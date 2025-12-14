Trabajar 98 horas por semana o vivir en un depósito: la realidad del alquiler en California que golpea a los latinos

En California, el precio promedio de un alquiler para una habitación es de US$2100 al mes. Para costearlo, una persona con salario mínimo debe trabajar 98 horas por semana, según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos. En el caso de un empleado que gane menos, debe acudir a otras alternativas, como vivir en una unidad de almacenamiento. Esa es la historia de Luis Estrada.

La historia de Luis Estrada y su vida en una unidad de almacenamiento

Luis Estrada trabaja cuatro horas en una taquetería y luego otras seis limpiando mesas en una bodega. La mayor parte de los meses, su sueldo es apenas suficiente para cubrir los gastos como el alquiler, la manutención de sus hijos o la membresía del gimnasio donde se duchaba, según reveló The New York Times.

El mayor obstáculo para Estrada al momento de encontrar un apartamento era el costo inicial, que a menudo incluye un depósito de seguridad y al menos un mes de alquiler. Por tanto, decidió mudarse a una unidad de almacenamiento del Sr. William por US$750 al mes.

El propietario había instalado estas unidades de almacenamiento en el patio trasero después de comprar la casa de tres habitaciones a finales de 2022. Su objetivo principal era que los inquilinos desalojados guardaran sus pertenencias en la zona. Sin embargo, la gente decidió vivir en ellas.

Durante la estadía de Estrada, William les prometió agua, electricidad, una cocina y un baño compartidos. Sin embargo, poco a poco los servicios se fueron deteriorando.

Las condiciones precarias de Estrada en la unidad de almacenamiento

Los problemas comenzaron hace un año, cuando cortaron la electricidad en la unidad de almacenamiento. William resolvió de forma temporal la situación al conectar baterías de sus vehículos a la casa y al patio trasero.

Esta medida funcionó hasta septiembre de este año, cuando vendió los dos coches. En ese momento, disminuyó el alquiler a los residentes para que pudiesen costear las centrales eléctricas.

Tras los problemas con los servicios, dejó de pagar la mayor parte de su alquiler, según dijo. El señor William afirmó que el Luis nunca lo pagó en su totalidad.

La vivienda actual de Luis Estrada en California

Estrada reside desde principios de diciembre en una estructura auxiliar en el área de San Fernando. Esta unidad se encuentra detrás de una casa y se divide en cuatro habitaciones estilo motel con una pequeña cocina y un baño.

La habitación le cuesta US$1200 al mes. Cuenta con electricidad, agua corriente, y calefacción. Con estas comodidades básicas, sus hijos pueden quedarse a dormir en el lugar, a diferencia de su antiguo domicilio.

“Sí, aquí está: tengo calefacción, tengo aire acondicionado, ¡ah, hasta tengo un cubo de basura! ¡Guau!“, le dijo Estrada a The New York Times al ver su nueva casa.

El costo de un alquiler en California

De acuerdo con la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, el Alquiler Justo de Mercado (FMR, por sus siglas en inglés) para un apartamento de dos habitaciones es de US$2580.

Para costear estos valores, un hogar debe ganar al menos US$8599 mensuales.