Caroline García pone fin a su carrera con una derrota en el US Open
La francesa Caroline Garcia, ex número cuatro del mundo, puso fin a su carrera profesional este...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La francesa Caroline Garcia, ex número cuatro del mundo, puso fin a su carrera profesional este lunes con una derrota en la primera ronda del US Open contra la rusa Kamilla Rakhimova (65).
La tenista de Lyon cayó por 6-4, 4-6 y 6-3 frente a Rakhimova, de 23 años, en la cancha número 6 del Grand Slam de Nueva York, el último de 2025.
Garcia, de 31 años, fue derrotada tres años después de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos y ganar las prestigiosas Finales WTA, que reúnen a las ocho mejores jugadoras de la temporada.
Abandona el circuito con once títulos en su palmarés y una Fed Cup ganada en 2019 con Francia.
LA NACION
Otras noticias de Caroline García
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Virginia Giuffre: fue la principal denunciante de Epstein, se suicidó y dejó unas memorias “implacables” que se publicarán este año
- 2
Cuál es el outlet más “bueno, bonito y barato” de Florida, según la IA
- 3
Buenas noticias en Nueva York: el tren que te transporta a un “paisaje perdido en el tiempo” vuelve a funcionar
- 4
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 25 al 29 de agosto