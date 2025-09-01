Clima hoy en EE.UU.: tormentas de Florida a Texas y otras alertas en el Labor Day, este lunes 1° de septiembre

El comienzo de septiembre estará marcado por contrastes fuertes en el clima de Estados Unidos que podrían poner en peligro los festejos por el Labor Day. En algunas regiones se esperan tormentas con riesgo de inundaciones repentinas, mientras que otras se intensificará una ola de calor que podría quebrar récords históricos. Además, un frente frío muy intenso descenderá desde Canadá y llevará temperaturas inusualmente bajas para esta época en el centro y norte del territorio.

Lluvias intensas y tormentas en el Golfo y las planicies: pronóstico en Texas y Florida

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó que este lunes 1° de septiembre, las lluvias volverán a concentrarse en la franja costera del Golfo de México, desde Florida hasta el sur de Texas. La presencia de un frente semiestacionario mantendrá condiciones de inestabilidad que permitirán la formación de tormentas aisladas con precipitaciones fuertes.

Aunque se prevé que la actividad no sea tan generalizada como en días anteriores, los núcleos más desarrollados podrán descargar mucha agua en poco tiempo.

Las zonas más afectadas serán la península de Florida y el litoral de Texas .

. Se espera que en áreas reducidas las tormentas dejen lluvias intensas capaces de generar inundaciones repentinas .

. A partir del martes, la entrada de aire más seco desde el norte reducirá la cobertura de precipitaciones, que quedarán limitadas al extremo sur de Texas y a la costa inmediata de Florida.

En paralelo, otro disturbio de desplazamiento lento actuará sobre los estados de Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri y Oklahoma. Allí también se formarán tormentas con chaparrones intensos. Aunque el suelo se mantuvo seco en semanas recientes, la intensidad de las lluvias podría provocar anegamientos en zonas bajas y con drenaje deficiente.

Entre martes y miércoles, el sistema avanzará hacia el sur y este, y afectará el valle del Mississippi y el valle de Tennessee.

En estas regiones también existirá la posibilidad de inundaciones puntuales.

La abundancia de nubosidad y precipitaciones mantendrá temperaturas de entre 10 y 15 grados por debajo del promedio estacional.

Frío inusual en el norte y calor extremo en el noroeste

El escenario climático mostrará un fuerte contraste entre el este y el oeste de EE.UU. En los estados del este, las temperaturas se mantendrán cerca o por debajo de lo normal hasta mediados de semana, con un ambiente fresco para la época.

En el extremo opuesto, la situación será crítica en el noroeste. El NWS advirtió que desde mañana martes se instalará una ola de calor que se prolongará durante varios días. La cresta de un sistema de alta presión en altura favorecerá temperaturas extremas en Washington e Idaho, donde los valores podrían superar los 100 °F (37 °C) e incluso alcanzar los 104 °F (40 °C).

Se esperan temperaturas máximas en el rango de 95 °F a 104 °F (35 a 40 °C) en amplias áreas del noroeste.

Varias ciudades podrían igualar o superar récords de calor vigentes.

El calor persistente incrementará el riesgo de incendios forestales debido a la sequedad del ambiente.

Al mismo tiempo, desde Canadá descenderá un frente frío particularmente fuerte. El martes y miércoles este sistema ingresará en las planicies del norte y el medio oeste superior, acompañado por lluvias y tormentas que podrían adquirir cierta intensidad.

Detrás del frente avanzará una masa de aire mucho más fría.

Las temperaturas caerán varios grados por debajo de lo habitual hacia mediados y fines de la semana.

Esta irrupción marcará un cambio abrupto en el ambiente de la región.

Actividad tropical en el Atlántico y el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) detalló que en el Atlántico oriental se desplaza una onda tropical con áreas desorganizadas de tormentas. Aunque en las próximas 48 horas no tendrá desarrollo, las condiciones ambientales se volverán más favorables hacia el fin de la semana.

La probabilidad de formación en dos días es de 0%, pero aumenta al 40% en siete días.

El sistema avanzará hacia el oeste y noroeste a una velocidad cercana a 15 millas por hora (25 kilómetros por hora).

En el Pacífico oriental la atención se concentra en la tormenta tropical Kiko, localizada lejos de la península de Baja California. El NHC informó que el sistema continuará su desplazamiento hacia el oeste y se intensificará gradualmente.