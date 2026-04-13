Newsom vs. Trump: el gobernador de California cuestionó las críticas del presidente al Papa León XIV

En un nuevo cruce en redes sociales, Gavin Newsom, gobernador de California, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus críticas al Papa León XIV. El republicano había cuestionado el liderazgo del representante religioso por sus inclinaciones en política internacional y asegurado que su gestión está “dañando a la Iglesia Católica”. Desde su lugar, el demócrata expresó que los ataques remarcan la falta de liderazgo en el Partido Republicano.

El mensaje del gobernador de California al presidente Trump por sus críticas al papa

A través de sus redes sociales, Newsom citó las críticas del presidente estadounidense y etiquetó al Partido Republicano en un mensaje con tono de burla. “Oye, @GOP, ¿están conformes con que su tipo ataque directamente al Papa ahora?“, escribió en primer lugar.

El gobernador de California cruzó al presidente Trump por sus declaraciones en las que calificó como un "líder débil" al Papa León XIV White House / Facebook Governor Gavin Newsom

En esa línea, el gobernador sostuvo que “el liderazgo del Partido Republicano está de rodillas (¡no rezando!)“. Para concluir, remató que, en este contexto, ”si alguien por allá todavía tiene columna vertebral, ¡esto es pan comido!“.

Las palabras del gobernador californiano surgen de las críticas del presidente, quien arremetió contra el Papa por sus declaraciones en contra de la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán.

Las críticas de Gavin Newsom a Donald Trump por la guerra en Irán

Las críticas del presidente Trump al Papa León XIV

En un mensaje compartido en Truth Social, Trump había manifestado el domingo que León XIV es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Luego, profundizó sus reservas sobre la postura política del sumo pontífice.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país”, añadió.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atacó desde su red social Truth al Papa León XIV. Collage

Además, afirmó que su llegada al cargo fue una medida de prevención de la Iglesia y un resultado directo de las elecciones en el país norteamericano.

“Debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No figuraba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, sostuvo el presidente republicano.

Para concluir, afirmó que la mirada política de León XIV “le está haciendo daño a la Iglesia Católica”.

La respuesta del Papa León XIV a las críticas de Trump

Nacido como Robert Prevost, el Papa León XIV, de 70 años, fue elegido el año pasado tras la muerte del Papa Francisco. Desde aquel momento, se mantuvo distante de la administración Trump, pero sin críticas directas, hasta el sábado, cuando condenó la guerra durante una vigilia de oración por la paz.

“La muerte esclaviza a quienes le dan la espalda al Dios vivo, convirtiendo su propia persona y su poder en un ídolo mudo, ciego y sordo, al cual sacrifican todo valor, exigiendo que el mundo entero se arrodille ante ellos”, expresó, sin mencionar al presidente ni a ningún funcionario en especial.

Luego de las palabras expresadas por Trump el domingo, el Papa respondió mientras se dirigía el lunes a Argelia para la primera parada de una gira de 11 días por cuatro naciones africanas.

Desde su avión, afirmó: “No le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí”.

En declaraciones citadas por NBC News, se diferenció luego de la posición del mandatario estadounidense. “No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él, pero sí creo en el mensaje del evangelio, como pacificador”, indicó.

A su llegada a Argel, se detuvo ante el monumento a la independencia del dominio francés y manifestó que, mientras los conflictos se multiplican en todo el planeta, no se puede “añadir resentimiento sobre resentimiento”.

Además de las palabras del propio Papa, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, cuestionó las críticas de Trump.

“Me entristece que el Presidente haya optado por escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El Papa León no es su rival, ni tampoco es un político. Es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”, opinó el referente católico.