La UNAM de Los Ángeles lanza un curso intensivo de inglés para latinos: así se pueden inscribir

La delegación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, por sus siglas en español) en Los Ángeles confirmó que impartirá cursos de inglés para todos los niveles para los latinos elegibles, que cuenten con documentación clave y cumplan con los requisitos de inscripción.

Cómo inscribirse al curso de inglés de la UNAM en Los Ángeles

A través del programa Invierno Puma 2026, la universidad impartirá cursos de inglés del 12 al 30 de enero del próximo año, informó la institución en su sitio web.

UNAM imparte cursos de inglés en Los Ángeles a estudiantes latinos (Archivo) Foto de freepik disponible en freepik

Las clases se darán en un “ambiente multicultural” en las instalaciones de la Universidad Estatal de California Long Beach y podrán ser tomadas por personas mayores de 18 años de edad. Uno de los requisitos más importante para poder acceder a los cursos de inglés es tener al día la visa de estudiante, además de otros documentos solicitados por la institución educativa.

Los interesados también deberán llenar el formato de registro de inscripción, en donde también se les solicitarán otros datos personales.

Posteriormente, tendrán que cumplir con una cuota para cubrir los costos de las clases, esta tiene como fecha límite de pago el próximo 24 de octubre de 2025.

Cuáles son los requisitos para el curso de inglés de la UNAM en Los Ángeles

En el formato de registro se detallan las políticas de inscripción generales, en donde se especifica que los requisitos para los cursos de inglés de la UNAM en Los Ángeles son:

Visa de estudiante o documentos para completar la solicitud

Seguro médico con cobertura en Estados Unidos

Inscripción y pago del curso

La visa de estudiante es requisito para los cursos de inglés de la UNAM en Los Ángeles (Archivo/Foto: Google Gemini IA)

La UNAM en Los Ángeles explica que durante las tres semanas del curso los alumnos podrán experimentar la vida universitaria en Estados Unidos. También tendrán acceso a laboratorios de conversación con otros estudiantes y actividades culturales y recreativas.

Así mismo, se les brindará una enseñanza del inglés con énfasis en hablar, leer, escuchar y escribir el idioma. Tendrán acceso a la biblioteca de la Universidad Estatal de California, una enseñanza según su nivel, además de un certificado y diploma al finalizar el curso.

A través de Zoom, la universidad ofrecerá una sesión informativa el próximo 15 de octubre, en donde responderá las dudas de los interesados en formar parte de este programa, aunque también existen otros canales de comunicación para solicitar información:

Número de teléfono: 213-627-3930

Dirección: 634 S. Spring St. Suite 910 Los Angeles, CA 90014

Correo electrónico: info@unamla.org

Las clases de inglés de la UNAM LA se impartirán en la Universidad Estatal de California (Archivo) FRIMU EUGEN - Freepik

Cuánto cuesta el curso de inglés de la UNAM en Los Ángeles

Estudiantes mexicanos y de otras nacionalidades, sin importar si forman parte de la comunidad UNAM o no, podrán unirse al curso de inglés en Los Ángeles si cumplen con el papeleo y cubren el total de las cuotas.

Aunque el sitio web no especifica los costos del programa Invierno Puma 2026, en 2024 Vive USA reportó que la inscripción costaba US$150 y el curso tenía un precio de US$1295, mientras que el seguro médico necesario para ingresar era de US$105.

En total, los interesados en tomar el curso de inglés de la UNAM en la Universidad Estatal de California tuvieron que pagar US$1550, en el Programa Invierno Puma 2025, cuyas inscripciones se realizaron en los últimos meses de 2024.

La UNAM Los Ángeles también brinda cursos de inglés en línea por US$160 (Archivo) Freepik

La institución académica cuenta con más programas que fomentan el vínculo entre México y EE.UU., de acuerdo con su sitio web. Además de las clases de inglés, la representación de la UNAM en California también imparte cursos de español y tiene programas de educación en línea.

Algunas otras modalidades de los cursos de inglés son la preparación en línea para el examen TOEFL, que consta de 16 clases y tiene un costo de US$160, así como el curso en línea de pronunciación de inglés, con un total de 10 sesiones por el mismo precio.