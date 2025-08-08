Temporada de huracanes 2025: se acerca el pico y la NOAA actualizó sus predicciones sobre los ciclones “mayores”

En su nueva actualización, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) mantuvo su pronóstico de una temporada de huracanes 2025 por encima del promedio. En esa misma línea, anticipó el pico histórico de actividad ciclónica, que se produce cada 10 de septiembre.

Cuántas tormentas y huracanes podría haber en 2025

En su actualización, publicada este 7 de agosto, la NOAA ajustó el rango de tormentas con nombre para la temporada 2025 a entre 13 y 18, con vientos de al menos 39 millas por hora (63 km/h). Entre esas formaciones, de cinco a nueve podrían convertirse en huracanes, al superar las 74 mph (119 km/h). Además, se espera que dos a cinco de ellos alcancen categoría mayor, con velocidades mínimas de 111 mph (179 km/h).

Chantal fue la tormenta más severa hasta ahora, con graves impactos en las Carolinas, confirmó la NOAA NOAA

Según detaló el organismo climático, ya se formaron cuatro tormentas tropicales en el Atlántico este 2025. La más severa fue Chantal, que provocó daños e inundaciones en las Carolinas a comienzos de julio.

Andrea

Barry

Chantal

Dexter

De acuerdo a la lista oficial de nombres, estos son las denominaciones que adquirirá las próximas tormentas tropicales:

Erin

Fernand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

Los factores que impulsan una temporada de huracanes 2025 más intensa que el promedio

La NOAA identificó varios elementos que alimentan la actividad en el Atlántico. Entre ellos, destacan:

Las temperaturas oceánicas más altas que lo normal en el Atlántico tropical y el mar Caribe.

en el Atlántico tropical y el mar Caribe. La presencia de un monzón africano más activo, que favorece la formación de tormentas desde el este.

Otro factor clave es la persistencia de condiciones neutrales del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), es decir, sin presencia de El Niño ni La Niña. Este contexto reduce la interferencia atmosférica y habilita un entorno favorable para los ciclones.

Las probabilidades de que sea una temporada de huracanes 2025 intensa, según la NOAA

Según los pronosticadores, hay un 50% de probabilidades de que esta temporada esté por encima del promedio. El 35% de posibilidades apunta a una temporada cercana al nivel medio, mientras que solo el 15% sugiere un escenario más tranquilo que lo habitual.

En un año típico, el Atlántico produce:

14 tormentas con nombre

siete huracanes

tres ciclones mayores

Las estimaciones actuales superan en casi todos los casos esos promedios históricos. “Muchos de los factores que identificamos antes del inicio de la temporada siguen vigentes, y las condiciones en general se alinean con nuestras predicciones de mayo”, afirmó Matt Rosencrans, principal pronosticador de la temporada de huracanes en los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de la NOAA.

Matt Rosencrans, de NOAA, indicó que las condiciones actuales coinciden con las proyecciones hechas en mayo NOAA

La NOAA pide prepararse ante posibles impactos de huracanes

Laura Grimm, administradora interina de la NOAA, destacó que “al entrar en la segunda mitad de la temporada, esta actualización del pronóstico de huracanes sirve como un llamado a la acción para prepararse ahora, con anticipación, en lugar de esperar hasta que se emita una advertencia”.

Por su lado, Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), recordó que cada tormenta tiene características únicas y riesgos asociados. “No hay dos tormentas iguales”, subrayó.

Los expertos enfatizan que incluso las comunidades alejadas de la costa pueden sufrir consecuencias. Por eso, recomiendan tener un plan de acción claro y conocer los procedimientos ante posibles evacuaciones o cortes de servicios.

Pronóstico para la temporada de huracanes en el Pacífico 2025

En cuanto al Pacífico Oriental, el pronóstico se mantiene con entre 12 y 18 tormentas con nombre. En lo que va de 2025, ya se registraron nueve. En tanto, para el Pacífico Central, la estimación sigue entre una y cuatro tormentas.

Sin embargo, la NOAA aclaró que sus informes estacionales no anticipan el impacto en tierra. Esos datos sólo pueden definirse con una semana de antelación y dependen de los patrones meteorológicos inmediatos.

Información clave para seguir la temporada de huracanes 2025

Con el objetivo de que la población pueda anticiparse a los impactos de las tormentas tropicales, el Centro Nacional de Huracanes brinda:

Informes diarios sobre tormentas activas.

Predicciones de trayectoria e intensidad para cada formación.

Alertas para tormentas tropicales, huracanes y marejadas ciclónicas.

La próxima etapa de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre, será clave para determinar su severidad final. Con condiciones que se alinean con las predicciones iniciales, la advertencia de la NOAA adquiere mayor peso en la antesala del pico de más actividad, que es el 10 de septiembre.