Cómo son los inviernos en Nueva York y cuántas pulgadas de nieve suele caer

Nueva York registra inviernos fríos, cielos nublados y variaciones marcadas entre la ciudad y las regiones del interior. Las nevadas, influenciadas por factores geográficos como los Grandes Lagos, muestran grandes diferencias entre las ciudades del norte y las zonas costeras. Este panorama climático permite estimar cómo será la temporada 2025-2026.

Diferencias entre el invierno en la ciudad y en todo el estado de Nueva York

El invierno boreal en el estado presenta características distintas según la región. Mientras la ciudad de Nueva York mantiene condiciones más templadas, el interior del estado experimenta temperaturas más bajas y acumulaciones de nieve más elevadas.

La mayor parte del territorio registra medias térmicas por debajo del punto de congelación en enero y febrero Canva

Durante la temporada invernal, la nubosidad es dominante en varias áreas.

De acuerdo con los registros históricos de Weather Spark, en Albany, el cielo permanece cubierto o mayormente cubierto aproximadamente el 57% del tiempo. En Buffalo, este porcentaje se incrementa hacia el 67%, lo que deja pocas jornadas con una exposición solar prolongada.

La nieve es un elemento fundamental de este clima, especialmente en el norte y el oeste. Allí actúa el fenómeno conocido como efecto lago, que ocurre cuando el aire frío atraviesa superficies de agua relativamente cálidas en los Grandes Lagos y genera bandas de copos persistentes.

¿Cuánta nieve suele caer en Nueva York durante el invierno?

Las diferencias regionales se reflejan en los totales de nieve acumulada.

Según The Old Farmer’s Almanac, los valores son:

Syracuse registra una de las cifras más altas de caídas de nieve del país norteamericano , con un promedio anual de 114,3 pulgadas (290,3 centímetros) .

, con un promedio anual de . Buffalo alcanza aproximadamente 92 pulgadas (233 centímetros) cada año.

alcanza aproximadamente cada año. Rochester llega a 89.3 pulgadas (226,8 centímetros).

Estas zonas se ubican dentro de los cinturones de efecto lago, por lo que reciben mayores cantidades durante los meses de invierno.

La Ciudad de Nueva York, situada en la zona costera, observa totales considerablemente inferiores. Su promedio anual se encuentra entre 25 pulgadas (63 centímetros) y 30 pulgadas (76 centímetros).

Esta diferencia responde a la influencia del océano Atlántico, que mantiene temperaturas más moderadas y favorece que las tormentas invernales alternen entre nieve y lluvia.

Siracusa, en el estado de Nueva York, es la ciudad que más caída nival registra a lo largo del año Christinne Muschi - The Canadian Press

Temperaturas de invierno en ciudades clave de Nueva York

Los valores de temperatura permiten entender cómo transcurre el invierno en diferentes zonas. Según Weather Spark, los registros muestran:

Albany : las temperaturas máximas diarias típicas descienden de 42°F a 38°F (5,6°C a 3,3°C) a lo largo de la temporada. Las mínimas bajan de 29°F a 23°F (-1,7°C a -5°C) , lo que deja a la ciudad con un invierno sostenido por debajo del punto de congelación.

: las temperaturas máximas diarias típicas descienden de a lo largo de la temporada. Las mínimas bajan de , lo que deja a la ciudad con un invierno sostenido por debajo del punto de congelación. Buffalo : las máximas reducen su rango desde 42°F hasta 36°F (5,6°C a 2,2°C) . Sus mínimas pasan de 31°F a 23°F (-0,6°C a -5°C) . En ambos casos, la combinación de frío y humedad contribuye a que la nieve se acumule con facilidad.

: las máximas reducen su rango desde . Sus mínimas pasan de . En ambos casos, la combinación de frío y humedad contribuye a que la nieve se acumule con facilidad. Rochester : presenta variaciones similares, las máximas disminuyen de 42°F a 37°F (5,6°C a 2,8°C) y las mínimas de 31°F a 23°F (-0,6°C a -5°C) .

: presenta variaciones similares, las máximas disminuyen de y las mínimas de . Ciudad de Nueva York: los valores son menos extremos, las máximas bajan de 49°F a 45°F (9°C a 7°C) y las mínimas se sitúan entre 38°F y 32°F (3,3°C a 0°C).

¿Qué se espera para este invierno en Nueva York?

La temporada 2025-2026 podría estar influenciada por una fase de La Niña débil, según las predicciones. Este patrón suele favorecer condiciones frías y húmedas en zonas cercanas a los Grandes Lagos y en partes del noreste.

Aun así, el pronóstico regional para la ciudad de Nueva York señala un invierno probablemente más templado y con totales de nieve por debajo del promedio histórico. Se anticipan entre 15 y 20 pulgadas (38 y 50 centímetros) de nieve.

Hudson Valley podría experimentar totales ligeramente superiores, en el rango de 20 a 25 pulgadas (50 a 63 cm). Las zonas del interior del estado, que incluyen las montañas de Catskills, se espera que tengan un desempeño considerablemente mejor en términos de precipitación nival.

Las mínimas en el invierno suelen registrar temperaturas de 29°F a 23°F (-1.7°C a -5°C) en Albany Canva

¿Cuándo termina el invierno en EE.UU.?

El invierno meteorológico comprende los meses de diciembre, enero y febrero, por lo que concluye el 28 de febrero. El astronómico finaliza el día anterior al equinoccio de primavera boreal, lo que ubica su cierre alrededor del 19 de marzo.

En términos prácticos, las condiciones de la temporada permanecen hasta marzo en el sur del estado y continúan hasta abril en las regiones del norte. La diferencia regional responde a patrones geográficos y a la influencia de masas de aire que afectan al noreste durante los primeros meses del año.

¿Cómo es el resto del año en Nueva York?

Nueva York experimenta estaciones marcadas. La primavera boreal inicia en marzo y concluye en mayo, con un aumento gradual de temperatura. El verano se extiende desde finales de mayo hasta septiembre, con diferencias notables entre regiones.

En las Adirondacks, las máximas de verano se mantienen entre 66°F y 73°F (18°C y 22.7°C), mientras que en la ciudad de Nueva York los valores alcanzan entre 86°F y 90°F (30°C y 32,2°C), acompañados por humedad elevada.

La temporada de crecimiento, definida por días sin heladas, se extiende cerca de 238 días en la ciudad de Nueva York, alrededor de 193 en Buffalo, 184 en Rochester y 173 en Albany.

El otoño boreal, de septiembre a noviembre, presenta disminuciones progresivas de temperatura y la transición hacia el invierno.