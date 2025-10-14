Clima de hoy en EE.UU.: alertas en Nueva York y cómo avanza la temporada de huracanes este martes 14 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó para este martes 14 de octubre una jornada marcada por condiciones meteorológicas extremas en distintos puntos del país norteamericano. Desde la costa este hasta el oeste, se esperan lluvias intensas, tormentas, nevadas y ráfagas de viento. A esto se sumará la presencia de la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico, que se desplazará hacia el norte mientras pierde fuerza en las próximas jornadas.

Lluvias y vientos fuertes en la costa este de EE.UU.

Una baja presión frente a la costa del Atlántico medio aún afectará a gran parte del litoral oriental durante la primera parte del martes, antes de desplazarse mar adentro hacia la noche. De acuerdo con el NWS, este sistema provocará precipitaciones persistentes, con riesgo de inundaciones costeras y marejadas de gran tamaño que podrían generar corrientes peligrosas.

Un sistema de baja presión frente a la costa del Atlántico medio provocará precipitaciones persistentes, riesgo de inundaciones costeras y vientos con ráfagas superiores a 30 millas por hora (48 km/h) en zonas costeras de Nueva Jersey, Delaware y el sureste de Nueva York NWS

Las lluvias más intensas se concentrarán en las regiones del noreste y del Atlántico medio, aunque su intensidad disminuirá hacia la tarde. Se prevé que los vientos alcancen velocidades cercanas a las 30 millas por hora (48 km/h), con ráfagas superiores en las zonas costeras de Nueva Jersey, Delaware y el sureste de Nueva York. Las autoridades locales recomiendan precaución ante el oleaje y la posibilidad de anegamientos temporales en zonas bajas.

Riesgo de inundaciones en el suroeste y el sur de California

Mientras tanto, el suroeste enfrentará una situación distinta pero igualmente delicada. El NWS advirtió sobre un riesgo leve de lluvias excesivas en el sur de California y en las montañas Rocosas del sur, asociado a un sistema de baja presión que avanzará desde la costa del Pacífico hacia el interior.

El fenómeno llevará lluvias de gran volumen y tormentas eléctricas localizadas, especialmente en áreas urbanas y cañones, donde los deslizamientos de tierra son frecuentes. En palabras del NWS, “las precipitaciones intensas podrán causar inundaciones repentinas, con especial peligro en zonas recientemente afectadas por incendios forestales, donde los flujos de escombros no se descartan”.

El Centro de Predicción de Tormentas informó que las Montañas Rocosas del sur registrarán tormentas durante la tarde y la noche, con posibilidad de generar ráfagas de viento dañinas y episodios de granizo aislado SPC

En el sur de California, se prevé además un incremento de la actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar las 35 millas por hora (56 km/h). La probabilidad de formación de un tornado aislado será baja pero existente, especialmente durante la mañana y en zonas costeras cercanas a Los Ángeles y San Diego.

Tormentas y granizo en las montañas Rocosas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) informó que las Montañas Rocosas del sur registrarán tormentas durante la tarde y la noche, con posibilidad de vientos fuertes y caída de granizo. Se espera que las temperaturas alcancen entre 75 °F y 80 °F (24 °C y 27 °C).

Los meteorólogos del SPC explicaron que “aunque la mayoría de las tormentas no alcanzará un nivel severo, algunas podrían producir ráfagas de viento dañinas y episodios de granizo aislado”. Se pronostica que la actividad eléctrica aumentará a medida que el sistema avance hacia el este, para extender la inestabilidad hacia las planicies centrales.

El NWS emitió una advertencia por riesgo leve de lluvias excesivas para el sur de California y las Montañas Rocosas del sur, donde las precipitaciones intensas podrían causar inundaciones repentinas y flujos de escombros NWS

Caída de nieve en la Sierra Nevada y las Rocosas del norte

El descenso de las temperaturas en las zonas de montaña llevará consigo un episodio de nieve significativa, especialmente en la Sierra Nevada de California. Este fenómeno comenzará durante la mañana del martes y se intensificará por la tarde, con acumulaciones importantes en las zonas más altas, por encima de los 7000 pies (2130 metros).

Hacia el miércoles, las nevadas se desplazarán hacia las Rocosas del norte, lo que afectará áreas de Montana e Idaho. El NWS prevé que se mantendrán hasta la madrugada del jueves, situación que reducirá la visibilidad y complicará el tránsito en los pasos de montaña.

El paso de la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Lorenzo mantendrá vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (97 km/h), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el organismo advirtió que el sistema mostrará señales de debilitamiento progresivo a partir de este martes.

Los modelos meteorológicos sugieren que el sistema podría mantener su intensidad actual durante las próximas 24 horas, pero tenderá a debilitarse y disiparse en los próximos tres días. “La previsión de intensidad es de baja confianza, y no se descarta que Lorenzo se disipe antes de lo pronosticado”, indicó el NHC en su comunicado oficial.