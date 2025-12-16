Clima hoy en Estados Unidos: el mapa con el avance de la ola de frío invernal este martes 16 de diciembre

Diversos sistemas meteorológicos marcarán el clima de este martes 16 de diciembre en amplias regiones de Estados Unidos, con especial foco en el noroeste. Lluvias intensas, nevadas significativas en zonas montañosas, ráfagas de viento potencialmente severas y alertas por inundaciones formarán parte de un escenario que se extenderá durante varios días.

Tormentas, lluvias y nieve en el noroeste de EE.UU.: de Washington a Oregon

El panorama más complejo se desarrollará en el noroeste, donde una serie de sistemas de baja presión avanzará desde el Pacífico. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el primero de estos llegará a la región durante la noche de este martes y dará lugar a precipitaciones abundantes que se extenderán desde la costa del norte de California hasta el oeste del estado de Washington a lo largo del miércoles.

El panorama climático incluye riesgo de tormentas severas aisladas y múltiples alertas de inundaciones vigentes en condados clave de Washington y Oregón NWS

En paralelo, las nevadas ganarán protagonismo en áreas montañosas. Durante la tarde y la noche de este martes, la nieve se intensificará en gran parte de las Cascadas del norte y luego se expandirá hacia las del sur a partir del miércoles, mientras avanza un frente frío.

Las precipitaciones también alcanzarán a las Montañas Rocosas del norte, donde se anticipó una combinación de lluvia y nieve. Frente a este escenario, se mantendrán vigentes advertencias y alertas vinculadas a viento, condiciones invernales e inundaciones en amplias zonas del noroeste.

Contraste térmico en EE.UU.: calor en el oeste y frío en el este

Gran parte del oeste y del centro de Estados Unidos registrará temperaturas por encima del promedio para la época. Un amplio sistema de altas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá valores térmicos inusualmente elevados, con la posibilidad de que se igualen o superen récords diarios en algunos sectores occidentales.

En el este, el aire ártico que afectó a la región durante los últimos días comenzará a debilitarse a partir del miércoles. El ascenso gradual de las temperaturas se producirá a medida que la influencia de las altas presiones se extienda sobre esa parte de EE.UU., lo que permitirá un alivio del frío extremo.

Riesgo de tormentas severas aisladas en el noroeste

Además de la lluvia persistente y la nieve en altura, el noroeste enfrentará la posibilidad de sistemas eléctricos con ráfagas de viento intensas. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló un riesgo marginal de tormentas severas para la región durante la noche de este martes.

El Noroeste enfrenta un riesgo marginal de tormentas severas para la noche de este martes, según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) SPC

Si bien la inestabilidad disponible será limitada, el cambio brusco en la dirección y la intensidad del viento permitirá la aparición de ráfagas fuertes a severas.

Alertas por inundaciones en Washington

El exceso de precipitaciones mantendrá en alerta a varias áreas del estado de Washington. El NWS en Seattle sostiene una alerta de inundaciones que permanecerá vigente hasta la tarde del jueves para sectores del noroeste y del centro oeste del estado.

Esta advertencia abarca condados como Grays Harbor, King, Lewis, Pierce, Skagit, Snohomish, Thurston y Whatcom, lo que incluye importantes áreas urbanas y suburbanas.

De acuerdo con el informe oficial, las lluvias adicionales previstas entre este martes y el miércoles dejarán un volumen significativo de precipitaciones, sobre todo si se considera que los suelos ya se encuentran muy saturados.

Esta situación incrementará el riesgo de crecidas en ríos, arroyos y cursos de agua menores, además de inundaciones en zonas bajas, áreas urbanas con drenaje deficiente y sectores propensos a anegamientos.

El NWS en Seattle mantiene una alerta de inundaciones vigente hasta la tarde del jueves para el noroeste y centro oeste del estado de Washington NWS

Inundaciones posibles en Oregon

En el noroeste de Oregon y el suroeste de Washington, el NWS en Portland mantiene una alerta de inundaciones desde la noche del miércoles hasta la noche del viernes. Esta advertencia abarcará una extensa lista de condados, tanto costeros como del interior, lo que incluye zonas densamente pobladas y corredores viales clave.

El organismo meteorológico anticipó la llegada de un río atmosférico que aportará períodos de lluvia intensa sobre regiones donde los ríos ya estarán con caudales elevados y los suelos permanecerán saturados por precipitaciones previas.

Durante la primera fase del evento, prevista para el jueves, la mayor preocupación se centrará en inundaciones urbanas y en pequeños arroyos. Posteriormente, a medida que el agua avance aguas abajo, el riesgo de inundaciones fluviales aumentará entre la noche del jueves y el viernes.

El NWS advirtió además sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra y flujos de escombros, que podrán poner en riesgo a personas, viviendas y carreteras ubicadas en pendientes pronunciadas y cañones.