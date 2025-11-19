Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Raleigh

Los agentes federales ampliaron sus redadas contra la inmigración ilegal a Raleigh, la capital de Carolina del Norte. Ante la situación, es necesario saber cuáles son los documentos que se deben presentar ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para suspender una deportación.

El documento clave para suspender la deportación ante el ICE en Raleigh

El Formulario I-246 , se utiliza para pedir la suspensión de una orden de deportación definitiva emitida por un juez de inmigración .

, se utiliza para pedir la suspensión de una definitiva emitida por un . Al aprobarse, se otorga un aplazamiento temporal de la salida de una persona de Estados Unidos, pero no un estatus legal.

La orden de deportación final es emitida por un juez de inmigración Freepik

Una suspensión de deportación generalmente otorga un año para permanecer en EE.UU. El proceso implica presentar pruebas que la respalden la petición y señalen la razón, como necesidades médicas, asuntos legales en curso o razones humanitarias.

Formulario I-246: así se hace el trámite para suspender la deportación

La solicitud se debe presentar en persona en una Oficina de Campo local de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, según el caso.

Si se está detenido : presentar el formulario en la Oficina de Campo ERO que tenga jurisdicción sobre la custodia.

: presentar el formulario en la Oficina de Campo ERO que tenga jurisdicción sobre la custodia. Si no se está detenido: en la Oficina de Campo ERO más cercana a la residencia del peticionario.

La oficina de campo que atiende casos en todo el estado de Carolina del Norte, lo que incluye a Raleigh, se localiza en el 6130 de Tyvola Centre Drive, en la ciudad de Charlotte.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha aumentado las redadas en todo el país X: @EroHarlingen - X (antes Twitter) @EroHarlingen

Si una persona tiene un problema para entregar la solicitud en persona, debe comunicarse con la Oficina de Campo ERO local para ver si se permitiría la entrega por correo general u otro servicio de entrega.

El costo por presentar el formulario ante es de 155 dólares, pero cabe destacar que no hay reembolso, independientemente de la acción tomada por la agencia de inmigración.

Otros documentos para adjuntar a la solicitud

Todos los documentos presentados serán retenidos por ERO hasta la resolución final de su caso. Como prueba de identidad son válidos:

Un pasaporte original : con vigencia por seis meses posteriores al período solicitado.

: con vigencia por seis meses posteriores al período solicitado. La copia del pasaporte : válida por seis meses posteriores al período solicitado, y una copia del acta de nacimiento u otros documentos de identidad.

: válida por seis meses posteriores al período solicitado, y una copia del acta de nacimiento u otros documentos de identidad. Si no tiene pasaporte válido: debe presentar un comprobante de que solicitó un pasaporte o documento de viaje. Se requiere una copia de la solicitud, el comprobante de pago de la tarifa y una copia de toda la documentación presentada.

El Formulario I-246 es fundamental para las personas que se encuentran en Estados Unidos ante un proceso de remoción Amanda Mason - Flickr/ICE

También será necesario adjuntar pruebas para reforzar la petición, como:

Motivos médicos : si su solicitud se basa en una afección médica, debe obtener documentación de un médico sobre la misma, el tratamiento, pronóstico y cualquier asistencia que se necesite y esté relacionada.

: si su solicitud se basa en una afección médica, debe obtener documentación de un médico sobre la misma, el tratamiento, pronóstico y cualquier asistencia que se necesite y esté relacionada. Detenciones : presentar los informes policiales y la resolución de todas las detenciones.

: presentar los informes policiales y la resolución de todas las detenciones. Condenas : presentar las sentencias, condenas y documentos de condena.

: presentar las sentencias, condenas y documentos de condena. Resumen: consiste en redactar los motivos por los que solicita la suspensión de la deportación o expulsión.

Las instrucciones del Formulario señalan que el propósito de la información solicitada es permitir que el ICE determine la elegibilidad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) para una suspensión de la remoción de EE.UU.