Clima de hoy en Estados Unidos: temporada de huracanes y alertas para este lunes 15 de septiembre

El arranque de la semana estará marcado por contrastes climáticos en distintos puntos de Estados Unidos. Mientras que en el noreste se prepara un temporal costero con fuertes lluvias y ráfagas de viento, en el centro del país norteamericano persiste una ola de calor poco habitual para mediados de septiembre. Al mismo tiempo, el noroeste enfrentará un descenso de temperaturas acompañado de tormentas dispersas, y en el Atlántico se perfila un sistema con potencial ciclónico.

Lluvias y tormentas en Estados Unidos: las zonas afectadas

El sistema que generó precipitaciones en los últimos días sobre las Grandes Llanuras perderá fuerza este lunes, aunque no desaparecerá por completo. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indican que todavía habrá lluvias aisladas en la zona central de EE.UU., con mayor actividad en las planicies del norte y el alto Medio Oeste, donde algunas tormentas llegarán a ser localmente fuertes antes de disiparse al final de la jornada.

El Centro de Predicción de Tormentas anticipa un riesgo marginal de tormentas severas en Wyoming y oeste de Dakota del Sur SPC

En el norte de las montañas Rocosas se formarán tormentas eléctricas dispersas durante la tarde.

Estas precipitaciones avanzarán hacia las llanuras altas del norte durante la noche.

El martes las tormentas se expandirán hacia el centro de las montañas Rocosas y partes de Nuevo México.

Para la madrugada del miércoles, se espera una reorganización de las tormentas sobre las planicies del norte centro, con riesgo de aguaceros intensos.

En Wyoming y el oeste de Dakota del Sur, se anticipa un riesgo marginal de tormentas severas. El pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señala que “las ráfagas de viento fuertes y esporádicas podrían desarrollarse durante la tarde y las primeras horas de la noche”, aunque el peligro disminuirá después del atardecer.

Temporal en la costa este de Estados Unidos: lluvias y vientos intensos

Un área de baja presión frente al sureste de Estados Unidos comenzará a intensificarse a medida que avance hacia Carolina del Norte. Este sistema llevará lluvias generalizadas y vientos intensos a los estados del Atlántico medio durante las próximas 48 horas.

Hacia la noche de este lunes, el centro de la tormenta alcanzará las islas barrera de Carolina del Norte .

. Entre el martes y la madrugada del miércoles, se esperan acumulados de varios centímetros de lluvia en el noreste de Carolina del Norte y el sureste de Virginia .

y el . El temporal se debilitará lentamente, aunque seguirá estacionado frente a la costa del Atlántico medio, lo que extenderá las precipitaciones hacia Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra .

y el . En el litoral, los vientos del noreste se intensificarán con ráfagas fuertes, lo que generará oleaje elevado.

El noroeste experimentará un descenso térmico hoy lunes en Washington y Oregón antes de que los valores vuelvan a subir en zonas costeras el martes NWS

Una onda tropical avanza en el Atlántico

En paralelo, en el Atlántico central se desplaza una onda tropical con amplias áreas de lluvias desorganizadas. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) señalaron que este disturbio se moverá hacia un entorno más propicio para su desarrollo.

Probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas: 40%.

Probabilidad de desarrollo en los próximos siete días: 80%.

El sistema avanzará con dirección oeste-noroeste a una velocidad de entre nueve y 14 millas por hora (16 y 24 kilómetros por hora).

De confirmarse su evolución, este fenómeno podría convertirse en la próxima depresión o tormenta tropical de la temporada.

La onda tropical en el Atlántico central tiene un 40% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas y 80% en siete días NHC

Qué se sabe de la tormenta tropical Mario en el Pacífico

Mientras tanto, en el océano Pacífico oriental, la tormenta tropical Mario continúa su desplazamiento hacia el oeste noroeste. Según el último boletín del NHC, el ciclón se ubica cerca de los 19,4 grados de latitud norte y 112,3 grados de longitud oeste, con vientos sostenidos de 59 millas por hora (95 km/h).

Para la tarde de este lunes, se prevé que Mario aumente sus vientos a 62 millas por hora (100 km/h).

Entre martes y miércoles, el sistema se debilitará gradualmente hasta perder la categoría de tormenta.

Para el jueves, se espera que sea solo un remanente de baja presión.

Aunque Mario se mantendrá lejos de costas habitadas, su evolución será monitoreada por la navegación marítima de la región.

Ola de calor en el valle del Mississippi y el Medio Oeste

El calor anómalo que domina gran parte del centro y este del país norteamericano se mantendrá durante este lunes y martes. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 35 °C (85 °F a 95 °F) en sectores del valle medio y superior del Mississippi, con mínimas que también se mantendrán elevadas.

Algunas localidades del valle medio del Mississippi podrían acercarse a récords históricos de temperatura.

Las noches permanecerán calurosas, lo que impedirá un descenso significativo del termómetro.

El aire cálido se extenderá desde los Grandes Lagos hasta el noreste, donde las temperaturas seguirán por encima del promedio de septiembre.

Esta situación contrasta con el noroeste, donde un frente frío llevará aire más fresco. Este lunes se notará el descenso térmico en Washington y Oregon, pero los valores volverán a subir este martes en las zonas costeras.