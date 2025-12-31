Clima en EE.UU. hoy: alerta por frío polar, inundaciones y nevadas repentinas este miércoles 31 de diciembre

Un nuevo sistema invernal de gran escala avanza sobre amplias zonas de Estados Unidos en la recta final del año y durante el inicio de 2026. En este contexto, el panorama climático abarca una combinación de frío ártico, nevadas intensas, ráfagas fuertes y lluvias abundantes en regiones poco habituales.

Frío ártico y refuerzo invernal en el este de Estados Unidos

Una masa de aire ártico se reforzará sobre gran parte de los dos tercios orientales de Estados Unidos detrás de un ciclón intenso que se desplazará hacia el noreste.

Este empuje de aire extremadamente frío mantendrá activas las condiciones invernales más severas, especialmente en las zonas cercanas a los Grandes Lagos, donde el contraste térmico con las aguas relativamente más templadas potenciará el llamado efecto lago.

Este miércoles 31 de diciembre, el ingreso de una perturbación tipo Alberta clipper intensificará el frío y las nevadas en los dos tercios orientales de EE.UU. NWS

El ingreso de un sistema conocido como Alberta clipper reforzará este patrón durante el miércoles y las primeras horas del jueves. Este tipo de perturbación impulsará nuevas rondas de nieve y descensos marcados de temperatura.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las bajas temperaturas alcanzarán incluso sectores del norte y centro de Florida en las primeras horas del día, antes de que se inicie una lenta y gradual moderación térmica.

Nevadas extremas por efecto lago en Erie y Ontario

Las áreas ubicadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario concentrarán los acumulados más importantes de nieve. Allí, las bandas más intensas dejarán entre uno y dos pies de nieve adicionales (30 a 61 centímetros), con sectores puntuales donde la acumulación superará los tres pies (más de 91 centímetros) en el transcurso de los próximos días.

Estas nevadas persistentes generarán complicaciones severas en rutas locales y autopistas, con visibilidad reducida y acumulaciones rápidas sobre la calzada. La continuidad del aire ártico detrás del clipper evitará una mejora rápida de las condiciones, lo que prolongará el riesgo durante el cierre del año y el comienzo de enero.

Las zonas a sotavento de los lagos Erie y Ontario enfrentarán condiciones extremas con acumulados adicionales de hasta 91 centímetros (tres pies) de nieve JOHN NORMILE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tormentas de nieve y ráfagas desde el valle del Ohio hasta Pensilvania

El avance del frente frío asociado a este sistema producirá chaparrones de nieve y desde el valle del Ohio hasta Pensilvania y el oeste del estado de Nueva York.

Estos fenómenos se caracterizarán por su intensidad breve, pero extrema, con caídas repentinas de visibilidad que podrán descender por debajo de un cuarto de milla (menos de 0,4 kilómetros).

En Pensilvania central, el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá un aviso invernal vigente desde la tarde del miércoles hasta la tarde del jueves en los condados de Cameron, Elk y Potter.

Allí se prevé una acumulación total de entre dos y cuatro pulgadas de nieve (cinco a diez centímetros), con un impacto directo en los desplazamientos vespertinos y matutinos.

Nueva Inglaterra, bajo un manto blanco en Año Nuevo

A medida que el Alberta clipper se desplace con rapidez hacia Nueva Inglaterra y se intensifique, el sistema provocará nevadas generalizadas durante el Día de Año Nuevo.

La nieve será la última en retirarse de sectores como Virginia Occidental, mientras que más al noreste se consolidará un episodio invernal más amplio.

En Maine, especialmente en la región costera conocida como Downeast, se esperan acumulaciones moderadas a significativas, con más de ocho pulgadas de nieve (al menos 20 centímetros) entre el jueves y la mañana del viernes.

A esto se sumarán vientos cada vez más intensos hacia el final de la semana, con ráfagas que incrementarán la sensación térmica baja y favorecerán la formación de nieve volada.

Un sistema de baja presión de origen tropical golpeará la costa oeste este miércoles, con lluvias intensas previstas para Los Ángeles durante el 1° de enero NWS

Costa oeste: lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Mientras el este lidia con el frío extremo, el oeste del país norteamericano mostrará un escenario opuesto.

Un sistema de baja presión originado en latitudes tropicales del Pacífico oriental avanzará hacia California, lo que llevará consigo una gran carga de humedad.

Este fenómeno comenzará a ingresar al sur del estado durante el miércoles y se expandirá hacia el norte en las horas siguientes.

En el sur de California, incluidas áreas costeras como Los Ángeles, las lluvias más intensas impactarán durante Año Nuevo, con un riesgo creciente de inundaciones repentinas.

El núcleo del sistema tocará tierra este miércoles y se debilitará de forma progresiva, lo que permitirá una disminución gradual de las precipitaciones hacia la noche.

Sin embargo, la humedad residual mantendrá lluvias en zonas bajas y nevadas en áreas de mayor altitud.