La nueva ley de EE.UU. que enviaría a los conductores a la cárcel y con multa de 1000 dólares

Los conductores de Carolina del Norte deberán prestar especial atención al momento de acercarse a un cruce peatonal. El 1° de diciembre de 2026, entrará en vigor una ley que endurece las sanciones para quienes no cedan el paso a peatones ciegos o con discapacidad visual. La norma convierte lo que antes era una infracción en un delito menor, con multas que pueden llegar a 1000 dólares y penas de hasta 60 días de cárcel.

HB 275: qué establece la nueva ley de Carolina del Norte

El Proyecto de Ley 275, titulado Failure to Yield Penalties (Sanciones por No Ceder el Paso), modifica dos secciones clave del código estatal: el derecho de paso para peatones ciegos y las sanciones por causar lesiones graves al no respetar las normas de tránsito. El objetivo principal es reforzar la protección de las personas ciegas o parcialmente ciegas en cruces y vías públicas.

Quienes no cumplan podrán ser sancionados con hasta 60 días de prisión, según la gravedad

La legislación especifica que cualquier peatón que extienda un bastón blanco, o blanco con punta roja, o que esté acompañado por un perro guía, tendrá prioridad para cruzar la calle. En esas circunstancias, los conductores deberán detener su vehículo por completo y esperar hasta que el peatón haya terminado de cruzar, tanto en cruces sin señalización como en aquellos con semáforos o señales de tránsito.

Cómo deben actuar los conductores ante un peatón con bastón o perro guía

El texto legal aclara que los automovilistas deben interpretar la presencia de un bastón o un perro guía como una señal inequívoca para detenerse. No se trata solo de frenar, sino de permanecer completamente estacionados hasta que la persona haya llegado al otro lado del cruce. La obligación aplica en toda vía pública, intersección o cruce de peatones, incluso en aquellos controlados por semáforos.

Según la norma, el conductor que no cumpla con esta disposición “es culpable de un delito menor de Clase 2”, lo que eleva significativamente la gravedad de la pena, ya que las sanciones pueden llegar a una multa máxima de US$ 1000 y hasta 60 días de cárcel. Anteriormente, no ceder el paso en estas circunstancias era considerado una simple infracción de tránsito.

Cualquier persona con bastón blanco o perro lazarillo tendrá prioridad Prensa Google

Multas, cárcel y suspensión de licencia

El nuevo marco sancionatorio incluye multas mínimas de US$500 y la suspensión de la licencia de conducir por 90 días .

y la . En los casos más graves , o si el infractor tiene antecedentes, la pena puede ascender hasta US$1000 y 60 días de prisión .

, o si el infractor tiene antecedentes, . Las autoridades estatales señalaron que la norma busca desalentar el descuido de los conductores frente a personas vulnerables.

Además, la ley detalla que, si la falta de ceder el paso causa lesiones corporales graves, el conductor será procesado bajo los términos del G.S. 20-160.1. Esta clasificación abarca daños que impliquen un riesgo de muerte, dolor físico, extremo o deterioro prolongado de una función corporal o mental.

La presencia del bastón blanco, será señal de prioridad

En qué casos en los que se aplicarán sanciones

Las sanciones previstas en la HB 275 se aplican en varios casos de tránsito: al ingresar o cruzar una intersección, girar en una señal de alto o ceda el paso, entrar a una calzada desde una propiedad privada, o cuando se aproxima un vehículo de emergencia o se transita por una zona de obras. Los conductores deben extremar la precaución y respetar el derecho de paso de los peatones.

En el caso de los peatones ciegos o parcialmente ciegos, la norma otorga prioridad absoluta. Si ya comenzaron a cruzar antes del cambio de la señal de tránsito, los vehículos deberán mantenerse detenidos hasta que la persona haya completado el cruce de forma segura.