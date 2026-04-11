Vendió su camión a un amigo hace 14 años y ahora el DMV quiere cobrarle US$1300 por tarifas y multas en California
Un residente de Frazier Park recompró su antiguo vehículo a un amigo, pero descubrió que el trámite de transferencia original nunca se completó
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Robert Gettinger, un ciudadano de Frazier Park, California, atraviesa un problema burocrático tras intentar registrar un vehículo que, técnicamente, nunca dejó de estar a su nombre ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). En 2012, le vendió su camioneta a un amigo cercano. Sin embargo, al recomprarla 14 años después, se encontró con una factura de US$1369 en tasas y multas atrasadas.
Reclamo del DMV de California por multas acumuladas tras transferencia incompleta
“En 2012 le transferí la camioneta a un amigo. Ambos fuimos al DMV y realizamos el papeleo, pero el proceso nunca se finalizó", explicó el afectado en diálogo con ABC7 On Your Side.
Por otro lado, explicó que el vehículo permaneció guardado en Malibú durante más de una década. En todo ese tiempo, se mantuvo intacto sin sumar recorrido a pesar de que en la zona vivieron incendios forestales, además de a la pandemia de Covid-19. Lo que no sabía es que acumulaba cargos por falta de registro.
Lo que más enoja a Gettinger es la falta de comunicación por parte de la entidad estatal. Cabe destacar que, si el trámite de venta quedó pendiente y el camión seguía bajo su titularidad, el sistema debería haber enviado notificaciones de renovación anual a su domicilio, algo que nunca ocurrió en los últimos 14 años.
“Tenían la dirección, incluso cuando hablé con ellos lo confirmaron: ‘Sí, conocemos tu dirección. Nunca te enviamos nada’”, relató. Según sus propias palabras, los cargos comenzaron en un rango de entre US$50 y US$150, pero se multiplicaron por diez sin que él recibiera una sola alerta. “Aparentemente, en este caso, no necesitaban enviarme nada”, ironizó sobre la respuesta oficial que recibió del organismo de California.
La deuda con el DMV que le impide usar el vehículo
A pesar de que la camioneta tiene 180.000 millas (289.681 kilómetros), Gettinger invirtió tiempo y recursos para ponerla a punto, siempre con el objetivo de volver a utilizarla. Para eso, completó con los siguientes puntos:
- Reparó el motor por completo.
- Instaló mangueras nuevas tras los daños causados por roedores.
- Realizó una limpieza completa del interior.
A pesar de esto, el vehículo permanece estacionado en su jardín delantero. Al no contar con la matrícula vigente, circular con él podría derivar en sanciones y multas de tránsito. “La camioneta ni siquiera vale eso”, lamentó ante la desproporción entre el cobro exigido y el valor del rodado.
Qué dijo el California DMV sobre el caso y la investigación en curso
Ante la consulta de los medios locales, un portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de California evitó dar detalles sobre el caso, pero se limitó a informar que el asunto se encuentra bajo investigación actualmente. “No podemos darles un plazo para que se investigue el problema y se pueda solucionar”, indicaron desde el organismo.
Expertos en trámites vehiculares recomendaron al portal citado que, ante cualquier venta, el vendedor se asegure de presentar un Aviso de Transferencia y Exención de Responsabilidad (NRL, por sus siglas en inglés) de manera inmediata. Realizar este paso, ya sea en línea o por correo, es esencial para desvincularse legalmente de cualquier cargo futuro o responsabilidad sobre el vehículo.
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