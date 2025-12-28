Old Farmer’s Almanac predice cómo será el clima en EE.UU. al inicio del año 2026
El pronóstico meteorológico para las 18 regiones del país, durante todo enero de 2026
Old Farmer’s Almanac compartió sus predicciones del clima para las 18 regiones de Estados Unidos durante todo enero de 2026 para que las personas se mantengan prevenidas ante las inclemencias del tiempo y puedan organizar sus festividades y eventos al aire libre con mayor seguridad.
Cómo será el clima en EE.UU. en enero de 2026
Las predicciones meteorológicas cambian según la región del país norteamericano, de acuerdo con Old Farmer’s Almanac, estas se dividen de la siguiente manera:
- Noreste (Northeast)
- 1-11 de enero: nieve en el norte, ráfagas de nieve en el sur; muy frío.
- 12-17 de enero: soleado, luego nieve en el norte; ráfagas de nieve en el sur; más templado.
- 18-20 de enero: soleado, templado.
- 21-26 de enero: chubascos de nieve, luego lluvia; frío que luego se vuelve templado.
- 27-31 de enero: soleado, frío.
- Corredor Atlántico (Atlantic Corridor)
- 1-7 de enero: chubascos de nieve en el norte, soleado en el sur; frío intenso
- 8-10 de enero: nevado, frío
- 11-24 de enero: soleado, frío, luego templado
- 25-26 de enero: lluvioso, más templado
- 27-31 de enero: soleado, más frío
- Apalaches (Appalachians)
- 1-10 de enero: chubascos de nieve en el norte, soleado en el sur; muy frío
- 11-17 de enero: chubascos de nieve, más templado
- 18-22 de enero: soleado, templado
- 23-24 de enero: soleado en el norte, nieve en el sur; frío
- 25-31 de enero: nevado al norte, lluvia al sur; frío
- Sureste (Southeast)
- 1-6 de enero: soleado, muy frío
- 7-14 de enero: soleado, luego chubascos; volviéndose más templado
- 15-22 de enero: soleado, templado
- 23-24 de enero: nevado al norte, soleado al sur; frío
- 25-29 de enero: lluvia a veces, luego soleado; volviéndose muy frío
- 30-31 de enero: chubascos, más templado
- Florida (Florida)
- 1-12 de enero: soleado, luego chubascos aislados; frío
- 13-25 de enero: chubascos dispersos, luego soleado; frío, luego tornándose más templado
- 26-31 de enero: periodos lluviosos, frío
- Lagos Inferiores (Lower Lakes)
- 1-9 de enero: nevado, muy frío
- 10-21 de enero: chubascos de nieve al este, soleado al oeste; frío, luego se vuelve templado
- 22-31 de enero: nevado que se vuelve frío
- Valle de Ohio (Ohio Valley)
- 1-10 de enero: nevado al este, soleado al oeste; muy frío
- 11-20 de enero: soleado al este, chubascos aislados al oeste; y luego más cálido
- 21-24 de enero: soleado, más frío
- 25-26 de enero: nieve y lluvia, frío
- 27-31 de enero: soleado al este, ráfagas de nieve al oeste; frío
- Sur Profundo (Deep South)
- 1-6 de enero: soleado, frío
- 7-14 de enero: soleado, luego chubascos; frío
- 15-21 de enero: soleado, más cálido
- 22-24 de enero: chubascos de nieve en el norte, soleado en el sur; más frío
- 25-28 de enero: lluvia, luego soleado; templado, luego más frío
- 29-31 de enero: chubascos en el norte, lluvia en el sur; más templado
- Medio Oeste Superior (Upper Midwest)
- 1-4 de enero: chubascos de nieve, frío intenso
- 5-17 de enero: chubascos de nieve, que se volverán muy templados
- 18-28 de enero: periodos de nieve, luego soleados; tornándose gélidos
- 29-31 de enero: tormenta de nieve
- Heartland (Heartland)
- 1-3 de enero: chubascos de nieve, mucho frío
- 4-11 de enero: soleado, frío
- 12-14 de enero: soleado en el norte, lluvia y chubascos de nieve en el sur; bastante templado
- 15-20 de enero: soleado, muy templado
- 21-31 de enero: tormenta de nieve, luego soleado; y después gélido
- Texas-Oklahoma (Texas-Oklahoma)
- 1-9 de enero: soleado en el norte, lluvias en el sur; frío
- 10-14 de enero: lluvioso, frío
- 15-19 de enero: soleado, cálido
- 20-23 de enero: soleado en el norte, lluvias en el sur; cálido
- 24-31 de enero: algunos chubascos en el norte, periodos de lluvia en el sur; frío
- Grandes Llanuras (High Plains)
- 1-7 de enero: soleado; muy cálido en el norte, frío en el sur
- 8-20 de enero: chubascos aislados de lluvia y nieve, bastante cálido
- 21-31 de enero: algunos chubascos de nieve, frío
- Intermontaña (Intermountain)
- 1-9 de enero: algunos chubascos de lluvia y nieve, este cálido; oeste soleado y frío
- 10-15 de enero: soleado, cálido
- 16-20 de enero: algunos chubascos de lluvia y nieve, templado
- 21-23 de enero: períodos de lluvia y nieve, norte cálido; tormenta de nieve, sur frío
- 24-31 de enero: soleado, frío
- Suroeste Desértico (Desert Southwest)
- 1-6 de enero: periodos lluviosos, cálidos
- 7-14 de enero: periodos de nieve, frío al este; soleado, cálido al oeste
- 15-22 de enero: soleado, luego algunos chubascos; frío
- 23-31 de enero: soleado, frío
- Noroeste del Pacífico (Pacific Northwest)
- 1-9 de enero: soleado, frío
- 10-22 de enero: periodos lluviosos, cálido
- 23-31 de enero: soleado, luego algunos chubascos; frío
- Suroeste del Pacífico (Pacific Southwest)
- 1-5 de enero: soleado, norte fresco; algunos chubascos, sur cálido
- 6-14 de enero: chubascos en el norte, sur soleado; cálido
- 15-18 de enero: lluvioso, luego soleado; tornándose frío
- 19-23 de enero: periodos de lluvia, algunos intensos; fresco
- 24-31 de enero: soleado, fresco
- Alaska (Alaska)
1-13 de enero: chubascos de nieve N+C, periodos de lluvia S; cálido
14-19 de enero: chubascos de nieve N+C, lluvia y nieve S; templado
20-27 de enero: chubascos de nieve, bastante templado
28-31 de enero: despejado, frío N+P; periodos de nieve, muy templado
- Hawái (Hawaii)
1-4 de enero: lluvia intensa; cálido
5-19 de enero: chubascos aislados; cálido, que se vuelve frío
20-31 de enero: soleado al este, lluvias en el centro y el oeste; templado
