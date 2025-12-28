Tormenta invernal Devin: miles de vuelos fueron cancelados en EE.UU. por fuertes nevadas

Distintas aerolíneas en Estados Unidos cancelaron o registraron demoras en sus vuelos por la tormenta invernal Devin, según el sitio de seguimiento FlightAware. Además, algunos estados, como Nueva York, declararon el estado de emergencia.

Cancelaciones y retrasos de vuelos en EE.UU.

De acuerdo con la plataforma de vuelos, 2160 vuelos fueron cancelados a nivel nacional y 30.358 presentaron retrasos dentro de, hacia o desde Estados Unidos el pasado 26 de diciembre.

Más de 30 mil vuelos fueron retrasados dentro de, hacia de y desde de Estados Unidos AP News

Esta tendencia continuó al día siguiente, con 1636 vuelos cancelados y 32.402 retrasados. El epicentro de las cancelaciones y retrasos estuvo en Nueva York y Nueva Jersey, principalmente en los siguientes aeropuertos:

Viernes 26 de diciembre

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy: 24% de los vuelos fueron cancelados y el 33% sufrieron retrasos.

24% de los vuelos fueron cancelados y el 33% sufrieron retrasos. Newark Liberty International Airport: se cancelaron el 18% de los vuelos y el 43% se retrasaron.

se cancelaron el 18% de los vuelos y el 43% se retrasaron. Aeropuerto Internacional LaGuardia: el 21% de los vuelos se cancelaron y el 29% sufrieron retrasos.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy fue uno de los aeropuertos que sufrió más cancelaciones de vuelos el 26 y 27 de diciembre

Sábado 27 de diciembre

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy: 20% de sus vuelos fueron cancelados y el 51% registraron demoras.

20% de sus vuelos fueron cancelados y el 51% registraron demoras. Aeropuerto Internacional LaGuardia : 21% de los vuelos se cancelaron y el 51% de sus vuelos presentaron retrasos.

: 21% de los vuelos se cancelaron y el 51% de sus vuelos presentaron retrasos. Newark Liberty International Airport: el 12% de los vuelos fueron cancelados y el 49% tuvieron demoras.

Qué pasará este domingo 28 y lunes 29 de diciembre en EE.UU.

La causa principal se debe a la tormenta invernal Devin. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) el fenómeno tenía previsto “provocar condiciones de viaje peligrosas“, en la región de los Grandes Lagos, el norte del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra, entre el 26 y 27 de diciembre. Así fue.

Un hombre palea la nieve en Brooklyn, Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Para el 28 de diciembre, el NWS emitió un Aviso de Clima Invernal para las siguientes áreas de Nueva York a partir de las 16 hs:

Condados de Orange y Putnam : el aviso está vigente hasta las 2 (hora local) del lunes 29 de diciembre.

: el aviso está vigente hasta las 2 (hora local) del lunes 29 de diciembre. Rockland, Northern Westchester (NY), Passaic, Western Bergen (NJ) y el norte de Connecticut (Fairfield, New Haven, Middlesex y New London): el aviso finaliza a las 12 hs del lunes 29 de diciembre.

En estos condados se esperan carreteras resbaladizas “potencialmente peligrosas”, acumulaciones de hielo de hasta una décima de pulgada y temperaturas entre los 29°F (-1.6°C) y 32°F (0°C).

Nueva York declara estado de emergencia

Al ser uno de los estados afectados por la tormenta invernal, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, declaró estado de emergencia en 35 condados del Estado Imperial. Entre ellos se ubica la ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester y el valle del Hudson.

“Hemos desplegado miles de cuadrillas de carreteras, personal y camiones de sal. Los verán en las carreteras y pedimos a la gente que se mantenga alejada de ellos. Además, tenemos cuadrillas de servicios públicos listas para restablecer el suministro eléctrico”, comunicó la gobernadora.