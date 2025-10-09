La UNAM de Los Ángeles lanza un curso intensivo de inglés para latinos: así se pueden inscribir
Las clases durarán tres semanas y se llevarán a cabo en la Universidad Estatal de California
- 4 minutos de lectura'
La delegación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, por sus siglas en español) en Los Ángeles confirmó que impartirá cursos de inglés para todos los niveles para los latinos elegibles, que cuenten con documentación clave y cumplan con los requisitos de inscripción.
Cómo inscribirse al curso de inglés de la UNAM en Los Ángeles
A través del programa Invierno Puma 2026, la universidad impartirá cursos de inglés del 12 al 30 de enero del próximo año, informó la institución en su sitio web.
Las clases se darán en un “ambiente multicultural” en las instalaciones de la Universidad Estatal de California Long Beach y podrán ser tomadas por personas mayores de 18 años de edad. Uno de los requisitos más importante para poder acceder a los cursos de inglés es tener al día la visa de estudiante, además de otros documentos solicitados por la institución educativa.
Los interesados también deberán llenar el formato de registro de inscripción, en donde también se les solicitarán otros datos personales.
Posteriormente, tendrán que cumplir con una cuota para cubrir los costos de las clases, esta tiene como fecha límite de pago el próximo 24 de octubre de 2025.
Cuáles son los requisitos para el curso de inglés de la UNAM en Los Ángeles
En el formato de registro se detallan las políticas de inscripción generales, en donde se especifica que los requisitos para los cursos de inglés de la UNAM en Los Ángeles son:
- Visa de estudiante o documentos para completar la solicitud
- Seguro médico con cobertura en Estados Unidos
- Inscripción y pago del curso
La UNAM en Los Ángeles explica que durante las tres semanas del curso los alumnos podrán experimentar la vida universitaria en Estados Unidos. También tendrán acceso a laboratorios de conversación con otros estudiantes y actividades culturales y recreativas.
Así mismo, se les brindará una enseñanza del inglés con énfasis en hablar, leer, escuchar y escribir el idioma. Tendrán acceso a la biblioteca de la Universidad Estatal de California, una enseñanza según su nivel, además de un certificado y diploma al finalizar el curso.
A través de Zoom, la universidad ofrecerá una sesión informativa el próximo 15 de octubre, en donde responderá las dudas de los interesados en formar parte de este programa, aunque también existen otros canales de comunicación para solicitar información:
- Número de teléfono: 213-627-3930
- Dirección: 634 S. Spring St. Suite 910 Los Angeles, CA 90014
- Correo electrónico: info@unamla.org
Cuánto cuesta el curso de inglés de la UNAM en Los Ángeles
Estudiantes mexicanos y de otras nacionalidades, sin importar si forman parte de la comunidad UNAM o no, podrán unirse al curso de inglés en Los Ángeles si cumplen con el papeleo y cubren el total de las cuotas.
Aunque el sitio web no especifica los costos del programa Invierno Puma 2026, en 2024 Vive USA reportó que la inscripción costaba US$150 y el curso tenía un precio de US$1295, mientras que el seguro médico necesario para ingresar era de US$105.
En total, los interesados en tomar el curso de inglés de la UNAM en la Universidad Estatal de California tuvieron que pagar US$1550, en el Programa Invierno Puma 2025, cuyas inscripciones se realizaron en los últimos meses de 2024.
La institución académica cuenta con más programas que fomentan el vínculo entre México y EE.UU., de acuerdo con su sitio web. Además de las clases de inglés, la representación de la UNAM en California también imparte cursos de español y tiene programas de educación en línea.
Algunas otras modalidades de los cursos de inglés son la preparación en línea para el examen TOEFL, que consta de 16 clases y tiene un costo de US$160, así como el curso en línea de pronunciación de inglés, con un total de 10 sesiones por el mismo precio.
Otras noticias de Los Ángeles
Fecha exacta. Cambia la hora en Los Ángeles: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025
Millonarios en el abismo. Las casas de lujo cerca de Los Ángeles que están en riesgo de derrumbe
Casada con un estadounidense. El calvario de una directora de cine latina en Los Ángeles: fue por su green card y el ICE la detuvo
- 1
A 40 años del partido contra los All Blacks: cuando el CASI midió su rugby revolucionario ante una potencia
- 2
Lemoine y Pagano volvieron a cruzarse en Diputados y Moreau tuvo que intervenir: “Dejen de pelear”
- 3
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
- 4
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura