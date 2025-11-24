Clima de hoy en EE.UU.: avanza el frente frío, Texas espera tormentas y otras alertas para este lunes 24 de noviembre

Una nueva semana comienza bajo un escenario meteorológico cambiante en Estados Unidos, con un sistema de baja presión que se organizará sobre las llanuras del sur y un frente frío avanzará que desde el oeste. A estas condiciones se les suman tormentas fuertes, lluvias intensas, nevadas prolongadas y temperaturas notablemente elevadas para la época en buena parte del país norteamericano.

Tormentas fuertes y riesgo de inundaciones repentinas en Estados Unidos

Según estimaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), una baja presión en desarrollo sobre las llanuras del sur impulsará un episodio de lluvias abundantes y actividad eléctrica intensa a lo largo del lunes. El fenómeno se organizará gracias al aporte de humedad cálida procedente del golfo de México, que reforzará la inestabilidad en superficie y permitirá la formación de tormentas potentes.

La inestabilidad intensa se concentrará el lunes en la región del Ark-la-tex: al este de Texas, norte de Louisiana, sur de Arkansas y oeste de Mississippi SPC

A lo largo del día, la franja más comprometida será la del Ark-la-tex, donde se combinarán aguaceros con ráfagas de viento. La SPC mantendrá un “riesgo leve” para gran parte del este de Texas, el norte de Louisiana, el sur de Arkansas y el oeste de Mississippi. Entre las posibilidades previstas se incluirán trombas breves, ráfagas dañinas y caída de granizo, un escenario que se intensificará hacia la tarde.

Dentro de este contexto, el NWS adelantó que ciertos sectores de Texas previamente afectados por precipitaciones cuantiosas volverán a quedar expuestos a desbordes repentinos debido a la saturación del terreno. El avance del frente frío desde el oeste, en combinación con un frente cálido que se desplazará hacia el norte, generará un mecanismo de elevación que potenciará los chaparrones más severos.

Hacia la noche, la perturbación se moverá hacia el valle del Tennessee y el interior del Sureste, donde también se desarrollarán tormentas de consideración, aunque con un riesgo más limitado en comparación con el que dominará el sur profundo durante la primera mitad del día.

Sectores de Texas previamente afectados por lluvias cuantiosas volverán a quedar expuestos a desbordes repentinos el lunes debido a la saturación del terreno NWS

Se espera un extenso corredor de nieve desde Montana hasta los Grandes Lagos

Mientras el sur batallará con tormentas intensas, el norte enfrentará un episodio prolongado de nieve asociado a un sistema de tipo clipper que se desplazará con rapidez desde las Montañas Rocosas hacia el Medio Oeste. Este patrón invernal se iniciará el lunes cerca de la frontera canadiense, en Montana, donde los primeros copos se acumularán a partir de la tarde.

El NWS anticipará que la nevada persistirá durante la noche y se expandirá el martes hacia las llanuras del norte. La previsión indicará que muchas localidades de esta región podrían recibir varias pulgadas de nieve a medida que progrese el sistema. El avance de la perturbación también llevará un aumento notable en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar valores elevados y reducir la visibilidad, especialmente a lo largo del corredor situado al norte del centro del sistema.

Para el martes por la noche y la madrugada del miércoles, la nieve alcanzará la región de los Grandes Lagos superiores, donde el clipper se profundizará y adquirirá una extensión mayor. El incremento progresivo del viento generará condiciones particularmente incómodas, con sensación térmica muy baja y desplazamientos dificultosos en zonas abiertas.

Un sistema de tipo clipper provocará una nevada prolongada, la cual inciará el lunes en Montana y se moverá el martes hacia las llanuras del norte, donde se esperan varias pulgadas de nieve NWS

Precipitaciones y nieve en el noroeste y las montañas del oeste

En paralelo a estos sistemas, otro frente ingresará el lunes sobre el noroeste del Pacífico. La nueva perturbación llevará lluvias extendidas sobre los sectores costeros y precipitaciones en forma de nieve húmeda en elevaciones más altas. Sobre las cumbres de las Rocosas del norte, la nevada podría ser copiosa y se combinará con un ambiente ventoso que complicará la circulación en pasos de montaña.

A lo largo del martes, este frente atravesará el interior del oeste y dejará un patrón invernal persistente. Hacia el final de la jornada, un nuevo sistema del Pacífico irrumpirá en la misma región, inaugurando un segundo episodio de precipitaciones en cotas bajas y nieve en zonas montañosas.

Temperaturas inusualmente altas en el este y el centro de EE.UU.

En contraste con los escenarios invernal y tormentoso en el oeste y el sur, respectivamente, la mayor parte del este y el centro de Estados Unidos experimentará temperaturas extraordinariamente elevadas para fines de noviembre. Las marcas previstas para este lunes alcanzarán valores propios del inicio del otoño o incluso del verano tardío en varias regiones.

Las máximas previstas serán:

A lo largo de la costa del golfo, se registrarán temperaturas en los 80°F (aprox. 26°C a 27°C).

Desde las llanuras del sur hasta el sureste, los valores oscilarán entre 60°F (15°C) y 70°F (21°C).

Desde las llanuras centrales hasta los valles del Misisipi y del Ohio, las temperaturas se ubicarán entre 50°F (10°C) y 60°F (15°C).

Sobre el Medio Oeste superior y la región de los Grandes Lagos, los termómetros marcarán entre 40°F (4°C) y 50°F (10°C).

En Nueva Inglaterra y el Atlántico medio, las máximas variarán entre 30°F (−1°C) y 50°F (10°C), más acordes a la estación.

El avance del frente frío desde el oeste provocará un descenso paulatino en los valores térmicos, con un marcado ingreso de aire más frío que, hacia el martes, empujará las máximas hacia los 30°F (−1°C) en varias zonas del norte y el interior del este.

En el oeste, las temperaturas se mantendrán dentro de parámetros habituales, con máximas entre 60°F (15°C) y 70°F (21°C) en el sur de California y el desierto del suroeste, entre 50°F (10°C) y 60°F (15°C) sobre la costa oeste, y entre 40°F (4°C) y 50°F (10°C) en el interior montañoso.