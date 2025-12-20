En Carolina del Norte: los pagos de SNAP programados para enero de 2026

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte ya pueden consultar el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026, además de los nuevos requisitos y cambios en las reglas del programa que entrarán en vigor a nivel estatal y federal.

Cuándo pagan SNAP en enero de 2026 en Carolina del Norte

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), agencia que administra el programa SNAP, informó que los pagos de enero de 2026 en Carolina del Norte se distribuirán entre el 3 y el 21 del mes, de acuerdo con el último dígito del Número de Seguro Social (SSN) del beneficiario.

Los estados que no puedan solventar los costos del SNAP podrían abandonar el programa por completo (Unsplash/Giorgio Trovato)

Con base en lo anterior, los depósitos se realizan entre los días 3 y 21 de cada mes, por lo que los pagos quedan de la siguiente manera:

Si el SSN termina en 1: beneficios disponibles el día 3 de enero

Si el SSN termina en 2: beneficios disponibles el día 5 de enero

Si el SSN termina en 3: beneficios disponibles el día 7 de enero

Si el SSN termina en 4: beneficios disponibles el día 9 de enero

Si el SSN termina en 5: beneficios disponibles el día 11 de enero

Si el SSN termina en 6: beneficios disponibles el día 13 de enero

Si el SSN termina en 7: beneficios disponibles el día 15 de enero

Si el SSN termina en 8: beneficios disponibles el día 17 de enero

Si el SSN termina en 9: beneficios disponibles el día 19 de enero

Si el SSN termina en 0: beneficios disponibles el día 21 de enero

Los beneficios se depositan directamente en la tarjeta EBT y pueden utilizarse desde el primer día de disponibilidad.

Cuáles son las nuevas reglas para recibir SNAP en 2026

A partir de 2026, el programa SNAP operará bajo nuevas disposiciones derivadas de la ley federal One Big Beautiful Bill, aprobada en julio de 2025. Entre los principales cambios se encuentra un mayor compromiso financiero de los estados, que ahora deberán cubrir una parte del costo del programa con recursos propios.

Qué sucede con la elegibilidad de los solicitantes de asilo para SNAP tras la aprobación de la megaley de Trump Freepik

Además, los estados asumirán parte del impacto financiero por errores en los pagos. Aquellos con tasas de error superiores al 6% deberán aportar entre el 5% y el 15% del financiamiento total del programa, según informó ABC News.

Cambios en la elegibilidad para recibir SNAP

El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) confirmó que, bajo la nueva legislación, las personas extranjeras que no cumplan con los requisitos migratorios establecidos dejarán de ser elegibles para SNAP en 2026.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que cerca de 90.000 personas perderán el acceso al beneficio por este ajuste.

La regla de las 80 horas para recibir SNAP

Otro cambio relevante es la ampliación del rango de edad para el requisito laboral. A partir de 2026, las personas de entre 54 y 64 años deberán cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado para mantener sus beneficios de SNAP.

Cambian regla de 80 horas mensuales para beneficiarios del programa SNAP (Freepik/SNAP)

Este requisito se aplicará tanto a nuevos solicitantes como a beneficiarios actuales durante su proceso de recertificación.