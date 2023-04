Cantante, diseñadora, empresaria y actriz: la imparable superestrella que será Pitufina en cine

escuchar

Luego de reaparecer en el escenario del Super Bowl LVII tras más de seis años de ausencia, Rihanna reveló el proyecto que la llevará de regreso a la pantalla grande. La cantante sorprendió a los asistentes de CinemaCon, la convención anual de propietarios de salas de cine, donde anunció que pondrá voz a Pitufina en la película de live-action de Los pitufos. No conforme con eso, también compondrá y grabará canciones originales para el largometraje, además de sumarse como productora.

“Traté de conseguir el papel de Papá Pitufo, pero no funcionó”, bromeó la cantante originaria de Barbados durante su aparición en el evento que se realiza en Las Vegas. “Hacer animación es una delicia, es un viaje divertido. Suelo ser la protagonista de todo, pero con esto puedo interpretar un papel e imaginar. Puedo llegar en pijama, en el tercer trimestre de mi embarazo, y ponerme en la piel de un travieso personaje azul”, relató según USA Today.

¿De qué tratará la nueva película de los Pitufos?

Ramsey Naito, presidenta de Nickelodeon Animation y Paramount Animation, explicó que la cuarta adaptación de los cómics del artista belga Peyo abordará temas de identidad sobre los personajes azules y todo girará alrededor de la pregunta: “¿Qué es un pitufo?”.

La película más reciente de Los pitufos se estrenó en la primavera boreal de 2017 Sony Pictures Animation

Aunque no se revelaron muchos detalles sobre la nueva entrega, la fecha de estreno está programada para el 14 de febrero de 2025. El guion corrió a cargo de Pam Brady, mientras que Chris Miller será el director, después de cosechar experiencia con otras producciones infantiles como Shrek 3ro (2007) y Gato con botas (2011) y Los pingüinos de Madagascar: La película (2014).

En las anteriores entregas de la franquicia otras celebridades pop dieron voz al peculiar personaje femenino de la tribu. Katy Perry lo hizo en la película de 2011 y años más tarde Demi Lovato se integró a las filas del equipo de Los Pitufos en la aldea perdida (2017).

Rihanna interpretó la canción "Lift me up" de la película Pantera Negra: Wakanda por siempre en la pasada edición de los premios Oscar (Archivo) Chris Pizzello - Invision

Rihanna y sus conexiones con el cine

A pesar de la sorpresa que genera el anuncio de Rihanna como la voz de Pitufina, esta no será su primera participación en producciones cinematográficas. Apenas el año pasado, aportó una canción para la banda sonora de la película Pantera Negra: Wakanda por siempre, y su trabajo le mereció su primera nominación a los Premios Oscar 2023 en la categoría de Mejor Canción Original.

Previamente, ya había compartido créditos con estrellas como Clive Owen y Cara Delevingne en la producción Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017), donde apareció como una stripper extraterrestre de nombre Bubble. Además, el doblaje en cintas animadas tampoco será un problema para Rihanna, dado que en 2015 ya hizo un trabajo destacable en Home, de los estudios Dreamworks, donde prestó su voz para el personaje de Gratuity ‘Tip’ Tucci.

Aunque, su verdadero debut en la pantalla grande como actriz no tuvo los resultados esperados y no logró convencer a la crítica, en años posteriores tuvo sus participaciones. En 2012 protagonizó Battleship: Batalla naval, una cinta de acción dirigida por Peter Berg que no convenció, pero después se ganó a los críticos con Ocean’s 8: Las estafadoras (2018) y Guava Island (2019).

