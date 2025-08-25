SNAP en Carolina del Norte: cuándo depositan los cupones en septiembre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), dio a conocer su calendario de pagos de septiembre en el estado de Carolina del Norte. La distribución de los cupones iniciará la primera semana del mes, de acuerdo con el último dígito del Número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés).

Calendario de pagos SNAP en septiembre para Carolina del Norte

El “Estado del Talón de Alquitrán”, distribuirá los beneficios a través de la tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) del afiliado.

Los pagos SNAP se realizan del 3 al 21 de cada mes en Carolina del Norte (Pixabay/@ ccipeggy) (Pixabay/@ ccipeggy)

En el noveno mes del año, se estableció que el inicio de los depósitos se hará entre los días 3 y 21 de cada mes con base al último número de Seguro Social de cada beneficiario.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los depósitos se distribuyen de la siguiente manera:

Si el SSN termina en 1 = beneficios disponibles el día 3 del mes

Si el SSN termina en 2 = beneficios disponibles el día 5 del mes

Si el SSN termina en 3 = beneficios disponibles el día 7 del mes

Si el SSN termina en 4 = beneficios disponibles el día 9 del mes

Si el SSN termina en 5 = beneficios disponibles el día 11 del mes

Si el SSN termina en 6 = beneficios disponibles el día 13 del mes

Si el SSN termina en 7 = beneficios disponibles el día 15 del mes

Si el SSN termina en 8 = beneficios disponibles el día 17 del mes

Si el SSN termina en 9 = beneficios disponibles el día 19 del mes

Si el SSN termina en 0 = beneficios disponibles el día 21 del mes

Para aquellas personas que no cuentan con Seguridad Social, el pago de los cupones se realizará el día 3 de agosto, para mantener su mismo esquema de pagos a nivel federal.

Requisitos y elegibilidad SNAP en Carolina del Norte

La elegibilidad para los Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) está determinada por los ingresos y el tamaño del hogar. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

Entre los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos para poder acceder a los beneficios alimenticios en Carolina del Norte se encuentran:

Ser residente de Carolina del Norte y ciudadano estadounidense

Contar con número de Seguro Social o tener el trámite para obtenerlo

No tener empleo o tener ingresos mensuales bajos

Ser mayor de edad o tener alguna discapacidad

Los aplicantes al programa SNAP deben entregar una serie de documentos y pasar por una entrevista (Pixabay/@LustrousTaiwan) (Pixabay/@LustrousTaiwan)

Cómo solicitar SNAP en Carolina del Norte

Para poder inscribirse al programa de apoyos, es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Número de Seguro Social

Cuánto dinero tiene cada miembro del hogar en efectivo

Entregar facturas mensuales del hogar

Entregar facturas médicas (en caso de tener un familiar mayor de 60 años)

Comprobante de ingresos de cada miembro del hogar

Informar sobre otros programas federales que se reciban

Una vez realizado el trámite, un empleado gubernamental revisará la solicitud a fin de determinar si se cumple con todos los requisitos para poder ser parte de los beneficios alimenticios y se determinará el monto que se entregará mes a mes.

Según el NCDHHS, los montos aproximados de entrega de cupones alimenticios son:

Una persona: US$292

Dos personas: US$536

Tres personas: US$768

Cuatro personas: US$975

Cinco personas: US$1158

Seis personas: US$1390

Siete personas: US$1536

El programa comenzó con el objetivo de proporcionar una salud digna a las personas con menores recursos (Unsplash/@ KWON JUNHO) (Unsplash/@ KWON JUNHO)

Por cada miembro adicional se otorgarán US$219. En caso de requerir asistencia adicional, se puede contactar directamente al centro de atención de Carolina del Norte al teléfono 1-888-622-7328 o enviar un mensaje en línea a la División de Servicios Sociales.