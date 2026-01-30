Seguro Social en Carolina del Norte: fechas de pago y cuánto se cobra en febrero de 2026

El calendario de pagos de febrero de 2026 del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ya fue publicado. Con la información de los distintos programas de asistencia en Carolina del Norte, los beneficiarios pueden organizar sus finanzas personales y conocer el día en que se procesarán los depósitos.

Calendario de febrero para el pago del Seguro Social en Carolina del Norte

En el Estado del Talón de Alquitrán, los pagos a beneficiarios del SSA se realizan de acuerdo con la fecha de nacimiento, durante el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes, según el calendario.

Los recursos se dispersan de manera gradual con base en fechas determinadas (Social Security Administration)

Para febrero de 2026, las fechas de pago son las siguientes:

11 de febrero : beneficios disponibles para los nacidos del día 1° al día 10.

: beneficios disponibles para los nacidos del día 1° al día 10. 18 de febrero : beneficios disponibles para los nacidos del día 11 al día 20.

: beneficios disponibles para los nacidos del día 11 al día 20. 25 de febrero: beneficios disponibles para los nacidos del día 21 al 31.

Los beneficiarios que solo están inscritos en los programas de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) podrán cobrar su pago el viernes 27 de febrero. Si el registro al SSA fue antes de mayo de 1997 o si el beneficiario tiene derecho a ambos programas de apoyo, se paga el día 3 de febrero.

De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026

Un aumento en el pago de los beneficios del SSA comenzó a aplicarse en enero, que también se mantendrá en los depósitos de febrero de 2026.

El Seguro Social ayuda sobre todo a la población vulnerable en Estados Unidos (Instagram/@socialsecurity)

La SSA confirmó que el incremento es del 2,8 por ciento por el Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), lo que significa que los montos para los estadounidenses son los siguientes:

US$3208, en casos de una pareja de ancianos donde ambos tienen prestaciones.

US$3898, para las madres viudas que tengan dos hijos.

US$2937, para los trabajadores con discapacidad, sus cónyuges y uno o más hijos.

US$2071, para los trabajadores jubilados.

US$1919, para las viudas o mujeres de la tercera edad que vivan solas.

US$1630, para todos los trabajadores con discapacidad.

El aumento promedio para los trabajadores jubilados fue de US$56 mensuales. En cuanto a los beneficiarios del SSI, los depósitos quedaron así:

US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

US$994 para una persona elegible.

US$498 para una persona esencial.

Requisitos para obtener el Seguro Social en EE.UU.

El SSA ofrece una fuente de ingresos para los jubilados o recursos para quienes no pueden trabajar por una discapacidad, según el tipo de beneficios, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

Los cuatro principales tipos de beneficios de la SSA son: por jubilación, para cónyuges y familiares sobrevivientes, SSI y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés).

Los documentos que se necesitan para obtener una tarjeta del SSA son:

Ciudadanía

Solo se aceptan ciertos documentos como prueba de su ciudadanía de EE.UU. Estos incluyen acta, certificado o partida de nacimiento, así como pasaporte.

Identidad

Deben estar vigentes y mostrar nombre, fecha de nacimiento o edad y, preferiblemente, una fotografía reciente (licencia, tarjeta de identificación estatal y/o pasaporte).

Si no tiene ninguno o no puede obtener un reemplazo dentro de diez días, se pedirán otros documentos como identificación de empleado, escolar; seguro médico (no de Medicare) o identificación militar.

Un documento puede servir para dos propósitos. El pasaporte puede servir para comprobar su ciudadanía e identidad, pero debe presentar por lo menos dos documentos separados.

Edad

Acta, certificado o partida de nacimiento. Si existe, debe ser presentada. Si el acta, certificado o partida de nacimiento no existe, se pueden considerar otros documentos, como su registro religioso emitido antes de los cinco años de edad, que muestre fecha de nacimiento, expediente médico o pasaporte de EE.UU.

Cualquier persona de 12 años o más que solicite por primera vez tiene que ser entrevistada y mostrar evidencia que demuestre que no tiene SSA.

Si el solicitante vivió fuera de Estados Unidos por un periodo extendido, podría usar pasaporte actual o previo, registros escolares o de empleo, así como cualquier otro documento que muestre una residencia a largo plazo fuera de territorio estadounidense.

Si ha vivido en EE.UU. y solicita el registro por primera vez, es posible que se pida información sobre escuelas o copias de los registros de declaraciones de impuestos que muestren que nunca se asignó un número.