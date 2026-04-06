Ciudadanía americana por nacimiento: cuándo decide la Corte Suprema y qué pasa hoy con el derecho

El último miércoles 1° de abril comenzó el tratamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la intención del gobierno de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento. A la espera de que se conozca el fallo, para lo que todavía faltan meses, muchos miran con incertidumbre qué ocurrirá con este derecho.

Qué pasa con la ciudadanía estadounidense

Mientras el máximo tribunal ya comenzó con la presentación de oradores y argumentos con respecto a la demanda, en abril de 2026 el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento continúa vigente.

La Corte Suprema se expedirá sobre el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento J. Scott Applewhite - AP

La disputa judicial comenzó poco después de la difusión de la Orden Ejecutiva 14156, que publicó Trump a horas de asumir su segundo mandato en enero de 2025. La medida establecía que personas nacidas en EE.UU. pero con padres migrantes en ciertas condiciones no tenían derecho a ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses.

Si se aplicara, las nuevas normas planteadas por Trump afectarían a hijos con madres indocumentadas o que tengan un permiso de estadía temporal, como visas de estudio o trabajo, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales.

Aunque la orden ejecutiva debía comenzar a regir en febrero, inmediatamente se presentaron demandas y la Justicia intervino. Por la decisión de tribunales federales, la aplicación de la medida quedó suspendida hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

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El conflicto judicial y las apelaciones llevaron el caso hasta la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la decisión de Trump.

Cuándo decidirá la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

Luego de que comenzaron las audiencias en abril, se espera que el fallo de los jueces del máximo tribunal se conozca recién en unos meses. La demanda sobre la que responderá la Corte es Trump v. Barbara, la presentación colectiva realizada en New Hampshire.

De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del mencionado estado, la decisión de los magistrados se conocería en el verano boreal. Concretamente, se espera el fallo para fines de junio o principios de julio.

El debate es sobre la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. Ese apartado establece que personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos.

Los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. decidirán sobre la ciudadanía por nacimiento J. Scott Applewhite - AP

El argumento del gobierno de Trump es que, al no tener padres autorizados legalmente a residir en el país norteamericano, los bebés nacidos bajo esas condiciones no están bajo jurisdicción estadounidense.

Las señales de la Corte Suprema sobre el debate por la ciudadanía por nacimiento

En las audiencias, los jueces del máximo tribunal comenzaron a escuchar los argumentos de ambas partes. De acuerdo con un informe de The Washington Post sobre la transcripción de las presentaciones, la mayoría de los magistrados no se muestran convencidos por los argumentos de la administración Trump.

En cualquiera de los dos sentidos, la decisión definirá el futuro de miles de personas en EE.UU. Según el medio, la estimación es que 250 mil niños por año podrían nacer sin ciudadanía estadounidense si se aplica la orden ejecutiva de Trump.