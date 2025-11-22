No está en Florida: la ciudad que es considerada “la cuna del golf” y es el mejor lugar para jubilarse en 2026

Florida tiene la reputación de ser el estado más popular entre las personas que deciden mudarse para iniciar su jubilación. Por eso resultó llamativo que la ciudad que fue elegida como la mejor para retirarse en EE.UU. no se encuentra en el Estado Soleado, sino en Carolina del Norte. Se llama Pinehurst.

Cuál es la mejor ciudad para jubilarse en Estados Unidos

GoBankingRates es un sitio especializado en finanzas personales que cada año publica un ranking con las mejores ciudades de Estados Unidos para retirarse.

La página consideró aspectos como el costo de vida y la seguridad para asignarle una calificación a cada urbe y así encontrar cuál es el lugar ideal para los jubilados.

Pinehurst fue reconocida como la mejor ciudad para jubilarse en Estados Unidos (Wikimedia Commons/Indy beetle)

En el listado de 2025, el primer lugar se lo llevó Pinehurst, Carolina del Norte. En este lugar, el 39,4% de la población tiene más de 65 años y el 78,5% de los hogares utilizan menos del 30% de sus ingresos mensuales para cubrir los gastos de sus viviendas.

De acuerdo con GoBankingRates, el salario promedio de los jubilados (sin contar los beneficios del Seguro Social) en Pinehurst es de US$51.767. Esa combinación de cifras hizo que esta ciudad fuera reconocida como la más rica entre las preferidas de quienes ya dejaron de trabajar.

Pinehurst también se destacó por su seguridad. El estudio señaló que la tasa de delitos contra la propiedad es de 1,89 por cada mil habitantes. La tasa de delitos violentos por cada mil personas es todavía menor: de 0,88.

Para elegir a los miembros del ranking, GoBankingRates consideró solo a las ciudades estadounidenses en donde al menos un 20% de su población estuviera compuesta por adultos mayores de 65 años.

Otro criterio de selección fue que los gastos mensuales de ese sector debían representar el 30% o menos de sus ingresos. De esta forma, fue posible ubicar los sitios a donde más se mudan los jubilados y donde mejor les rinde su dinero.

Por qué Pinehurst es considerada la cuna del golf en EE.UU.

Pinehurst es una ciudad importante en la historia del golf estadounidense, tanto que incluso es apodada como la cuna de este deporte en el país.

En este lugar se encuentra el Pinehurst Resort, un complejo de golf que fue inaugurado en 1895 y que, según su página oficial, fue nombrado como el mejor en todo el continente.

Pinehurst Resort ha sido sede del U.S. Open en cuatro ocasiones y lo volverá a ser en el futuro (Facebook/Pinehurst Resort)

Pinehurst Resort fue elegido como la sede del U.S. Open (Abierto de Estados Unidos, en español) en cuatro ocasiones. De hecho, este complejo ya fue seleccionado como el sitio principal para albergar los campeonatos que sucederán en 2029, 2035, 2041 y 2047.

Según Pinehurst Resort, en 1919 la fama de este lugar fue tal que varios de sus visitantes se inspiraron en sus instalaciones para abrir sus propios complejos de golf en otras partes del país.

Este fenómeno hizo que aumentara la popularidad del deporte en todo EE.UU. y, tanto profesionales como aficionados, reconocieron a esta ciudad como la cuna de esta disciplina.

Cuáles son las otras ciudades reconocidas como las mejores para retirarse

GoBankingRates destacó que, un detalle interesante que encontraron con su ranking, fue que el primer lugar no se lo llevó una ciudad de Florida. De hecho, este es el segundo año consecutivo en el que ninguna localidad de ese estado logra entrar a la lista.

Hot Springs Village, en Arkansas, ocupó la segunda posición del ranking (Wikimedia Commons/Yinan Chen)

El listado del sitio financiero mostró las 50 mejores ciudades para jubilarse en EE.UU. El top 20 estuvo conformado por los siguientes lugares: