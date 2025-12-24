La entrada cuesta menos de US$20: así es la pista de hielo al aire libre en Los Ángeles que es “obligatoria” en Navidad

Aunque Los Ángeles, California, no es reconocida como un destino tradicional para disfrutar de la nieve, la ciudad ofrece una de las experiencias invernales más populares de la región: una pista de hielo gigante al aire libre donde los aficionados al patinaje pueden divertirse y disfrutar de música en vivo, sin necesidad de soportar temperaturas extremas. Con los años se ha convertido en una actividad “obligatoria” entre amigos y familia durante las fiestas decembrinas.

Regresa la pista de hielo al centro de Los Ángeles y cuánto cuesta

La Holiday Ice Rink Pershing Square está de vuelta en el corazón de Downtown L.A. La pista, con una superficie de 7200 pies cuadrados (casi 670 metros cuadrados), es una de las más grandes de la ciudad y cada temporada recibe a más de 45.000 patinadores y 220 mil espectadores, según Secret Los Angeles.

Se pueden rentar ayudantes para los menores de 12 años en la pista de hielo (FB HolidayIceRinkDTLA) 839447496169876

La pista ya abrió y dará servicio todos los días hasta el próximo domingo 11 de enero de 2026. La plataforma de hielo se ubica en el 532 S Olive St, Los Ángeles, CA 90013, en el corazón de la ciudad.

El boleto general tiene un costo de 22 dólares por persona, lo que incluye una hora de patinaje y la renta de patines (de hockey o artísticos) y se puede programar en su sitio web la fecha y hora en la que se desea asistir. Las tallas van desde la número 8 infantil hasta la 15 de adulto, aunque los visitantes pueden llevar los suyos.

También hay lockers disponibles por 5 dólares adicionales, con espacio suficiente para zapatos, un bolso mediano y compras pequeñas.

Novedades y eventos especiales de la pista de hielo de Los Ángeles

Este año, Holiday Ice Rink Pershing Square incorpora eventos temáticos, música en vivo y clases especiales para quienes buscan una experiencia distinta.

Habrá eventos especiales en la pista de hielo de los Ángeles como clases de curling (FB HolidayIceRinkDTLA)

DJ Spotlight : Todos los jueves, a partir del 4 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2026, la pista de patinaje de Los Ángeles contará con música en vivo de los mejores DJ de la ciudad, para ambientar las sesiones de patinaje con diversos géneros musicales, desde soul y funk hasta disco y new wave, para pasar por pop moderno y clásicos de los 90, con un horario a partir de las 19.00 hs hasta el cierre

: Todos los jueves, a partir del 4 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2026, la pista de patinaje de Los Ángeles contará con música en vivo de los mejores DJ de la ciudad, para ambientar las sesiones de patinaje con diversos géneros musicales, desde soul y funk hasta disco y new wave, para pasar por pop moderno y clásicos de los 90, con un horario a partir de las 19.00 hs hasta el cierre Domingos clásicos : Para quienes quieren un ambiente más relajado, todos los domingos de la temporada las personas se pueden unir a las sesiones de patinaje clásico, llamado así porque las sesiones de patinaje estarán ambientadas con música clásica, cortesía de la estación de radio KUSC.

: Para quienes quieren un ambiente más relajado, todos los domingos de la temporada las personas se pueden unir a las sesiones de patinaje clásico, llamado así porque las sesiones de patinaje estarán ambientadas con música clásica, cortesía de la estación de radio KUSC. Aprende curling: Para una forma divertida y original de pasar el sábado, la pista de hielo ofrece clases de curling de una hora, impartidas por el Hollywood Curling Club. Este es un evento de corta duración, con solamente tres días de la temporada donde se enseñará este deporte olímpico, que serán los sábados 20 y 27 de diciembre, así como el sábado 3 de enero de 2026, con un horario de 9.30 a 10.30 hs. Estas clases tienen un costo de 25 dólares por persona

La pista de hielo de Los Ángeles estará abierta hasta 2026 (FB HolidayIceRinkDTLA)

De igual manera, para los patinadores principiantes menores de 12 años, hay ayudantes de patinaje Pingüino y Oso polar, que se deslizan con niños para ayudarlos a mantenerse en pie y evitar que se lastimen. Por seguridad, no se pueden alquilar ayudantes para mayores de 12 años, y el alquiler se realiza a consideración del encargado de la pista de hielo.

Cuál es el horario de la pista de hielo de Los Ángeles

El servicio para los usuarios en la pista de Pershing Square tiene un horario de 12 a 21 hs, según el sitio web.

Para quienes tienen alguna duda o necesitan orientación para comprar sus entradas, pueden llamar al teléfono 650-204-5516.