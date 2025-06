Chivu elogia que Inter "dejó todo en la cancha" para remontarle a Urawa

El tramo final de la victoria 2-1 del Inter de Milán sobre el Urawa Red Diamonds le dejó este sábado al entrenador Cristian Chivu la satisfacción de ver a su equipo comprometido con la idea de seguir en el Mundial de Clubes.

"En esta fase estamos tratando de tocar las notas correctas", dijo Chivu en conferencia de prensa. "Conscientes del camino que hemos recorrido, tratamos de dejar atrás cosas que no funcionaron bien y que no salieron como nosotros queríamos".

Sobre la agónica remontada que su escuadra consiguió, resaltó que sus dirigidos demostraron "orgullo para hacer todo lo que sea posible y luchar hasta el final".

Pensando en el futuro inmediato de cara al cierre de la fase de grupos y el inicio de la ronda de eliminación directa, Chivu considera que la unión del grupo será clave para salir adelante en momentos en los que el peso de la temporada se convierte en un factor.

"Es nuestro deber estar alineados y todos remar en la misma dirección, creo que ese es el secreto y las palabras que puedo decir, no es fácil superar estos tiempos difíciles pero cuando veo a los jugadores dándolo todo y dejando todo en la cancha es algo que me complace, lo he visto de todos".

Tácticamente, Urawa Red sorprendió al cuerpo técnico del cuadro italiano, esperaban un partido más de ida y vuelta, sin embargo los japoneses optaron por un bloque sólido en defensa como prioridad.

"Esperábamos un partido diferente, no pensé que iban a jugar tan bajo, quería tener más personas en el medio", afirmó el entrenador rumano. "Teníamos un bloque bajo y si no hubiéramos encajado un gol probablemente hubiera continuado con la misma idea".

"Cuando quedamos atrás en el marcador, necesitábamos goles y debíamos llevar peligro al área, teníamos que ir por las bandas y por eso utilizamos dos ochos, la idea era correr hacia atrás y que rematen más al arco".

Chivu destacó la participación de los jóvenes Francesco Pio Esposito (19), quien ingresó al partido en el segundo tiempo, y el argentino Valentín Carboni (20), quien anotó el gol de la victoria en el tiempo agregado.

