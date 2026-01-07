Clima de hoy en EE.UU.: combinación de lluvias, tormentas, nieve y las principales alertas para este miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Estados Unidos para este miércoles 7 de enero está condicionado por una secuencia de sistemas que avanzan desde el Pacífico hacia el interior de ese país. Este patrón genera impactos simultáneos en distintas regiones, con fenómenos propios del invierno en algunos estados y condiciones atípicamente templadas en otros.

Nevadas intensas en el oeste y zonas montañosas de EE.UU.

Las condiciones invernales más severas se concentran en el oeste del país norteamericano, particularmente en áreas montañosas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el noroeste del Pacífico y el interior oeste registran nevadas muy fuertes, con foco en las montañas Cascadas y Olympics.

El mapa de la NWS indica lluvia y tormentas eléctricas en parte del sur y noroeste de EE.UU., así como la continuación de nevadas intensas en zonas montañosas NWS

En estas zonas, las acumulaciones adicionales previstas oscilan entre uno y dos pies (30 y 60 centímetros), aunque en algunos sectores los totales acumulados pueden alcanzar entre tres y cuatro pies (91 y 121 centímetros).

El sistema también aporta nieve de intensidad moderada a fuerte en las Montañas Rocosas del norte y del centro, así como en la Gran Cuenca. Regiones del norte de California y la Sierra Nevada se ven incluidas dentro de este patrón, con precipitaciones sólidas que se intensifican a medida que sucesivos frentes ingresan desde el Pacífico.

Durante la noche del miércoles, la nieve comienza a extenderse hacia las montañas de la región de las Cuatro Esquinas. Allí, las acumulaciones continuarán durante el jueves, impulsadas por el paso de ondas atmosféricas en niveles altos que refuerzan la inestabilidad.

Precipitaciones mixtas y condiciones invernales en otras regiones de EE.UU.

Además de las zonas con nieve intensa, amplias áreas del oeste experimentan precipitaciones mixtas. Estados como Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México presentan una combinación de lluvia y nieve, especialmente en elevaciones intermedias y bajas.

En el noreste de ese país, el sistema mantiene un escenario de transición. Desde Pensilvania hasta Maine, lo que incluye el estado de Nueva York, se registran precipitaciones que alternan entre lluvia y nieve.

En sectores de Nueva Inglaterra persiste una ligera acumulación de hielo y nieve, asociada al retiro gradual de un sistema de baja presión hacia el Atlántico.

Las lluvias continúan como moderadas en las zonas costeras y de baja altitud del noroeste del Pacífico. En paralelo, en el interior de la Gran Cuenca se observan episodios de mezcla invernal más ligera. Se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya de manera progresiva hacia el jueves en gran parte de estas regiones.

En el sur de EE.UU. rigen las alertas por tormentas eléctricas para este miércoles 7 de enero Canva

Alertas por tormentas eléctricas y lluvias en el centro y sur de EE.UU.

Mientras el oeste enfrenta un escenario invernal, el centro y sur de EE.UU. se preparan para un aumento de la actividad tormentosa. A partir del miércoles 7 de enero, se emiten alertas por lluvias y tormentas eléctricas en estados de las llanuras centrales como Kansas, Oklahoma y Texas. Estas condiciones también alcanzan sectores del suroeste y áreas del norte de California y Oregon.

La dinámica atmosférica favorecerá la formación de un sistema de baja presión sobre las llanuras centrales y meridionales. Este proceso, conocido como ciclogénesis, organiza un frente que canaliza aire cálido y húmedo desde el Golfo de México hacia el interior del país norteamericano.

Como resultado, las lluvias se van a expandir desde las llanuras centrales y del sur hacia el Medio Oeste y el Valle del Misisipi durante el jueves.

Para el viernes 9 de enero, la situación se intensificará en los valles del Bajo Misisipi y de Tennessee. En estas regiones se esperan lluvias más fuertes, con riesgo de inundaciones repentinas dispersas y la posibilidad de eventos de clima severo. Las precipitaciones en estas zonas podrían acumular varios centímetros en cortos períodos.

El contraste térmico en EE.UU. queda reflejado por las temperaturas inusuales en gran parte de ese país NWS

Contraste térmico: calor inusual en el este y frío en el oeste

Uno de los rasgos más destacados del clima en EE.UU. es el contraste térmico entre regiones. Una amplificación de las crestas atmosféricas en niveles altos mantiene temperaturas muy por encima de lo normal en gran parte del centro y este de ese país.

Este miércoles, el calor se concentra sobre las llanuras, y para el jueves se desplazará hacia el Valle de Mississippi y el Medio oeste. El noreste también experimenta un repunte térmico tras un inicio de año más frío.

Las temperaturas máximas previstas varían según la región:

Llanuras del norte, Grandes Lagos y Nueva Inglaterra : se esperan temperaturas de entre 30°F y 40°F (-1°C y 4°C) .

: se esperan temperaturas de entre . Atlántico medio : las temperaturas oscilarán entre los 40°F y 50°F (4°C y 10°C) .

: las temperaturas oscilarán entre los . Llanuras centrales hacia los valles del medio Misisipi y Ohio : se pronostican máximas de entre 50°F y 60°F (10°C y 15.6°C) .

: se pronostican máximas de entre . Llanuras del sur, Texas y el sureste: se esperan temperaturas de entre 60°F y 70°F (15.6°C y 21°C), con algunas zonas que alcanzarán los 80°F (26.7°C).

En contraste con el calor del centro y este, el oeste de ese país experimenta un descenso térmico sostenido. El paso de múltiples frentes fríos provoca temperaturas por debajo de lo normal. Allí, las máximas se mantienen entre 30°F y 40°F (-1°C y 4°C).

California presenta registros algo más moderados, con temperaturas máximas entre 50°F y 60°F (10°C y 16°C), mientras que el desierto del suroeste alcanza valores cercanos a los 60°F (16°C).