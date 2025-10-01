Clima hoy en EE.UU. y Florida: el huracán Imelda se fortalece y se esperan lluvias este miércoles 1° de octubre

El inicio de octubre llega con un panorama meteorológico variado en Estados Unidos y el océano Atlántico. El huracán Imelda aún marcará el pulso del clima en el este, mientras que Humberto comenzará a debilitarse. En tanto, en el oeste del país norteamericano persistirá un ambiente inestable con lluvias y temperaturas frescas, mientras que en las llanuras centrales dominará una ola de calor atípica para esta época del año.

El huracán Imelda se fortalece rumbo a las Bermudas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Imelda mostró durante la madrugada una estructura más definida y un ojo bien marcado en las imágenes satelitales. Datos obtenidos por un avión caza huracanes de la Fuerza Aérea confirmaron vientos de 90 millas por hora (145 km/h).

Imelda se fortalece como un huracán de categoría 2 mientras avanza hacia las Bermudas NHC

El ciclón se desplazará hacia el este y noreste con mayor rapidez en el transcurso del día, al seguir la corriente de un extenso sistema de baja presión sobre el Atlántico occidental. Las proyecciones indican que pasará muy cerca del núcleo de las Bermudas entre la tarde y la noche, situación que deteriorará las condiciones en tierra con ráfagas violentas y lluvias intensas.

El NHC anticipó que Imelda alcanzará la categoría 2 antes de aproximarse a las Bermudas. Más allá de ese punto, las condiciones en altura cambiarán drásticamente y el huracán evolucionará hacia un sistema postropical el jueves.

El huracán Humberto se debilita y avanza hacia su disolución

Mientras Imelda crece en tamaño e intensidad, el huracán Humberto inició un proceso de debilitamiento. Imágenes satelitales del GOES-19 mostraron una estructura convectiva en deterioro, con el centro de circulación expuesto. Los análisis de intensidad establecieron una fuerza de 80 millas por hora (129 km/h).

El huracán Humberto comenzó su camino hacia la degradación a sistema postropical NHC

El ciclón se desplazará al noreste a 14 millas por hora (22 km/h) y, debido a la interacción con un frente frío, perderá sus características tropicales en el transcurso de la mañana. Según los modelos europeos y estadounidenses, Humberto se transformará en un sistema postropical en pocas horas y se disipará por completo hacia la noche.

A pesar de su rápida degradación, seguirá con su contribución al peligroso escenario marítimo en combinación con Imelda. Ambos sistemas mantendrán un área extensa de marejadas y corrientes de resaca en el Atlántico occidental y central.

Lluvias e inestabilidad en el sudeste de Estados Unidos

Aunque un sistema de alta presión desde Canadá llevará aire más fresco y seco a buena parte del noreste y del Atlántico medio, las costas del sudeste enfrentarán un panorama distinto, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). El flujo marítimo del este generará lluvias recurrentes en las Carolinas, Georgia y especialmente Florida.

Se esperan lluvias recurrentes en las Carolinas, Georgia y especialmente Florida NWS

Los meteorólogos advirtieron que la repetición de tormentas en las mismas áreas podría derivar en inundaciones repentinas hacia el final de la semana. En contraste, más al norte se consolidará un ambiente otoñal con temperaturas moderadas y cielos mayormente despejados.

El oeste de Estados Unidos: frío y lluvioso

El panorama climático en el oeste de Estados Unidos seguirá dominado por la inestabilidad. Varios frentes procedentes del Pacífico mantendrán lluvias intermitentes en el noroeste, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas. En zonas elevadas de la cordillera, la precipitación podría mezclarse con nieve, aunque de manera aislada.

En cotas más bajas, las tormentas dejarán intervalos de lluvias intensas. Aunque la amenaza general de inundaciones es baja, no se descarta que se produzcan crecidas locales en regiones como Sierra Nevada, la península Olímpica o el norte de las Rocosas.

En el oeste se esperan tormentas con intervalos de lluvias intensas NWS

Ola de calor en el centro y norte de Estados Unidos

Mientras el oeste enfrenta lluvias y el este observa los efectos de los huracanes, el centro y norte del país norteamericano quedarán bajo un calor inusual. Un sistema de alta presión en altura permitirá que los registros se eleven muy por encima de lo normal en las planicies y el medio oeste.

En el norte de las planicies y el alto medio oeste , las máximas se ubicarán entre 10 °F y 20 °F por encima del promedio hoy y el jueves.

, las máximas se ubicarán hoy y el jueves. El viernes , los excesos térmicos serán más marcados, hasta llegar entre 20 °F y 30 °F sobre lo habitual .

, los excesos térmicos serán más marcados, hasta llegar entre . Minneapolis podría alcanzar los 90 °F (32 °C), una marca que igualaría el récord de 1997 para el 1° de octubre.

Este escenario hará que el inicio de octubre se sienta más veraniego que otoñal en buena parte de la región central.