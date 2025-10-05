Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento: “¡Por favor, ayuden!”

Un empleado de una hamburguesería en Monrovia, en California, vivió un inesperado momento al encontrar una serpiente pitón en el estacionamiento del autoservicio. El reptil fue trasladado al centro de recursos para animales “Pasadena Humane”, donde permanece bajo custodia mientras buscan al dueño.

El hallazgo de la pitón en un restaurante en Monrovia

El incidente se registró el pasado lunes, cuando una pitón llegó hasta un restaurante en Monrovia, según detalló la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena en sus redes sociales.

Por el momento, no se determinó si la serpiente es macho o hembra. Según indicaron, parece haber recibido buenos cuidados, por lo que es posible que se haya escapado recientemente de su hogar.

Uno de los empleados que halló a la pitón la trasladó a la organización de animales, donde intentan ubicar a su propietario. “¡Por favor, ayuden a correr la voz para que podamos localizar a su dueño!“, anunciaron en un comunicado.

¿Cómo actuar al encontrar una pitón o una serpiente?

Al encontrarse con una pitón, especie no venenosa, deben seguirse los siguientes consejos, según Human World for Animals:

Dejar al reptil en paz.

Identificarlo por especie.

Evitar cualquier tipo de interacción siempre que no se halle dentro de una casa o edificio.

Todos los encuentros al aire libre (incluso en jardines) con serpientes no venenosas deben resolverse de modo que el animal siga su camino, lo cual probablemente hará que no vuelva a ser visto.

¿Es legal tener una serpiente pitón en California?

Por motivos de seguridad pública, la legislación estatal de California prohíbe tener como mascotas ciertos animales peligrosos. Entre ellos se encuentran:

Zorros

Coyotes

Leones, tigres, leopardos y guepardos

Osos y linces

Halcones

Lobos y sus híbridos

Cocodrilos y caimanes

Víboras

Además, algunas especies que no son necesariamente peligrosas también pueden ser ilegales como mascotas, como:

Cebras

Algunas babosas no nativas

Lémures

Otros primates

Está prohibido mantener a criaturas en peligro o casi en peligro de extinción, como:

Jaguares

Pandas

Elefantes

La única manera de poseer legalmente alguno de estos animales es mediante un permiso emitido por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés), según detalló Shouse California Law Group.

Existen distintos tipos de autorizaciones, según el uso que se le dará a la especie. Por ejemplo, se pueden otorgar permisos para:

Investigación sobre el ser vivo

Administración de refugios

Exhibición, ya sea en eventos individuales, zoológicos o acuarios

Cría

Acuicultura

Cuidado

Todas las certificaciones requieren presentar una solicitud y pasar por una inspección, y generalmente tienen una vigencia de un año.

La mayoría de quienes desean mantener estos animales como mascotas solicitarían una autorización para su cuidado. El costo del permiso varía según la clasificación del individuo:

Animal perjudicial: representa una amenaza para las especies nativas, el ecosistema local, la agricultura o la salud y seguridad pública.

representa una amenaza para las especies nativas, el ecosistema local, la agricultura o la salud y seguridad pública. Animal de bienestar: está prohibido para prevenir la disminución de las poblaciones silvestres.

También se debe demostrar la experiencia y la capacidad necesarias para su cuidado.

La tenencia de una criatura ilegal como mascota en California constituye un crimen. Este se clasifica como un delito menor y puede ser sancionado con:

Hasta seis meses de prisión

Una multa económica