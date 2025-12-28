Old Farmer’s Almanac predice cómo será el clima en EE.UU. al inicio del año 2026

Old Farmer’s Almanac compartió sus predicciones del clima para las 18 regiones de Estados Unidos durante todo enero de 2026 para que las personas se mantengan prevenidas ante las inclemencias del tiempo y puedan organizar sus festividades y eventos al aire libre con mayor seguridad.

Cómo será el clima en EE.UU. en enero de 2026

Las predicciones meteorológicas cambian según la región del país norteamericano, de acuerdo con Old Farmer’s Almanac, estas se dividen de la siguiente manera:

Old Farmer's Almanac comparte el pronóstico del clima para enero de 2026 en todo Estados Unidos (Pexels/Darya Grey_Owl)

Noreste (Northeast)

1-11 de enero: nieve en el norte, ráfagas de nieve en el sur; muy frío.

12-17 de enero: soleado, luego nieve en el norte; ráfagas de nieve en el sur; más templado.

18-20 de enero: soleado, templado.

21-26 de enero: chubascos de nieve, luego lluvia; frío que luego se vuelve templado.

27-31 de enero: soleado, frío.

Corredor Atlántico (Atlantic Corridor)

1-7 de enero: chubascos de nieve en el norte, soleado en el sur; frío intenso

8-10 de enero: nevado, frío

11-24 de enero: soleado, frío, luego templado

25-26 de enero: lluvioso, más templado

27-31 de enero: soleado, más frío

Apalaches (Appalachians)

1-10 de enero: chubascos de nieve en el norte, soleado en el sur; muy frío

11-17 de enero: chubascos de nieve, más templado

18-22 de enero: soleado, templado

23-24 de enero: soleado en el norte, nieve en el sur; frío

25-31 de enero: nevado al norte, lluvia al sur; frío

Sureste (Southeast)

1-6 de enero: soleado, muy frío

7-14 de enero: soleado, luego chubascos; volviéndose más templado

15-22 de enero: soleado, templado

23-24 de enero: nevado al norte, soleado al sur; frío

25-29 de enero: lluvia a veces, luego soleado; volviéndose muy frío

30-31 de enero: chubascos, más templado

Florida (Florida)

1-12 de enero: soleado, luego chubascos aislados; frío

13-25 de enero: chubascos dispersos, luego soleado; frío, luego tornándose más templado

26-31 de enero: periodos lluviosos, frío

En Florida el clima será soleado a inicios de 2026 (Pexels/Sebastian Voortman)

Lagos Inferiores (Lower Lakes)

1-9 de enero: nevado, muy frío

10-21 de enero: chubascos de nieve al este, soleado al oeste; frío, luego se vuelve templado

22-31 de enero: nevado que se vuelve frío

Valle de Ohio (Ohio Valley)

1-10 de enero: nevado al este, soleado al oeste; muy frío

11-20 de enero: soleado al este, chubascos aislados al oeste; y luego más cálido

21-24 de enero: soleado, más frío

25-26 de enero: nieve y lluvia, frío

27-31 de enero: soleado al este, ráfagas de nieve al oeste; frío

Sur Profundo (Deep South)

1-6 de enero: soleado, frío

7-14 de enero: soleado, luego chubascos; frío

15-21 de enero: soleado, más cálido

22-24 de enero: chubascos de nieve en el norte, soleado en el sur; más frío

25-28 de enero: lluvia, luego soleado; templado, luego más frío

29-31 de enero: chubascos en el norte, lluvia en el sur; más templado

Medio Oeste Superior (Upper Midwest)

1-4 de enero: chubascos de nieve, frío intenso

5-17 de enero: chubascos de nieve, que se volverán muy templados

18-28 de enero: periodos de nieve, luego soleados; tornándose gélidos

29-31 de enero: tormenta de nieve

Heartland (Heartland)

1-3 de enero: chubascos de nieve, mucho frío

4-11 de enero: soleado, frío

12-14 de enero: soleado en el norte, lluvia y chubascos de nieve en el sur; bastante templado

15-20 de enero: soleado, muy templado

21-31 de enero: tormenta de nieve, luego soleado; y después gélido

Texas-Oklahoma (Texas-Oklahoma)

1-9 de enero: soleado en el norte, lluvias en el sur; frío

10-14 de enero: lluvioso, frío

15-19 de enero: soleado, cálido

20-23 de enero: soleado en el norte, lluvias en el sur; cálido

24-31 de enero: algunos chubascos en el norte, periodos de lluvia en el sur; frío

Grandes Llanuras (High Plains)

1-7 de enero: soleado; muy cálido en el norte, frío en el sur

8-20 de enero: chubascos aislados de lluvia y nieve, bastante cálido

21-31 de enero: algunos chubascos de nieve, frío

Algunas regiones de Estados Unidos experimentarán bajas temperaturas y nevadas durante enero de 2026 (Pexels/Alexander Popadin)

Intermontaña (Intermountain)

1-9 de enero: algunos chubascos de lluvia y nieve, este cálido; oeste soleado y frío

10-15 de enero: soleado, cálido

16-20 de enero: algunos chubascos de lluvia y nieve, templado

21-23 de enero: períodos de lluvia y nieve, norte cálido; tormenta de nieve, sur frío

24-31 de enero: soleado, frío

Suroeste Desértico (Desert Southwest)

1-6 de enero: periodos lluviosos, cálidos

7-14 de enero: periodos de nieve, frío al este; soleado, cálido al oeste

15-22 de enero: soleado, luego algunos chubascos; frío

23-31 de enero: soleado, frío

Noroeste del Pacífico (Pacific Northwest)

1-9 de enero: soleado, frío

10-22 de enero: periodos lluviosos, cálido

23-31 de enero: soleado, luego algunos chubascos; frío

Suroeste del Pacífico (Pacific Southwest)

1-5 de enero: soleado, norte fresco; algunos chubascos, sur cálido

6-14 de enero: chubascos en el norte, sur soleado; cálido

15-18 de enero: lluvioso, luego soleado; tornándose frío

19-23 de enero: periodos de lluvia, algunos intensos; fresco

24-31 de enero: soleado, fresco

Alaska (Alaska)

1-13 de enero: chubascos de nieve N+C, periodos de lluvia S; cálido

14-19 de enero: chubascos de nieve N+C, lluvia y nieve S; templado

20-27 de enero: chubascos de nieve, bastante templado

28-31 de enero: despejado, frío N+P; periodos de nieve, muy templado

Hawái (Hawaii)

1-4 de enero: lluvia intensa; cálido

5-19 de enero: chubascos aislados; cálido, que se vuelve frío

20-31 de enero: soleado al este, lluvias en el centro y el oeste; templado