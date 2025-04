Ganó cientos de miles en Carolina del Norte y todavía no lo sabe: compró el boleto en una parada rápida

Ganar la lotería no es algo que se ve todos los días, sobre todo cuando son premios muy importantes. Ene este caso se produjo un hecho curioso, ya que, en Carolina del Norte, hay un ganador que aún no lo sabe o, al menos, no lo reclamó. Invirtió US$2 y terminó con la ganancia de US$328.105.

Lo que se sabe de afortunado ganador

La persona en cuestión compró un boleto del juego Bison Bonanza y ganó el premio mayor el 6 de abril con un valor de US$328,105, tal como contó la Lotería de Educación de Carolina del Norte en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Bison Bonanza es un juego de jackpot progresivo que ofrece boletos en línea desde US$50 centavos. Para ganar el jackpot, el boleto debe coincidir con varios símbolos digitales, según las reglas. Hay tres premios iniciales: gran premio mayor de US$300, premio mayor de US$5.000 y el jackpot épico de US$50.000. Los premios correspondientes al Jackpot Progresivo aumentan con cada boleto vendido, así que se puede ver cómo aumentan con el tiempo.

La Lotería de Carolina del Norte confirmó el ganador (@nclottery)

De acuerdo a The News Observer, anteriormente un portavoz informó que los funcionarios de la lotería desconocen la ubicación de los jugadores de Bison Bonanza cuando compran sus boletos en línea. Sin embargo, indicó que el ganador de esta gran tajada sería de Franklinville, una localidad que se sitúa a aproximadamente 104 kilómetros al oeste de Raleigh.

¿Hasta cuando hay tiempo para cobrar el premio?

Apenas van unos días de que se conoció el ganador, pero aún no apareció. En Carolina del Norte, porque las loterías de cada estado tienen su propia regulación, los ganadores de Bison Bonanza tienen aproximadamente seis meses para presentarse. En los juegos específicos de Powerball y Mega Millions, por ejemplo, los estados tiene sus propias reglas sobre el tiempo que los ganadores tienen como plazo.

Esto quiere decir que esta persona, hoy por hoy sin identificar, tiene un tiempo considerable como para enterarse de que ganó y posteriormente acercarse a reclamar lo que le corresponde. El sitio donde compró el boleto también espera.

¿Qué sucede con los premios cuando no son reclamados?

Cuando los premios de lotería no son exigidos por los ganadores, generalmente esos fondos regresan al estado donde se vendieron los boletos. La distribución de este dinero varía según las normativas locales de cada una de las regiones.

Si el dinero no es reclamado en seis meses, se destinan a otro propósitos (Archivo)

En algunos casos, los fondos pueden ser reintegrados a los jugadores a través de sorteos adicionales o premios especiales. Otras veces, se destinan a iniciativas como la financiación de la educación u otros programas comunitarios.

LA NACION