Carlos Alcaraz, ganador del Masters 1000 de Cincinnati, en breve

A continuación, los datos básicos del español Carlos Alcaraz, quien este lunes se proclamó campeón del Masters 1000 de Cincinnati de 2025:
Nombre: Carlos
Apellido: Alcaraz
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2023 (22 años)
Lugar de nacimiento: El Palmar (España)
Altura: 1,83 m
Posición ranking ATP: Número 2
Mejor posición ranking ATP: Número 1 (septiembre de 2022)
Entrenadores: Juan Carlos Ferrero
Palmarés: 22 títulos
Trofeos de Grand Slam: 5
Trofeos de Masters 1000: 8
Su recorrido en Cincinnati:
1ª ronda: libre
2ª ronda: derrotó a Damir Dzumhur (BIH) 6-1, 2-6, 6-3
3ª ronda: a Hamad Medjedovic (SRB) 6-4, 6-4
Octavos: a Luca Nardi (ITA) 6-1, 6-4
Cuartos: a Andrey Rublev (RUS/N.9) 6-3, 4-6, 7-5
Semifinales: a Alexander Zverev (GER/N.3) 6-4, 6-3
Final: a Jannik Sinner (ITA/N.1) 5-0 y abandono
