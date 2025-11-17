Frente al Pollo Campero de Charlotte: es hondureño y cuenta cómo agentes del ICE rompieron su ventana

Lo que para Willy Aceituno, migrante oriundo de Honduras, era una mañana común el pasado sábado 15 de noviembre, se convirtió en un episodio que él mismo describió como violento e injustificado. Según relató, había salido del restaurante Pollo Campero, en Charlotte, Carolina del Norte, cuando agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo interceptaron en el estacionamiento y actuaron con una fuerza excesiva.

Migrante hondureño denuncia su encuentro con el ICE en Charlotte: “¿Eres ilegal?”

“¿Eres un migrante ilegal?”, le preguntaron antes de que, según su testimonio, los oficiales del ICE rompieran la ventana de su camioneta y le arrebataran las llaves de las manos.

Aceituno explicó en diálogo con Charlotte Observer que la primera detención del ICE ocurrió apenas subió a su camioneta, todavía frente al restaurante ubicado cerca de South Boulevard y Archdale Drive.

Allí, un agente lo abordó y le exigió información sobre su estatus migratorio. Él contestó que no tenía por qué responder a sus preguntas. El hondureño, quien es ciudadano estadounidense desde hace seis años, aseguró que no llegó a abandonar el estacionamiento antes de que los oficiales lo detuvieran por segunda vez. Entre ambos episodios, según su relato, apenas pasaron unos diez minutos.

Willy Aceituno sufrió heridas en sus brazos debido al forcejeo con los agentes del ICE X@AnnieMDance

Golpes y forcejeo: el ciudadano hondureño denuncia uso excesivo de fuerza por parte del ICE en Charlotte

El hombre mostró al medio citado las marcas en su cuerpo que, dijo, le dejó el forcejeo con los agentes del ICE. Señaló raspaduras en su codo y en la parte trasera del cuello, lesiones que atribuyó al momento en que intentaron arrestarlo dentro de su vehículo.

Aceituno sostuvo que los oficiales no solo rompieron la ventana de su pickup, sino que también “le robaron las llaves”. El incidente, de acuerdo con su testimonio, ocurrió a plena luz del día y a la vista de otras personas que se encontraban en la zona.

Operativos del ICE en Charlotte: nuevos arrestos y presencia federal en varios puntos

La secuencia que vivió Aceituno no fue el único movimiento federal observado esa mañana. Minutos antes de las 11, un periodista vio a dos agentes del ICE a pie, cerca de un AutoZone sobre South Boulevard. El hecho que llamó la atención de transeúntes y conductores, que comenzaron a filmar y tocar bocina.

Lo que ocurrió no quedó limitado a Charlotte: hacia las 12.30, una persona informó al mismo medio haber visto a oficiales detener a individuos en Nazo’s, un restaurante ubicado en el bloque 8300 de Pineville-Matthews Road, en Pineville.

Detenciones del ICE en Carolina del Norte: miles de migrantes detenidos

Desde enero hasta junio de 2025, se estimó que el ICE arrestó a unas 1661 personas en Carolina del Norte, según datos del Deportation Data Project que compartió Enlace Latino NC.

El ICE detuvo a más de 1600 migrantes entre enero y julio de 2025 en Carolina del Norte Yuki Iwamura - FR171758 AP

De ese total, más de la mitad, un 52%, no tenía condenas ni antecedentes penales al momento de su detención, lo que genera fuertes críticas de organizaciones que ptoregen los derechos de los inmigrantes.

Los condados de Carolina del Norte con mayor concentración de arrestos de extranjeros son Mecklenburg, con 436 personas y el de Wake, con unos 98 migrantes arrestados.