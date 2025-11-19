El modus operandi en las lavanderías de Charlotte para mantener lejos a los agentes de la Patrulla Fronteriza

En medio del agitado contexto migratorio que se vive en Estados Unidos, muchos negocios locales buscan colaborar con los extranjeros. En ese sentido, una lavandería de Carolina del Norte contó el método que utiliza para proteger a los inmigrantes de operativos de la Patrulla Fronteriza. La táctica se replica en muchos negocios de la zona y se suma a otras formas de alertar sobre la presencia de agentes.

Una lavandería de Carolina del Norte ayudó a esconder a los migrantes

En este caso, el local que tomó notoriedad fue el North Tryon Laundromat, ubicado en la ciudad de Charlotte. Según relataron sus propietarios, bajo el gobierno de Donald Trump se multiplicaron los operativos y detenciones de extranjeros en la zona.

La presencia de la Patrulla Fronteriza en Charlotte, Carolina del Norte, ya generó protestas en el pasado Erik Verduzco - AP

De acuerdo con el testimonio que dieron los dueños del lugar a WSOC TV, recientemente agentes de la Patrulla Fronteriza “estacionaron sus autos y persiguieron gente”. En medio de la desesperación, muchos inmigrantes buscaban un lugar donde resguardarse y ahí es donde la lavandería se hizo presente.

Bibiana Villafrade, quien junto a su esposo administra el local, se dispuso a ayudar. Bajo su orden, su hija, que también trabaja allí, abrió la puerta para dejar pasar a extranjeros y luego la cerró antes de que algún agente pudiera ingresar.

A continuación, muchos migrantes escaparon por una puerta trasera y lograron evitar la detención en el marco del operativo. “Si yo, con estatus legal, siento ansiedad, ¿qué puede pasarle a una persona sin protección? Es muy triste", manifestó Villafrade.

La lavandería de Carolina del Norte abrió sus puertas para proteger a migrantes de la Patrulla Fronteriza Google Maps

De acuerdo con su testimonio, este tipo de ayudas para evitar a la Patrulla Fronteriza o al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no son inusuales. La mujer indicó que muchos negocios de la zona aplican tácticas similares para colaborar con los extranjeros.

Comerciantes usan otras tácticas para alertar a migrantes sobre la presencia de la Patrulla Fronteriza

En el caso de la ciudad de Carolina del Norte, la dueña de la lavandería relató otra acción muy común que toman los negocios y residentes. Según contó, tanto su local como otros cuentan con silbatos que hacen sonar cuando notan la presencia de un agente.

En esa misma línea, conductores que están a bordo de sus autos en el estacionamiento hacen sonar la bocina de forma sostenida. El objetivo de estas medidas es que cualquier migrante que camine por la zona se dé cuenta de la situación y evite el encuentro con un agente federal.

Los operativos migratorios se multiplican en Charlotte, Carolina del Norte Erik Verduzco - AP

La lavandería que ayuda a migrantes tiene orígenes latinos

Detrás de la lavandería y su colaboración inmigrante, existe una historia familiar con origen mexicano. El padre de David Rebolloso, otro dueño del local desde hace nueve años, era oriundo del país latino.

Rebolloso contó que su padre llegó desde México y conoció a su madre en Estados Unidos. Desde entonces, trabajaron en distintas granjas a lo largo y ancho del país norteamericano. Un tiempo después, David nació en Texas.

A lo largo de su vida, el ahora dueño de la lavandería prestó servicio militar y trabajó en el sector de la salud. En su testimonio, se lamentó por la política migratoria que tiene la administración Trump y manifestó que los migrantes se van de sus países en busca de una vida mejor.