Trump vs. Newsom: el presidente y el gobernador se enfrentan por el petróleo en California
El gobierno de Estados Unidos, mediante el Departamento de Justicia, presentó una demanda contra una ley del Estado Dorado
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) comunicó oficialmente que presentó una demanda contra California por una ley. Según el argumento del gobierno de Donald Trump, la norma obstaculiza el desarrollo energético nacional. La regla que firmó el gobernador Gavin Newsom en el Estado Dorado prohíbe el desarrollo de nuevos pozos de petróleo y gas en las cercanías de zonas residenciales y escuelas, entre otros sitios.
El DOJ de Trump demandó a California por la ley SB 1137 sobre petróleo y gas
La entidad federal reveló a través de un comunicado que realizó una presentación judicial. Concretamente, se trata de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que comenzó el reclamo ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de California.
Según el DOJ, la “SB 1137 eliminaría aproximadamente un tercio de todas las concesiones de petróleo y gas autorizadas por el gobierno federal” en el estado.
En cuanto al argumento jurídico, la administración Trump dice que dos normas federales, la Ley de Arrendamiento de Minerales y la Ley Federal de Gestión de Tierras y Políticas prevalecen sobre la SB 1137. Por eso, pide a la Justicia que anule la aplicación de esta norma en California.
“Esta es otra política inconstitucional y radical de Gavin Newsom que amenaza la independencia energética de nuestro país y encarece la energía para el pueblo estadounidense”, expresó la Fiscal General, Pam Bondi, en el comunicado.
Qué dice la ley SB 1137 de California por la que el DOJ presentó una demanda
Aunque el reclamo judicial llegó en los últimos días, la ley de California fue firmada por Newsom en 2022 y quedó plenamente en vigor el 28 de junio de 2024, tras superar un proceso de referéndum que había suspendido su aplicación.
De acuerdo con el texto de la norma, tiene las siguientes claves:
- Creó “zonas de protección de la salud”. Según la legislación, abarcan 3200 pies (975 metros).
- Dentro de ese espacio, California prohíbe el desarrollo de nuevos pozos de petróleo y gas. Las zonas de protección están enfocadas en los “receptores sensibles”, que incluyen hogares, escuelas, centros de cuidado infantil, hospitales, prisiones y negocios.
- Para las instalaciones existentes que ya fueron establecidas antes de la ley, se impusieron normativas estrictas de control de ruido, mitigación de luz nocturna y otras cuestiones.
La proclamación de Trump para combatir leyes estatales que afecten a la energía
La demanda que presentó el DOJ de Trump corresponde a un alineamiento general que presentó la Casa Blanca en abril de 2025. De acuerdo con una orden ejecutiva de esa fecha, el gobierno federal busca identificar ciertas regulaciones estatales:
- Se ordenó al fiscal general identificar todas las leyes, regulaciones o políticas estatales que obstaculicen el desarrollo energético y que puedan ser inconstitucionales o anuladas por la norma federal.
- Además de identificarlas, debe tomar medidas expeditas para detener su aplicación.
- Búsqueda de la “dominancia energética”. EE.UU. asegura que busca liberar la energía estadounidense mediante la eliminación de impedimentos estatales para el desarrollo de recursos como el petróleo o el gas natural.
- La Casa Blanca argumenta que algunos estados imponen barreras significativas al comercio interestatal, multas excesivas y demoras en permisos que perjudican la seguridad nacional y económica.
Otras noticias de Agenda EEUU
“No es fácil”. El drama de un cura salvadoreño que aceptó la tutela de 26 chicos ante el avance del ICE en Maryland
“Es triste”. La reacción de una creadora de contenido por el polémico “impuesto al pecado” del candidato James Fishback en Florida
TSA ConfirmID. El nuevo cargo de US$45 por no tener RealID que entra en vigor el 1° de febrero
- 1
Tiene 81 años, vende manzanas en la calle y gracias a una movida solidaria pudo hacer una compra en el súper: “Pasamos hambre”
- 2
Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
- 3
“Es la punta del iceberg”: apostaron a un cultivo en boom a nivel mundial y hoy impulsan un nuevo polo productivo en La Pampa
- 4
Milei parte de viaje con Karina y encarga a Manuel Adorni el manejo de la gestión