¿Desviará su trayectoria el huracán Humberto?: el mapa satelital con el avance de la tormenta frente a EE.UU.
El fenómeno se encuentra en el océano Atlántico y su destino parece estar más al oeste de lo esperado; los especialistas analizan su movilización y su posible destino
Mientras Imelda se convirtió en un huracán de categoría 1, Humberto aún es objeto de atención en el océano Atlántico. Aunque en las últimas horas perdió fuerza y descendió a categoría 2, sus efectos aún son considerables, con marejadas que generarán corrientes de resaca peligrosas a lo largo de gran parte de la costa este de Estados Unidos. En tanto, los especialistas analizan su avance y su posible trayectoria.
La posición actual del huracán Humberto
El boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ubicó el centro de Humberto cerca de los 31,6° de latitud norte y 69,4° de longitud oeste, con un desplazamiento hacia el noroeste a 17 millas por hora (28 km/h). En ese momento, los vientos máximos sostenidos eran de 98 millas por hora (157 km/h), con ráfagas que alcanzaban las 121 millas por hora (195 km/h).
El informe también precisó que la presión mínima central se estimó en 972 milibares, un dato que refleja su debilitamiento progresivo tras haber tocado su punto cuando alcanzó la categoría 4 el 29 de septiembre.
La trayectoria del huracán Humberto y los cambios en el pronóstico
El desplazamiento de Humberto fue más hacia el oeste de lo anticipado, lo que llevó al NHC a modificar el cono de trayectoria. Según el organismo con sede en Miami, el ciclón se moverá hacia el norte durante las próximas horas, a medida que la dorsal subtropical al este pierda influencia. Hacia el miércoles, un profundo sistema en niveles medios y altos de la atmósfera en el Atlántico norte forzará un giro brusco hacia el noreste, lo que acelerará su salida hacia mar abierto.
Las proyecciones indican la siguiente evolución:
- Martes por la tarde: Humberto se ubicará en 33,5° norte y 69,4° oeste, con vientos de 85 millas por hora (137 km/h).
- Miércoles por la tarde: se prevé que ya sea un ciclón postropical en 36,5° norte y 63,8° oeste, con vientos de 80 millas por hora (129 km/h).
- Jueves por la tarde: el sistema se disipará y perderá su circulación cerrada.
Esto significa que Humberto no impactará de forma directa sobre tierra continental de Estados Unidos ni sobre las islas Bermudas, aunque sí rozará con sus bandas externas al archipiélago.
Los efectos de Humberto en las Bermudas y la costa este de EE.UU.
A pesar de que el ojo del huracán no tocará las islas Bermudas, el NHC advirtió que sus bandas exteriores producirán ráfagas intensas y lluvias a lo largo del martes y miércoles. El organismo recomendó prestar atención no solo a Humberto, sino también a la inminente llegada de Imelda, que se fortaleció en las últimas horas hasta convertirse en huracán.
En paralelo, el mar continúa como una amenaza. Las marejadas generadas por Humberto elevarán aún más el oleaje en el Atlántico occidental. Según Fox Weather, se esperan corrientes de resaca potencialmente mortales en playas de la costa este estadounidense, las Bahamas, el norte del Caribe y Puerto Rico.
Estas condiciones ya provocaron una víctima: un hombre de 51 años falleció en Florida, en el condado de Volusia, luego de ser arrastrado mar adentro por una corriente marina de retorno.
Marejadas y condiciones marítimas a causa de Humberto
El área de influencia de Humberto es amplia. De acuerdo con el aviso del NHC, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 150 millas náuticas (277 km) hacia el noreste de su centro, mientras que las olas de más de 13 pies (cuatro metros) se expanden hasta 390 millas náuticas (722 km) en la misma dirección.
Esto implica que, aun lejos de su ojo, las aguas del Atlántico seguirán agitadas. El organismo federal insistió en que las embarcaciones en alta mar y las zonas costeras deben seguir los avisos y que se solicita a los barcos reportes cada tres horas dentro de un radio de 300 millas (482 km) del sistema.
Más notas de Huracanes
Seguí leyendo
Adiós al sueño americano. La familia que se cansó de Texas y ahora vive feliz y sin pagar alquiler en Colombia
Su historia. Sueño americano cumplido: nació en EE.UU. pero es de origen migrante y se volvió multimillonario a los 24 años
Buenas noticias en California. Millones recibirán un reembolso de hasta US$259 en su factura de luz de octubre
- 1
Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard
- 2
La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94
- 3
Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
- 4
Encuestas de Nueva York: quién gana las elecciones sin Eric Adams como candidato, ¿Mamdani, Cuomo o Sliwa?