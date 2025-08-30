Calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025 en Carolina del Norte
Más de un millón de jubilados en el estado reciben asistencia económica cada mes para mejorar su calidad de vida
- 4 minutos de lectura'
El gobierno de Estados Unidos ayuda a más de un millón de residentes en Carolina del Norte cada mes. Esto es posible gracias al Seguro Social, el cual fue diseñado para asistir a las personas que no pueden trabajar para cubrir sus necesidades básicas. Quienes están inscritos en esta iniciativa deben estar al tanto de las fechas en las que se realizan los depósitos, en este caso, los programados para septiembre de 2025.
Fechas de pago del Seguro Social en Carolina del Norte para septiembre de 2025
La Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés) publica cada año el calendario de pagos que seguirá el Seguro Social en Carolina del Norte y en el resto el país.
De acuerdo con la agencia, los beneficiarios recibirán los apoyos según su fecha de nacimiento y los depósitos se realizarán los días miércoles:
- Quienes nacieron entre los días 1° al 10, el pago se realizará el 10 de septiembre.
- Quienes nacieron entre los días 11 al 20, el pago se realizará el 17 de septiembre.
- Quienes nacieron entre los días 21 al 31, el pago se realizará el 24 de septiembre.
Por el otro lado, el 3 de septiembre se pagarán los beneficios de las personas que son parte del Seguro Social desde antes de mayo de 1997.
Quienes están inscritos en el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), el depósito se hará hasta el 1° de octubre.
El sitio especializado en finanzas Kiplinger reportó que 1,7 millones de personas jubiladas en Carolina del Norte reciben beneficios del Seguro Social. En promedio, la ayuda económica que perciben al mes es de US$1980,01.
Cuáles son los requisitos para inscribirse al Seguro Social
La SSA ofrece una variedad de programas de asistencia de acuerdo con la situación actual de cada persona. Al momento de registrarse en línea al Seguro Social, la plataforma le pide a los interesados que señalen qué descripción los representa entre las siguientes opciones:
- Jubilación: trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.
- Familia: el cónyuge actual o excónyuge trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.
- Incapacidad o discapacidad: presenta una condición que afectará su habilidad para trabajar durante al menos un año o que pone en riesgo su vida.
- Sobreviviente: el cónyuge o excónyuge trabajó y pagó impuestos del Seguro Social antes de fallecer.
Además de aplicar para el Seguro Social, las personas también pueden inscribirse al programa SSI. De acuerdo con la plataforma de registro, estos pagos suplementarios están dirigidos a:
- Las personas ciegas o con una discapacidad que les dificulta el pago de sus necesidades básicas, como comida, ropa y casa.
- Las personas mayores de 65 años que tengan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Calendario de pagos del Seguro Social para el resto de 2025
En 2025, la SSA utilizó la misma medida para establecer las fechas de pago del Seguro Social. Cada mes, el depósito fue enviado:
- El segundo miércoles del mes para las fechas de nacimiento entre los días 1° y 10.
- El tercer miércoles del mes para las fechas de nacimiento entre los días 11 y 20.
- El cuarto miércoles del mes para las fechas de nacimiento entre los días 21 y 31.
Para lo que resta del 2025, los beneficiarios recibirán sus respectivos pagos en las siguientes fechas:
Personas nacidas del 1° al 10:
- 8 de octubre
- 12 de noviembre
- 10 de diciembre
Personas nacidas del 11 al 20:
- 15 de octubre
- 19 de noviembre
- 17 de diciembre
Personas nacidas del 21 al 31:
- 22 de octubre
- 26 de noviembre
- 24 de diciembre
Por su parte, quienes pertenecen al programa SSI recibirán los beneficios en los días 1° y 31 de octubre, así como el 1° y 31 de diciembre.
Las personas inscritas al Seguro Social desde antes de mayo de 1997, percibirán los pagos los días 3 de octubre, noviembre y diciembre.
