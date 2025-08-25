Caroline García pone fin a su carrera con una derrota en el US Open

La francesa Caroline Garcia, ex número cuatro del mundo, puso fin a su carrera profesional este lunes con una derrota en la primera ronda del US Open contra la rusa Kamilla Rakhimova (65).

La tenista de Lyon cayó por 6-4, 4-6 y 6-3 frente a Rakhimova, de 23 años, en la cancha número 6 del Grand Slam de Nueva York, el último de 2025.

Garcia, de 31 años, fue derrotada tres años después de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos y ganar las prestigiosas Finales WTA, que reúnen a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Abandona el circuito con once títulos en su palmarés y una Fed Cup ganada en 2019 con Francia.