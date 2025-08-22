Cima de hoy en EE.UU.: ola de calor peligrosa de California a Arizona y el avance de Erin este viernes 22 de agosto de 2025

El clima de este viernes 22 de agosto en Estados Unidos presentará contrastes extremos, con una combinación de calor sofocante en el oeste, tormentas fuertes en el centro y lluvias intensas en el sureste. A su vez, el huracán Erin continuará desplazándose hacia el noreste del Atlántico, mientras se aleja de la costa, pero con oleaje y potentes ráfagas de viento obre el litoral del Atlántico medio y de Nueva Inglaterra.

Huracán Erin y su desplazamiento en el Atlántico

El huracán Erin se ubica este viernes por la mañana en las coordenadas 38,6°N y 65,3°O, con un avance hacia el noreste a una velocidad aproximada de 22 millas por hora (35 km/h). Su presión mínima central se estimará en 956 milibares, lo que mantendrá su categoría de sistema poderoso, con vientos sostenidos de 92 millas por hora (148 km/h) y ráfagas que alcanzarán 115 millas por hora (185 km/h).

Aunque Erin comenzará a perder características tropicales transformándose en ciclón postropical, para la noche del sábado aún mantendrá vientos máximos de 81 mph (130 km/h) NHC

Las autoridades prevén que la marejada ciclónica aún afecte a las islas barrera de Carolina del Norte durante este viernes, antes de que el fenómeno se aleje de manera definitiva hacia aguas abiertas del Atlántico norte. Las ráfagas con fuerza de tormenta tropical podrán sentirse en sectores de la costa del Atlántico medio y del sur de Nueva Inglaterra hasta la noche.

El pronóstico oficial detalla que Erin comenzará a perder características tropicales en las próximas horas, para transformarse en un ciclón postropical a medida que se aproxime a latitudes más altas.

Para la noche del sábado, el sistema alcanzará los 47°N y 38°O, con vientos máximos de 81 millas por hora (130 km/h), todavía capaces de provocar un fuerte oleaje. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) insistió en que “los vientos y mares varían mucho en cada cuadrante del huracán”, lo que mantendrá condiciones marítimas peligrosas en amplias zonas del océano.

Lluvias intensas desde el Golfo hasta el sudeste de EE.UU.

Una línea frontal permanecerá estacionada sobre la franja que va desde la costa del Golfo de México hasta el sudeste. Esa situación generará un corredor propicio para tormentas y lluvias abundantes durante todo el viernes. Los meteorólogos anticiparon que el sur de Georgia y el sur de Carolina del Sur concentrarán las precipitaciones más fuertes, con riesgo de inundaciones repentinas.

Una línea frontal generará un corredor de tormentas y lluvias abundantes, concentrándose las precipitaciones más fuertes en el sur de Georgia y sur de Carolina del Sur NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) clasificó la amenaza en un nivel “alto dentro de la categoría ligera”, lo que implica una probabilidad superior al 25% de que se produzcan anegamientos peligrosos.

Para el sábado, se espera que un frente frío y un sistema en altura avancen desde el oeste y eleven las probabilidades de tormentas intensas en los Apalaches centrales y meridionales.

Ola de calor peligrosa en el oeste: de California a Arizona

En contraste con las lluvias del sudeste, el oeste enfrentará temperaturas extremas. Un domo de alta presión en niveles altos de la atmósfera mantendrá atrapado el calor en zonas del desierto del suroeste y en el Valle Central de California. Según el pronóstico, los termómetros podrían llegar a 115 °F (46 °C) en el desierto de Arizona y superar los 105 °F (40 °C) en ciudades del valle de San Joaquín.

Un domo de alta presión mantendrá temperaturas extremas en el oeste, con pronósticos de 115°F (46°C) en el desierto de Arizona NWS

Los especialistas alertaron que este calor no dará tregua por la noche. Las mínimas se mantendrán inusualmente elevadas, con valores cercanos a 90 °F (32 °C) en áreas urbanas, lo que impedirá que los cuerpos se recuperen del estrés térmico.

“El calor extremo es peligroso incluso de noche cuando las temperaturas no descienden”, advirtió el NWS, al recordar que la falta de aire acondicionado puede incrementar el riesgo de golpes de calor.

Amenaza de tormentas severas en las planicies y el Medio Oeste

Las llanuras centrales y del norte, así como partes del Medio Oeste, también estarán bajo vigilancia por tormentas fuertes. La aproximación de una vaguada en niveles medios desde Canadá impulsará condiciones para el desarrollo de tormentas organizadas en Minnesota, Dakota del Sur y sectores de Nebraska, según indico el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).

Las llanuras centrales y del norte, junto con partes del medio oeste, estarán bajo vigilancia por tormentas organizadas impulsadas por una vaguada desde Canadá SPC

En el noreste de Colorado y el sureste de Wyoming, el fuerte calentamiento diurno en combinación con flujo húmedo desde el Golfo favorecerá el inicio de tormentas en zonas de montaña que luego avanzarán hacia áreas bajas.

En Arizona, el aire cálido en superficie servirá como motor para que se formen tormentas sobre el relieve, con probabilidad de que se extiendan hacia los desiertos y generen ráfagas de viento que podrían superar las 59 millas por hora (95 km/h).