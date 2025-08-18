Carlos Alcaraz, ganador del Masters 1000 de Cincinnati, en breve

A continuación, los datos básicos del español Carlos Alcaraz, quien este lunes se proclamó campeón del Masters 1000 de Cincinnati de 2025:

Nombre: Carlos

Apellido: Alcaraz

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2023 (22 años)

Lugar de nacimiento: El Palmar (España)

Altura: 1,83 m

Posición ranking ATP: Número 2

Mejor posición ranking ATP: Número 1 (septiembre de 2022)

Entrenadores: Juan Carlos Ferrero

Palmarés: 22 títulos

Trofeos de Grand Slam: 5

Trofeos de Masters 1000: 8

Su recorrido en Cincinnati:

1ª ronda: libre

2ª ronda: derrotó a Damir Dzumhur (BIH) 6-1, 2-6, 6-3

3ª ronda: a Hamad Medjedovic (SRB) 6-4, 6-4

Octavos: a Luca Nardi (ITA) 6-1, 6-4

Cuartos: a Andrey Rublev (RUS/N.9) 6-3, 4-6, 7-5

Semifinales: a Alexander Zverev (GER/N.3) 6-4, 6-3

Final: a Jannik Sinner (ITA/N.1) 5-0 y abandono