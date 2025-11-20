Jake Paul vs. Anthony Joshua: hora de EE.UU. de la pelea que promete revolucionar Miami

Tras una serie de problemas para la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, finalmente se confirmó que el youtuber enfrentará en diciembre al excampeón unificado de peso pesado Anthony Joshua. Será el 19 de diciembre en Miami.

A qué hora y dónde ver la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua en EE.UU.

El combate profesional de peso pesado entre Jake Paul y Anthony Joshua se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el estadio Kaseya Center de Miami, Florida, y se transmitirá de manera exclusiva de nueva cuenta por medio de Netflix.

El enfrentamiento iniciará a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, y los usuarios que estén suscritos a la plataforma de streaming podrán disfrutar la batalla, sin importar el tipo de membresía que tengan.

Diferencias entre Jake Paul y Anthony Joshua para su próxima pelea (X @MVP)

Después de la cancelación de la pelea contra Davis, la promotora Most Valuable Promotions (MVP) informó que ya estaban en busca de un reemplazo, entre los que resaltó el nombre de Anthony Joshua y el expeleador de la UFC, Nate Diaz, quien publicó en redes sociales que había aceptado el desafío. Sin embargo, contrincante oficial terminó por ser el excampeón de peso pesado.

Quién es Anthony Joshua, el nuevo rival de Jake Paul

El siguiente obstáculo en la carrera de Jake Paul es Anthony Joshua, uno de los pugilistas de peso pesado más destacados de los últimos tiempos, quien obtuvo los cinturones de la WBO, la IBF y la WBA, y en dos ocasiones ha encabezado carteleras oficiales en todo el mundo, de acuerdo con TUDUM.

Joshua es originario de Watford, Reino Unido, consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y ha construido un sólido perfil a lo largo de los años, en donde ha realizado innumerables nocauts a sus rivales.

Antes de su retiro, el británico disputó 32 peleas profesionales, con 28 victorias (de las cuales 25 fueron por la vía del K.O.), con cuatro derrotas y ningún empate.

Anthony Joshua es excampeón de peso pesado y enfrentará Jake Paul (TUDUM)

El exmonarca de los pesados derrotó a grandes figuras como Kubrat Pulev, Andy Ruiz, Alexander Povetkin y Vladimir Klitschko. Su última pelea fue contra su compatriota Daniel Dubois, en septiembre de 2024 en el mítico estadio de Wembley, en donde perdió tras un golpe que lo dejó en la lona.

Anthony tiene 36 años y una complexión similar a la de Jake Paul (lo que lo pone en igualdad de condiciones en comparación con Gervonta Davis), ya que en su última pelea tuvo un peso de 252 libras (unos 114 kilos).

“Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo (en el boxeo). Me tomé un tiempo libre y vuelvo con un espectáculo impresionante. Es una gran oportunidad para mí”, dijo en entrevista con Netflix. El pugilista británico indicó que regresó para arrasar en el ring y tener más combates, para romper todos los récords y para “revolucionar internet con la cara de Jake Paul”.

Jake Paul asegura que quería un “verdadero desafío”

En una entrevista anterior con Netflix, el “Gallo de oro” comentó que quería enfrentar desde un inicio a Anthony Joshua, ya que buscaba un verdadero desafío en su carrera, después de haber superado a leyendas del deporte como Mike Tyson, Anderson Silva y Nate Diaz.

Jake Paul y Anthony Joshua confirman su pelea en diciembre (TUDUM)

“A todos mis detractores, esto es lo que querían; al pueblo de Reino Unido, lo siento”, dijo a la plataforma. “Esto no es una simulación de IA, esto es el Día del Juicio Final. Una pelea de peso pesado contra un excampeón de élite. Cuando venza a Anthony, todas las dudas desaparecerán”, dijo.