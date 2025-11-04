Clima hoy en EE.UU.: río atmosférico en California y las principales alertas para este martes 4 de noviembre

Una serie de sistemas inestables marcará este martes 4 de noviembre el panorama meteorológico en gran parte de Estados Unidos, con un río atmosférico que avanza hacia el noroeste y un frente frío que se extiende por el noreste. Mientras tanto, el resto del país norteamericano mantendrá temperaturas por encima del promedio estacional.

Lluvias torrenciales y vientos peligrosos en el noroeste de Estados Unidos

El noroeste de Estados Unidos, junto con el norte de California, será el epicentro de un evento climático significativo provocado por un potente río atmosférico que comenzará a impactar la región durante la tarde del martes.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el río atmosférico descargará precipitaciones de moderadas a fuertes en el noroeste y norte de California NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que esta corriente de humedad proveniente del Pacífico descargará precipitaciones de moderadas a fuertes, con riesgo de inundaciones y acumulaciones de nieve en las áreas más elevadas.

El NWS explicó que el patrón atmosférico de flujo zonal —de oeste a este— favorecerá la llegada continua de aire húmedo desde el océano. Esta situación incrementará la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas, aunque el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) aclaró que no se prevén tormentas severas organizadas.

En la costa norte de California, los efectos del sistema serán especialmente intensos. El Servicio Meteorológico en Eureka emitió una advertencia de tormenta marina. Se prevén vientos del sur y olas de entre 11 y 16 pies (3,3 a 4,8 metros). Estas condiciones, de acuerdo con la advertencia, “podrían volcar o dañar embarcaciones y reducir significativamente la visibilidad”.

En los alrededores del cabo Mendocino y hasta Point Arena, otra alerta marítima complementó el panorama con una advertencia de vientos y olas de nueve a 12 pies (2,7 a 3,6 metros). Más al sur, frente a la bahía de San Francisco, el NWS extendió una advertencia de galerna, seguida de una advertencia de tormenta que se prolongará hasta la madrugada del miércoles. En esta zona, los vientos podrían alcanzar las 50 millas por hora (80 km/h) con olas de hasta 12 pies (3,6 metros).

El Servicio Meteorológico en Eureka emitió una advertencia de tormenta marina con vientos del sur y olas de 11 a 16 pies (3.3 a 4.8 metros) que "podrían volcar o dañar embarcaciones" SPC

Calor récord y riesgo de incendios en el centro de Estados Unidos

Mientras el oeste se prepara para la llegada de intensas lluvias, los estados de las Grandes Llanuras experimentarán condiciones totalmente opuestas. El flujo descendente de aire seco generará un ambiente cálido y ventoso, lo que elevará el riesgo de incendios.

El NWS advirtió que este martes se mantendrán vigentes alertas de bandera roja en sectores de Wyoming, el suroeste de Dakota del Sur, el noreste de Colorado y el oeste de Nebraska, donde la combinación de bajas humedades y ráfagas favorecerá la propagación del fuego.

Los meteorólogos anticiparon también temperaturas excepcionalmente altas en el Panhandle de Texas y en la zona del Front Range de Colorado, donde podrían registrarse valores récord debido al calentamiento por compresión del aire descendente. En varias localidades, el termómetro podría superar los 80°F (27°C), un nivel inusual para comienzos de noviembre.

Clima inestable y ráfagas de viento intensas en el noreste

El noreste y los Grandes Lagos transitarán un martes de condiciones variables, con intervalos de sol y nubes tras el paso de un frente frío. De acuerdo con un informe de AccuWeather, se trata del primero de una serie de sistemas que afectarán la región durante la semana, lo que generará lluvias intermitentes, viento fuerte y hasta posibles nevadas en zonas elevadas.

El noreste y los Grandes Lagos experimentarán condiciones variables con intervalos de sol y nubes tras el paso de un frente frío, el primero de una serie de sistemas que afectarán la región durante la semana NWS

Hacia la noche del miércoles, un nuevo frente avanzará desde el oeste con lluvias y aire más frío. El sistema podría dejar precipitaciones en Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, así como también nieve en altitudes elevadas de Nueva Inglaterra.

Además, el aire frío proveniente de Canadá descenderá tras cada tormenta. Entre miércoles y jueves, la lluvia podría convertirse en nieve en sectores del norte del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

En las montañas de Nueva Inglaterra, especialmente por encima de los 2500 a 3000 pies (762 a 914 metros), las acumulaciones de nieve podrían llegar a varios centímetros. Aunque se espera que sean leves, servirán como anticipo de la transición hacia el invierno. Las temperaturas descenderán el jueves entre 4°F y 8°F, con máximas apenas por debajo de los 50°F (10°C) en gran parte de la región.