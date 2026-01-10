Real ID gratis en California: cómo será el proceso acelerado del DMV sin costo y para quiénes aplica

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) notificó que un grupo específico de personas deberá actualizar su Real ID y el trámite será gratis. La medida es una corrección vinculada a un error en el software que utiliza la agencia.

El proceso acelerado del DMV para actualizar Real ID gratis en California

Tras una revisión de su sistema de datos, el DMV identificó una configuración de software, que data de 2006 y que afectó la forma en que se aplicaban las fechas de vencimiento de las identificaciones. Como resultado, algunos permisos tienen fechas de caducidad incorrectas.

Para subsanar este problema, la agencia implementó un proceso de actualización sin costo para los afectados.

Aproximadamente 325 mil personas podrán aplicar al proceso acelerado para la Real ID gratis Archivo

Próximamente, el DMV notificará a 325 mil personas sobre los pasos que deben seguir para obtener una nueva licencia de conducir, según informó en un comunicado.

Con el objetivo de mitigar los inconvenientes, el DMV agilizará el proceso y eliminará las tarifas asociadas.

Quiénes pueden aplicar al proceso acelerado del DMV para actualizar Real ID gratis

De acuerdo con la información de la agencia, solo quienes reciban una notificación deberán tomar medidas. El número de afectados representa el 1,5% de los clientes del DMV.

Para evitar fraudes, la agencia remarcó que no contactará a nadie para solicitarle información personal o pagos por mensaje de texto o email. Si una persona necesita verificar la acción del DMV, puede llamar al 1-800-777-0133.

El DMV notificará a los ciudadanos que deban realizar el proceso acelerado para actualizar su Real ID en California Archivo

En su mayoría, quienes aplicarán a la renovación gratuita corresponden a titulares de tarjetas de residencia permanente y titulares de visas.

En el Estado Dorado, actualmente pueden solicitar el documento los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (titulares de una green card) e individuos con estatus migratorio legal (titulares de visas válidas, como las estudiantiles, de trabajo, entre otras opciones).

Documentos necesarios para solicitar la Real ID en California

La Real ID es obligatoria para abordar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos y para ingresar a edificios federales a partir del 7 de mayo de 2025, aunque también se aceptan otras identificaciones.

Las personas que deseen obtener una Real ID por primera vez tendrán que reunir primero los siguientes documentos:

Prueba de identidad : pasaporte válido, certificado de nacimiento o tarjeta de residente permanente.

: pasaporte válido, certificado de nacimiento o tarjeta de residente permanente. Número de Seguro Social : tarjeta física o documento oficial que lo indique.

: tarjeta física o documento oficial que lo indique. Comprobante de residencia en California: dos documentos que muestren el nombre completo del solicitante y dirección en el estado. Pueden ser facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios o contratos de arrendamiento.

Las Real ID son indispensables para abordar vuelos nacionales en EE.UU. o visitar edificios federales dmv.ca.gov

Una nueva tarifa en 2026

Por otro lado, la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla que comenzará a aplicarse el próximo 1° de febrero. Los viajeros que no cuenten con Real ID u otra identificación válida podrán utilizar el sistema TSA ConfirmID para acreditar su identidad. Sin embargo, el costo es de 45 dólares.

El procedimiento se realizará al momento del check-in y antes de pasar por el control de seguridad. Según la TSA, actualmente, más del 94% de los pasajeros ya utiliza la licencia de conducir que cumple con la norma federal o con otro documento válido.