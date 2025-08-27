Cinco tiendas de la suerte en Florida para jugar a la lotería: dónde se vendieron los tickets ganadores en 2025

El sábado pasado la fortuna llegó a Florida: cinco tiendas del estado vendieron boletos con los números ganadores del Fantasy 5. Cada uno de los jugadores afortunados ganó más de US$24.000. Los tickets de la suerte se compraron en Chevron, Publix, dos sedes Walmart y una gasolinera.

Dónde están las tiendas que vendieron los tickets de la lotería ganadores en Florida

El sorteo nocturno del Fantasy 5 del sábado 23 de agosto trajo buenas noticias para cinco familias de Florida, ya que los números ganadores 1, 15, 25, 28, 36 fueron muy populares en el Estado del Sol.

Los ganadores compraron sus boletos en un Publix, dos tiendas de Walmart, un Chevron y un Circle K Captura de pantalla Google Maps

De acuerdo con Miami Herald, los cinco tickets se vendieron en:

Uno en un Chevron de West Miami-Dade, 10541 Bird Rd.

Otro en un Publix en Panama City Beach

Dos boletos Quick Pick de un Walmart Market en Deltona y otro en Dunedin

Otro boleto en un Circle K en Fernandina Beach

Cada ganador se llevó US$24.418 y ahora deberán retirar su premio en la oficina principal de la Lotería de Florida, en Tallahassee, o acercarse a una dependencia para reclamarlo.

Por ahora, de acuerdo con el sitio oficial, siguen en juego los grandes premios de la Lotería de Florida. Todavía nadie ganó el gran premio del Powerball, que esté lunes acumuló los US$750 millones, ni tampoco obtuvieron el premio de segundo nivel de US$1 millón. Mientras que el Florida Lotto, que se sortea el miércoles 27 de agosto, tendrá un premio mayor de US$28,25 millones.

¿Cómo funciona el Fantasy 5?

Cada jugada del Fantasy 5 cuesta solo US$1. Los participantes deben elegir cinco números del uno al 39. Si aciertan todos se llevan un premio mayor que comienza en US$100 mil.

Por US$1 adicional al boleto adquirido se puede agregar Double Play, lo que brinda a los jugadores una segunda oportunidad de ganar hasta US$110 mil en el sorteo nocturno de Double Play.

Los números ganadores del Fantasy 5 el sábado pasaron fueron 1, 15, 25, 28, 36

Además, los jugadores pueden añadir el EZmatch a un ticket, lo que ofrece la oportunidad de ganar hasta US$500 al instante. Los jugadores pueden obtener premios en el sorteo nocturno regular, en el sorteo Double Play o en ambos.

Cómo reclamar un premio en la Lotería de Florida

Para cobrar un premio de la Lotería de Florida se deben seguir ciertos pasos. Se requiere hacer el reclamo dentro de los 180 días posteriores a la fecha del sorteo correspondiente, de acuerdo con el sitio oficial del juego.

Sin embargo, los pozos que ofrecen una opción de pago único en efectivo deben solicitarse dentro de los primeros 60 días después de la fecha del sorteo que marca la finalización del juego. Por ejemplo, los premios de los juegos raspaditos y Fast Play de la Lotería de Florida tienen que ser reclamados dentro de esos 60 días, de lo contrario el ticket expirará.

Si bien depende del juego, habitualmente los premios en Florida se deben reclamar antes de que pasen los 180 días Unsplash

Para reclamar un boleto, el ganador debe determinar su opción de reclamo preferida (en persona, por entrega, por correo). Para lo que se necesita completar un formulario de reclamo de ganador y presentar una forma de identificación que esté vigente o que haya sido emitida dentro de los últimos cinco años.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes que ganen premios superiores a US$5000, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) exige que la Lotería de Florida retenga el 24%. Para los extranjeros no residentes, se retiene el 30%.