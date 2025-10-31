Clima hoy en EE.UU.: dónde hay alertas por congelamiento y heladas este viernes 31 de octubre y el fin de semana

Este viernes 31 de octubre marcará un cambio brusco en las condiciones meteorológicas de gran parte de Estados Unidos. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipan lluvias intensas en el noreste, un río atmosférico que afectará al noroeste, descensos térmicos en el centro y este, y nuevas advertencias por heladas que se extenderán hacia el fin de semana. Mientras tanto, el huracán Melissa perderá fuerza al avanzar por el Atlántico norte, aunque todavía provocará fuertes oleajes y vientos.

Advertencias de heladas y congelamiento en Estados Unidos

El NWS mantiene y amplía las advertencias por heladas en varias regiones. Los estados del centro y sur, especialmente Missouri, Kansas, Arkansas, Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, registrarán condiciones propicias para la formación de escarcha desde la madrugada del viernes hasta el sábado.

En Missouri , los condados de Butler, Carter, Ripley y Wayne se mantendrán bajo advertencia hasta las primeras horas del viernes, con temperaturas que descenderán hasta los 35°F (1,6°C) .

En el área de Kansas City, además de la alerta por heladas, se activará una advertencia por congelamiento para la noche del sábado y la mañana del domingo, cuando el termómetro podría caer hasta los 28°F (-2,2°C).

En Alabama, el NWS de Birmingham pronosticó mínimas de entre 34°F (1,1°C) y 38°F (3,3°C) tanto para este viernes como para el sábado, principalmente en los condados del norte y el centro del estado.

En Carolina del Norte y del Sur las temperaturas bajarán hasta los 36°F (2,2°C), con heladas generalizadas en zonas rurales del Piamonte y Midlands.

En Georgia también estará bajo una extensa advertencia hasta la mañana del sábado, con valores mínimos cercanos a 33°F (0,5°C).

Además, en el centro sur, las advertencias se repetirán en Arkansas y Oklahoma, donde se prevén mínimas cercanas a 32°F (0°C). En esos estados, el NWS reiteró la necesidad de proteger plantas sensibles y tuberías expuestas.

El huracán Melissa se transformará en ciclón extratropical

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que el huracán Melissa perderá sus características tropicales durante el viernes. Las imágenes satelitales mostraron que el centro de baja presión se desplazó al oeste de las zonas con convección, lo que indica un proceso avanzado de transición extratropical.

Melissa se moverá rápidamente hacia el noreste, mientras se aleja de Bermudas. El NHC prevé que el sistema pase cerca del sur de la península de Avalon, en Terranova, durante la noche del viernes, con ráfagas de viento y lluvias intensas.

Los pronósticos estiman que el ciclón mantendrá fuerza de huracán durante su transición antes de debilitarse gradualmente sobre el Atlántico norte a inicios de la próxima semana. Aun así, las autoridades marítimas advirtieron que el oleaje generado por Melissa aún afectará gran parte del Atlántico occidental, con condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas.

Lluvias persistentes en el noreste de Estados Unidos

Durante el viernes, un potente sistema ciclónico continuará su desplazamiento sobre el noreste, lo que provocará lluvias extendidas y copiosas desde el este y norte del estado de Nueva York hasta toda Nueva Inglaterra. El NWS señaló que este fenómeno alcanzará valores cercanos a los récords de baja presión para esta época en la región.

Aunque la amenaza de inundaciones generalizadas será limitada debido a la sequía y los bajos niveles de los ríos, algunas zonas urbanas podrían enfrentar problemas localizados de drenaje, especialmente donde la acumulación de hojas bloqueó los drenajes. Las lluvias más intensas se concentrarán entre la tarde y la noche del viernes, antes de que el sistema avance hacia el Atlántico durante el sábado.

Río atmosférico en el noroeste de EE.UU.

A partir de la tarde del viernes, una corriente de humedad subtropical conocida como río atmosférico impactará la costa noroeste. Este fenómeno llevará lluvias moderadas a fuertes, nevadas en zonas montañosas y ráfagas de viento intensas. Según el NWS, el evento no se prolongará más allá del sábado, lo que reducirá el riesgo de acumulaciones extremas o inundaciones graves.

