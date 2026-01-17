Trump vs. Newsom: el presidente y el gobernador se enfrentan por el petróleo en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) comunicó oficialmente que presentó una demanda contra California por una ley. Según el argumento del gobierno de Donald Trump, la norma obstaculiza el desarrollo energético nacional. La regla que firmó el gobernador Gavin Newsom en el Estado Dorado prohíbe el desarrollo de nuevos pozos de petróleo y gas en las cercanías de zonas residenciales y escuelas, entre otros sitios.

El DOJ de Trump demandó a California por la ley SB 1137 sobre petróleo y gas

La entidad federal reveló a través de un comunicado que realizó una presentación judicial. Concretamente, se trata de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que comenzó el reclamo ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de California.

EE.UU. demandó a California por una ley que creó una distancia obligatoria entre pozos de petróleo y "receptores sensibles"

Según el DOJ, la “SB 1137 eliminaría aproximadamente un tercio de todas las concesiones de petróleo y gas autorizadas por el gobierno federal” en el estado.

En cuanto al argumento jurídico, la administración Trump dice que dos normas federales, la Ley de Arrendamiento de Minerales y la Ley Federal de Gestión de Tierras y Políticas prevalecen sobre la SB 1137. Por eso, pide a la Justicia que anule la aplicación de esta norma en California.

“Esta es otra política inconstitucional y radical de Gavin Newsom que amenaza la independencia energética de nuestro país y encarece la energía para el pueblo estadounidense”, expresó la Fiscal General, Pam Bondi, en el comunicado.

El Departamento de Justicia demandó a California y busca que se suspenda la ley Jenny Kane - AP

Qué dice la ley SB 1137 de California por la que el DOJ presentó una demanda

Aunque el reclamo judicial llegó en los últimos días, la ley de California fue firmada por Newsom en 2022 y quedó plenamente en vigor el 28 de junio de 2024, tras superar un proceso de referéndum que había suspendido su aplicación.

De acuerdo con el texto de la norma, tiene las siguientes claves:

Creó “zonas de protección de la salud” . Según la legislación, abarcan 3200 pies (975 metros).

. Según la legislación, abarcan (975 metros). Dentro de ese espacio, California prohíbe el desarrollo de nuevos pozos de petróleo y gas . Las zonas de protección están enfocadas en los “ receptores sensibles ”, que incluyen hogares, escuelas, centros de cuidado infantil , hospitales, prisiones y negocios.

. Las zonas de protección están enfocadas en los “ ”, que incluyen , hospitales, prisiones y negocios. Para las instalaciones existentes que ya fueron establecidas antes de la ley, se impusieron normativas estrictas de control de ruido, mitigación de luz nocturna y otras cuestiones.

La ley de California sobre los pozos de petróleo y gas obtuvo la firma de Gavin Newsom en 2022 AP Foto/Godofredo A. Vásquez

La proclamación de Trump para combatir leyes estatales que afecten a la energía

La demanda que presentó el DOJ de Trump corresponde a un alineamiento general que presentó la Casa Blanca en abril de 2025. De acuerdo con una orden ejecutiva de esa fecha, el gobierno federal busca identificar ciertas regulaciones estatales: