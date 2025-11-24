Pidió a Siri que llamara a su padre en Raleigh y logró avisarle que lo buscaba el ICE: “Corre, está inmigración”

Un joven de 18 años, nacido en Raleigh, Carolina del Norte, utilizó la función de Siri en su celular para llamar a su padre cuando notó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se acercaron a su obra en construcción. El joven contó que los oficiales lo vieron y se entretuvieron con él, mientras su progenitor escapaba.

La estrategia que usó el joven de Raleigh para que su padre escape del ICE

Según contó a Univisión, Fernando Vásquez, quien es ciudadano estadounidense, no dudó en pedirle a Siri, la asistente virtual de su celular, que llame a su padre. Una vez que atendió, le advirtió: “Corre, corre, aquí está inmigración”.

El ICE intensificó sus redadas en todo Carolina del Norte RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vásquez reconoció que sintió temor de que los agentes del ICE le disparen cuando se metió la mano en el bolsillo para agarrar el teléfono. Afortunadamente para él, gracias a la llamada, su padre logró escaparse y evadir a las autoridades.

“No sé si vieron el color de mi piel”, dijo el joven, quien contó que los oficiales se detuvieron para cuestionarlo cuando lo vieron en la calle.

“Pensé: ‘Si corro en el aparcadero, me van a agarrar’. Como el camión de la compañía estaba ahí cerca, me metí y traté de ocultarme en el asiento de atrás”, relató el padre de Fernando, quien detalló que permaneció allí cerca de 15 minutos sin moverse y mientras escuchaba cómo los agentes revisaban el lugar.

El padre de Fernando, quien no quiso mostrar su rostro, ahora tiene miedo de salir de casa por si vuelve a aparecer el ICE Captura de pantalla YouTube Unvisión Noticias

En total, el ICE se llevó a tres migrantes detenidos. Mario Benites, hermano de uno de ellos, narró cómo fue el momento y develó que él se salvó por el color de su piel. “A mí me preguntaron primero si nací aquí, les dije que sí, y de ahí se fijaron más en mi hermano, que se ve más hispano”, señaló.

Qué pasó con el joven que salvó a su padre del ICE en Carolina del Norte

De acuerdo con su testimonio, permaneció en silencio y nunca les dijo a los oficiales que él era ciudadano para demorarlos y lograr que su padre se esconda. Así, Fernando fue detenido por los agentes, que lo subieron a su camioneta y lo llevaron durante dos millas (poco más de tres kilómetros).

De todas formas, una vez que pasó ese recorrido, repentinamente lo liberaron, cuando los uniformados revisaron su billetera y encontraron sus documentos de ciudadano.

Una vez en libertad, el joven regresó a pie a la obra en construcción para encontrarse con su padre, quien aún estaba escondido. Finalmente, el adolescente condujo el camión y lo sacó del lugar.

Comunidades de Carolina del Norte se reunieron para manifestarse en contra de las redadas del ICE Associated Press

El padre de Fernando aseguró que siente miedo de que los agentes vuelvan a aparecer y vive encerrado en su casa. Incluso, reconoció que tiene temor de salir al patio y lo vigilen los uniformados.

Cómo localizar a migrantes detenidos por el ICE en Carolina del Norte

La agencia federal dispone de una herramienta online en la que, con algunos datos de la persona, se pueden localizar a los arrestados en tiempo real, y conocer en qué centro de detención se encuentran.

El único lugar de procesamiento del ICE en funcionamiento en Carolina del Norte es el del condado de Alamance, pero las personas bajo custodia en el estado no necesariamente serán enviadas allí, sino que pueden ser transferidas a otras regiones con mayor disponibilidad.

Para conocer el paradero de un detenido, la página pide completar el número A del individuo, que consta de una cifra de nueve dígitos (si tiene menos, hay que agregar ceros al principio) y su país de origen. De no conocerlo, se debe suplantar por otros datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, lugar, entre otros.

El ICE tiene una herramienta en línea para consultar dónde se encuentran los detenidos Archivo

De todas formas, cabe tener en cuenta que la agencia no mostrará información sobre detenidos menores de 18 años. Al tiempo, solo funciona para las personas que lleven más de 48 horas bajo custodia del ICE.