Carolina del Norte ofrece a latinos clases de inglés gratis y en línea: los requisitos necesarios para inscribirse

En Estados Unidos existen diferentes organizaciones e instituciones que otorgan cursos de inglés como segunda lengua para latinos y extranjeros de otras nacionalidades. Recientemente, el Community College de Carolina del Norte compartió las fechas y los requisitos para inscribirse en sus clases en línea que están a punto de comenzar.

Cómo inscribirse a las clases de inglés para latinos en Carolina del Norte

Las clases de inglés son gratis, y además de estar disponibles de forma presencial en los condados de Chatham, Harnett, Lee, también pueden tomarse en línea desde cualquier parte del estado, con horarios disponibles por la mañana y por la noche, según el Community College Central Carolina (CCCC, por sus siglas en inglés).

En Carolina del Norte dan clases de inglés gratis y en línea para los latinos (Archivo) Foto de freepik disponible en freepik

Las inscripciones para el curso que se imparte por Zoom deberán realizarse a través del sitio web a través de un formato de inscripción en el que los requisitos consisten proporcionar datos como:

Correo electrónico

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Género

Dirección

Número de teléfono

Origen étnico

Raza,

Nivel educativo

Situación laboral

Las clases están dirigidas a personas adultas cuyo idioma nativo no sea el inglés y una vez completada la información del registro deberán unirse a las sesiones virtuales para completar la inscripción. Estas se llevarán a cabo a partir de las 18.00 hs (hora local) en las siguientes fechas:

28 de octubre

30 de octubre

4 de noviembre

11 de noviembre

El programa de inglés como segunda lengua se centra en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva y promete herramientas de utilidad para el progreso laboral, la interacción con la comunidad, y el enriquecimiento cívico.

El curso iniciará el próximo 18 de noviembre y concluirá hasta el 12 de febrero de 2026, con clases los días martes y jueves en horarios de 18.00 hs (hora local) a 21.00 hs (hora local), según Community College.

En Texas se ofrecen distintas opciones para quienes deseen tomar clases de inglés gratuitas Freepik

Inscripciones en cursos presenciales de inglés en Carolina del Norte

La enseñanza del idioma inglés como segunda lengua está disponible de forma presencial en los condados de Chatham, Harnett y Lee y las inscripciones se llevan a cabo hasta diciembre de 2025, según el CCCC.

En el condado de Chatham la recepción está ubicada en el Siler City Center 400 Progress Boulevard Siler City los miércoles a las 18.00 hs (hora local) y los jueves a las 9.00 hs (hora local).

En el condado de Harnett, en el edificio de Educación Continua del Campus Principal de Harnett- Sala 2411075 E Cornelius Harnett Blvd Lillington los lunes, martes y viernes a las 8.30 hs (hora local). Los martes y miércoles a las 18.00 hs (hora local).

Finalmente, el condado de Lee lleva a cabo sus inscripciones en el edificio de Estudios Guiados del Campus Principal de Lee,1105 Kelly Dr., Sanford, solo los martes en horarios de 8.30 hs (hora local) o 18.00 hs (hora local).

Además de las clases en línea, también se imparten cursos presenciales en algunos condados de Carolina del Norte (Facebook/Central Carolina Community College)

El Central Carolina Community College pide tomar en cuenta que el proceso de inscripción puede durar de dos a tres horas, por lo que es necesario llegar puntuales a las sesiones estipuladas, de lo contrario podría solicitarse que el alumno vuelva en una nueva sesión.

Cursos para latinos para aprender inglés en EE.UU.

El gobierno estadounidense cuenta con un sitio web específico de ayuda para latinos que viven en el país norteamericano y desean aprender inglés gratis. Algunos de los recursos en línea señalados por el portal son el USALearns.org del Departamento de Educación, que cuenta con una plataforma para computadora y una aplicación para teléfonos celulares.

El Departamento de Estado de EE.UU. también pone a disposición el American English, una herramienta con audios didácticos en inglés, que puede auxiliar en el aprendizaje.

Por otro lado, algunos de los lugares para aprender inglés de manera presencial son las bibliotecas de la ciudad, las escuelas de los menores de edad (en caso de tener hijos que estudien en ellas) o consultar el Directorio Nacional de Alfabetización.