Quién gana las elecciones en California: las encuestas que complican a los aliados de Newsom

La carrera hacia la gobernación de California atraviesa un momento de incertidumbre política, marcado por la salida de uno de los principales candidatos y factores externos que reconfiguran el escenario. A pocas semanas de las primarias, los datos disponibles muestran un electorado fragmentado, con altos niveles de indecisión y un tablero cambiante, especialmente tras la escandalosa salida de Eric Swalwell y el respaldo de Donald Trump al republicano Steve Hilton.

Elecciones en California: un escenario abierto y sin liderazgo claro

Según el relevamiento del UCI-OC Poll del 8 de abril de 2026, el panorama electoral en el condado de Orange, como muestra del total, refleja un clima de descontento generalizado y una marcada falta de definiciones entre los votantes.

El electorado de Orange aún no se decide, pero apoya mayormente a los republicanos AP / Freepik

El estudio señala que una proporción significativa del electorado aún no tomó una decisión firme, lo que deja la competencia completamente abierta. Los datos más relevantes del sondeo muestran:

Un 25% de votantes indecisos

Un 6% que asegura que no votará

Ningún candidato con apoyo dominante

Diferencias mínimas entre varios postulantes en la pelea por el segundo lugar

En ese contexto, Hilton aparece al frente con el 23% de intención de voto, mientras que Chad Bianco, Katie Porter y Tom Steyer registran cada uno un 14%. Por detrás se ubicaba Swalwell con un 9%, aunque su posterior salida obliga a reinterpretar completamente estos números.

La caída de Swalwell y el reordenamiento demócrata dentro de California

La candidatura de Swalwell colapsó tras la difusión de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Hasta ese momento, el congresista era el demócrata mejor posicionado en general, con una intención de voto del 13,7% y un perfil consolidado dentro del espacio oficialista.

Eric Swalwell tuvo que bajar su candidatura y ahora el interrogante es qué candidato se beneficiará Rich Pedroncelli - FR171957 AP

La salida de Swalwell no solo elimina a un candidato competitivo, sino que redistribuye su caudal electoral dentro de un espacio ya fragmentado. En ese nuevo escenario, los principales beneficiados serían:

Katie Porter

Tom Steyer

Otros candidatos demócratas con menor visibilidad

Las encuestas previas proyectaban una eventual competencia directa entre Swalwell y Hilton en la instancia final. Sin embargo, su salida deja al Partido Demócrata sin un líder claro, lo que agrava el riesgo de dispersión del voto.

Trump entró en escena y fortaleció a Hilton

De la vereda de enfrente, el respaldo de Trump a Hilton introduce un factor decisivo en la contienda. El presidente no solo expresó su apoyo, sino que lo hizo en términos contundentes: “Tiene mi respaldo COMPLETO Y TOTAL. Será un gran gobernador”, sostuvo en Truth Social, su red social.

Este movimiento tiene múltiples efectos políticos. Por un lado, consolida el voto republicano en torno a una sola figura, lo que debilitaría las chances de Bianco de competir en igualdad de condiciones. Por otro, refuerza la visibilidad de Hilton en un escenario donde ningún candidato logra despegarse claramente.

Donald Trump le brindó su apoyo a Steve Hilton (izquierda) en la contienda republicana a gobernador, por sobre Chad Bianco (derecha) Collage realizado con imágenes de archivo

Este respaldo llega en un momento clave, cuando el sistema de “jungle primary” de California permite que los dos candidatos más votados, sin importar el partido, avancen a la elección general.

El electorado desencantado de California que aún no decide su postura

Más allá de los nombres propios, el dato estructural que atraviesa toda la elección es el descontento de los votantes. El UCI-OC Poll revela que:

El 62% considera que el país norteamericano va en la dirección equivocada

El 57% opina lo mismo sobre California

Este clima de insatisfacción, combinado con una débil identificación partidaria, genera un electorado volátil que aún no termina de involucrarse en la contienda. En este contexto, la elección sigue completamente abierta.

La salida de Swalwell, el respaldo de Trump a Hilton y la falta de un referente demócrata claro configuran un escenario donde, por ahora, el candidato republicano aparece mejor posicionado, pero sin garantías definitivas en una carrera que todavía no tiene dueño.

Las elecciones primaria no partidarias se celebrarán el próximo 2 de junio. De ahí, los dos candidatos más votados, sin distinción de colores, irán a los comicios generales pactados para el 3 de noviembre de 2026.