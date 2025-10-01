Alerta en Estados Unidos: el momento exacto en el que los huracanes Imelda y Humberto se fusionarán

La temporada ciclónica en el Atlántico vive horas de máxima tensión. Dos sistemas de gran envergadura, los huracanes Imelda y Humberto, avanzan frente a la costa este de Estados Unidos en una interacción tan extraña como peligrosa: el llamado efecto Fujiwhara. Los especialistas aseguran que este fenómeno, poco frecuente en la cuenca atlántica, marcará el rumbo de ambos ciclones y podría alterar la amenaza directa sobre el territorio continental.

La evolución de Imelda a huracán de categoría 1 y Humberto a nivel 5

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Imelda alcanzó la categoría 1 este martes por la mañana, con vientos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h). La tormenta, que hace apenas unos días aparecía como una amenaza directa para Florida, Georgia y las Carolinas, se acercó lo suficiente a la costa como para descargar lluvias intensas. En algunas zonas del litoral de Carolina del Norte y Carolina del Sur, se esperan acumulaciones de hasta cuatro pulgadas (100 milímetros), un volumen capaz de provocar inundaciones repentinas y complicaciones urbanas.

Humberto (derecha) e Imelda vistos desde el satélite de la NOAA

Por su parte, Humberto llegó a alcanzar la categoría 5 durante el fin de semana, con vientos máximos de 160 millas por hora (257 km/h). Esa potencia lo convirtió en una suerte de “imán atmosférico” que comenzó a arrastrar a Imelda hacia aguas abiertas. Según explicó el meteorólogo Stephen Morgan de Fox Weather, “una tormenta de esa magnitud hace una diferencia significativa en el flujo de dirección”.

El propio desplazamiento de Humberto por el Atlántico norte alterará la trayectoria de Imelda. En específico, obligará a partir de este martes a ese sistema a girar hacia el este y a dirigirse con fuerza hacia las islas Bermudas. De confirmarse este cambio, Estados Unidos se salvará de un golpe directo, aunque no de los efectos indirectos.

Humberto fue el responsable de evitar que Imelda toque tierra en Estados Unidos NASA Worldview

El efecto Fujiwhara: cuándo y cómo se fusionarán los huracanes Humberto e Imelda

El fenómeno que mantiene en vilo a meteorólogos y autoridades es el efecto Fujiwhara, un proceso que ocurre cuando dos ciclones tropicales se acercan a menos de 900 millas de distancia (1440 kilómetros) y comienzan a influirse mutuamente. En ese punto pueden girar alrededor de un centro común o, en los casos más extremos, fusionarse.

En este caso, Imelda y Humberto se ubicarán a unas 500 millas de separación, lo que significa que entrarán en interacción. Según AccuWeather, este acercamiento permitirá que Humberto “tire” de Imelda, para hacer que se aleje de la costa sudeste de Estados Unidos.

En la costa este de Estados unidos se sentirá el impacto indirecto de ambos huracanes NWS

El especialista Alex DaSilva explicó: “Este es un caso en el que el raro efecto Fujiwhara ayudará a desviar a Imelda del territorio estadounidense”.

Por su parte, el meteorólogo Bryan Bennett precisó: “Será una de las pocas veces en la historia en que un huracán haya impedido que otro toque tierra en Estados Unidos”.

Estos son los posibles escenarios de interacción entre Humberto e Imelda: