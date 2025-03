Cheque de estímulo del IRS 2025: esta es la nueva fecha límite para reclamar el pago en Estados Unidos

Los cheques de estímulo fueron un gran alivio para familias durante el transcurso de la pandemia. Ante la crisis económica de aquel momento por el parate mundial, el gobierno estadounidense emitió cheques en tres partes para ayudar a los hogares afectados según su estado civil tributario y su número de hijos o dependientes calificados.

Cheque de estímulo del IRS 2025

Sin embargo, hay gente que jamás reclamó ese dinero y que le correspondía. Es por eso que existe una oportunidad única para aquellos que aún no reclamaron sus pagos de impacto económico del 2021 y lo deben hacer por medio de una declaración de impuestos de ese mismo año. El plazo máximo es hasta mediados de abril.

Hasta US$1400 es el pago que recibirán los beneficiarios (Archivo)

La fecha límite para el pago del cheque

De acuerdo a la información oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el límite para las personas que tienen que hacer la declaración de impuestos es el 15 de abril, al igual que otro reembolso similar que haya quedado pendiente por algún otro motivo.

Los pagos varían dependiendo de varios factores, pero el pago máximo es de US$1.400 por individuo. La cantidad estimada de pagos que se realizarán será de unos US$2.400 millones, que es el dinero que puso a disposición el ente para estos reembolsos automáticos.

El IRS estima que más de mil millones de dólares en reembolsos siguen sin reclamar por los contribuyentes de todo el país que no han presentado su Formulario 1040, Declaración de Impuestos Federales, para el año fiscal 2021 Freepik

IRS detalló también que en este trámite, conocido formalmente como el Crédito de Recuperación de Reembolso, los pagos se depositarán directamente o se enviarán automáticamente mediante cheque en papel; y que los contribuyentes elegibles también recibirán una carta por separado donde se les notificará el pago.

En caso de que haya cerrado la cuenta bancaria desde que se presentó la declaración de impuestos de 2023, el banco devolverá el monto y el reembolso será emitido otra vez a la nueva dirección registrada.

No hay requisitos relacionados con lo que se percibe de ingresos, ya que no es necesario haber ganado un monto específico. Simplemente, se requiere haber presentado la declaración de impuestos correspondiente en 2021, pero no haber solicitado el Crédito de Recuperación de Reembolso.

Con los Crédito de Recuperación de Reembolso, los pagos se depositarán directamente o se enviarán automáticamente mediante cheque en papel (Archivo) Unsplash

Las voces oficiales desde el IRS

Danny Werfel, comisionado del IRS, remarcó el esfuerzo que está haciendo el organismo para poder cumplir con todos estos reclamos: “El IRS continúa trabajando arduamente para realizar mejoras y ayudar a los contribuyentes. Estos pagos son un ejemplo de nuestro compromiso de hacer un esfuerzo adicional para los contribuyentes”.

“Al observar nuestros datos internos, nos dimos cuenta de que un millón de contribuyentes pasaron por alto reclamar este complejo pago de estímulo cuando en realidad eran elegibles.

Para minimizar los dolores de cabeza y hacer llegar este dinero a los contribuyentes elegibles, estamos haciendo que estos pagos sean automáticos, lo que significa que estas personas no tendrán que pasar por el extenso proceso de presentar una declaración enmendada para recibirlo”, añadió.

Según el IRS, la mayoría de los contribuyentes elegibles para pagos de impacto económico vinculados al alivio tributario por el coronavirus ya recibieron este Crédito de Recuperación de Reembolso.