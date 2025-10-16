Cinco artículos de vajilla para fiestas que se consiguen en Dollar Tree por menos de US$2

Los últimos meses del año están marcados por algunas de las celebraciones más esperadas entre los estadounidenses, como Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo. La mayoría de las personas suelen salir de compras durante esta época, ya sea para conseguir regalos o los productos que necesitarán para recibir a sus invitados. Por este motivo, Dollar Tree sacó a la venta artículos de temporada a precios bajos.

Las piezas clave para la mesa navideña que Dollar Tree vende por menos de US$2

Dollar Tree es una cadena de tiendas conocida por sus precios bajos. Como señaló su sitio oficial, el costo base de sus productos en sus más de ocho mil sucursales en EE.UU. es de US$1,25.

Los platos decorativos con diseño de copos de nieve se pueden guardar y reutilizar (Dollar Tree)

Mientras ya se palpitan la llegada de las fiestas, The US Sun armó una lista con artículos de cocina que valen menos de US$2 y que recibieron comentarios positivos de los clientes que los adquirieron:

Platos decorativos con copos de nieve

Para conseguir que una mesa se vea festiva, se pueden utilizar platos con dibujos sobre los cuales descansarán las delicias compartidas con los invitados. En Dollar Tree se ofrecen unos de color plateado y con diseño de copos de nieve que se venden en US$1,50 por pieza.

¿Qué dijeron los usuarios?:

“Excelentes platos decorativos para usar todo el invierno. Son una forma muy económica para darle un detalle elegante a la mesa”.

para darle un a la mesa”. “Los conseguí el año pasado y fueron muy difíciles de encontrar. El estampado está bien grabado y los platos han resistido el lavado a mano”.

Plato decorativo con borde dorado

Esta opción podría utilizarse en invierno y durante el resto del año. Los platos transparentes con borde dorado se venden en US$1,50 cada uno.

¿Qué dijeron los usuarios?:

“Los platos le dieron un toque elegante a la fiesta de graduación de mis hijas”.

de mis hijas”. “Fueron los platos decorativos perfectos para mi boda: hermosos y accesibles”.

Cada paquete de US$1,25 incluye cuatro cuchillos (Dollar Tree)

Juego de cuchillos de Royal Norfolk

Este set cuenta con cuatro de cuchillos para carne fabricados con acero inoxidable con un valor de US$1,25. La descripción del producto aseguró que se pueden meter en el lavavajillas.

¿Qué dijeron los usuarios?:

“En mi tienda local no los tienen en stock el tiempo suficiente para que pueda comprar más ”.

”. “Estos cuchillos son geniales. Necesitábamos muchos cuchillos para carne para la cena de ensayo de la boda de mi hijo”.

Copas de vidrio para champán

Estas copas son populares entre los clientes de Dollar Tree: cuentan con más de 250 reseñas y el 95% de los compradores las recomendaron. Cada copa de vidrio tiene un precio de US$1,50.

¿Qué dijeron los usuarios?:

“Las usamos para los eventos en nuestro club . Son resistentes y lucen geniales en las mesas”.

. Son resistentes y lucen geniales en las mesas”. “Necesitaba 200 copas de champán para la boda de mi hija. Las decoré y nadie hubiera sabido que eran de Dollar Tree”.

Copa transparente para vino

Los brindis son una tradición presente en las fiestas de fin de año. Cada una de estas copas de vidrio se venden en US$1,50 y tienen una capacidad de 14 onzas líquidas (414 mililitros).

¿Qué dijeron los usuarios?:

“Buen producto. Su calidad es buena y perfecta para una boda”.

Lo que hay que saber antes de comprar estos productos en Dollar Tree

Dollar Tree vende estos artículos (así como el resto de su catálogo) en sus tiendas físicas y en línea. Es importante destacar que algunos productos que ofrecen desde el sitio web solo se pueden adquirir al mayoreo. De acuerdo con la tienda, esta práctica es necesaria para mantener los bajos precios por unidad.

La cantidad mínima de copas de champán que se pueden comprar es de 12 (Dollar Tree)

Así mismo, la mercancía puede ser enviada a domicilio o recogida en alguna de sus tiendas en todo el país. Algunos artículos solo están disponibles en las sucursales físicas.

En la página de internet de Dollar Tree, los productos están organizados en diferentes categorías. Entre ellas se encuentran la de “días festivos”, la cual está dividida en celebraciones como Navidad y Año Nuevo, por mencionar algunos ejemplos.

Gracias a esa clasificación, es sencillo encontrar ofertas menores a US$2 y que se adapten a las necesidades de cada persona.