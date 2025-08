El terror de cualquier persona: fue al baño y se encontró con una gigantesca pitón al lado del inodoro

Una serpiente pitón sorprendió a los residentes de un edificio en Derry, New Hampshire, al aparecer en el baño de un departamento ubicado en East Broadway. El inusual hallazgo fue reportado por el Departamento de Policía de Derry (DPD, por sus siglas en inglés), que logró rescatarla y devolverla a su dueño.

Apareció una serpiente pitón en el baño de un departamento de Derry

En un comunicado publicado el 28 de julio en Facebook, el DPD informó sobre una serpiente de un metro y medio recostada entre el inodoro y la ducha de un baño. “¿Alguien está buscando su mascota?”, decía en tono humorístico. Más tarde, las autoridades confirmaron que encontraron a su dueño.

Una pitón de un metro y medio fue hallada en el baño de un departamento en Nuevo Hampshire Facebook: Derry, NH Police Department

Según WMUR 9, los oficiales de DPD indicaron que la serpiente era “dócil, amigable y claramente la mascota de alguien”. Añadieron que algunos de sus compañeros estaban muy nerviosos por el hallazgo y que no fue un día normal en el trabajo.

Por otro lado, Vern Thomas, el capitán del departamento policial, confirmó a People que el reptil pertenecía a un vecino del edificio y fue devuelto sin problemas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no lograron determinar cómo escapó de su hábitat y llegó al baño.

La pitón que fue encontrada por la policía medía un metro y medio San Diego Zoo

Chuck Van Coppenolle, residente del edificio, comentó sobre lo sucedido: “Definitivamente me daría miedo. Una serpiente así, ni siquiera me gustan las pequeñas, mucho menos una tan grande como esa”. Y añadió: “Me alegra que haya aparecido allá arriba y no aquí abajo”.

¿Es legal tener una serpiente pitón en New Hampshire?

De acuerdo con FindLaw, los reptiles exóticos, excepto caimanes, cocodrilos y reptiles venenosos, con excepción de las serpientes Western Hognose, están permitidos sin necesidad de tener un permiso en New Hampshire. Para poseer ciertos tipos de sapos, ranas y salamandras se requiere una autorización especial.

Kevin McCurley, dueño de New England Reptile Distributors en Plaistow, explicó que estos reptiles están compuestos casi por completo de columna vertebral y músculos, lo que les permite comprimir sus cuerpos. “Es posible que una pitón bola pueda bajar por el inodoro y llegar al sistema de tuberías, ya que solo necesita aguantar la respiración por un breve periodo de tiempo”, señaló el experto.

¿Las pitones representan un riesgo para los humanos?

Según Palmitos Park, el nombre de pitón bola proviene del hábito de enrollarse, formar una pelota y esconder la cabeza dentro del cuerpo. Son serpientes de carácter tranquilo y tamaño compacto, lo que explica su popularidad como mascotas.

La serpiente pitón, debido a su tamaño, no representa un peligro para los humanos San Diego Zoo

En general, las pitones rara vez atacan a los humanos ni los ven como presas, indicó Pet Assure. No obstante, existen excepciones, como las reticuladas de más de seis metros, que llegaron a matar adultos, mientras que la birmana, aunque más pequeña, puede llegar a representar un peligro para un niño.

Sin embargo, debido a la gran variedad en tamaño entre las especies, este riesgo se minimiza en ejemplares más pequeños. La pitón bola rara vez supera el metro y medio, por lo que no representa una amenaza para matar o devorar a una persona. Otras especies como la arborícola verde y la pigmea también se consideran seguras por su tamaño reducido y sus hábitos alimenticios.