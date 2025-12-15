Clima hoy en Estados Unidos: el mapa con los lugares con nieve este lunes 15 de diciembre

Este lunes 15 de diciembre estará marcado por un escenario climático extremo en diversas zonas de Estados Unidos. Mientras una masa de aire ártico aún dominará el este del país norteamericano durante gran parte del día, el oeste enfrentará lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y nevadas en las zonas de mayor altitud.

Lluvias, inundaciones y vientos en el noroeste de Estados Unidos: de Washington a Oregon

Durante este lunes, el noroeste de Estados Unidos estará bajo la influencia de un sistema de baja presión que avanzará desde el Pacífico y canalizará un flujo constante de humedad hacia la región. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta configuración favorecerá lluvias abundantes y vientos intensos, especialmente en sectores de Washington y Oregon.

1 NWS

El NWS advirtió que la combinación de suelos saturados por precipitaciones recientes, humedad superior a lo normal e inestabilidad atmosférica incrementará el riesgo de inundaciones repentinas. Por ese motivo, estará vigente un riesgo leve de lluvias excesivas, lo que implica al menos un 15% de probabilidad de eventos de anegamientos rápidos.

Se esperan precipitaciones persistentes durante gran parte del día en el oeste de Washington y el noroeste de Oregon.

Las ráfagas de viento asociadas al sistema frontal podrían alcanzar velocidades significativas, lo que motivará alertas y avisos por vientos fuertes.

Las condiciones tenderán a mejorar el martes, cuando el frente frío se desplace hacia el este y arrastre la mayor parte de la humedad.

Aunque el frente principal comenzará a alejarse hacia el interior del país norteamericano, el alivio será parcial. El mismo pronóstico del NWS indicó que otro sistema de baja presión llegará durante la noche del martes, lo que reactivará las precipitaciones en el noroeste.

En las montañas del oeste se esperan precipitaciones en forma de nieve este lunes Okanogan County Sheriff's Office

En esta segunda etapa, la nieve ganará protagonismo en las áreas montañosas, particularmente en las Cascadas del norte, donde se prevén nevadas importantes.

Las nevadas más intensas se concentrarán en sectores de mayor altitud, con acumulaciones relevantes en zonas montañosas.

En áreas bajas, la precipitación se mantendrá mayormente en forma de lluvia.

El impacto será más notorio durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Se despide la nieve por efecto lago

En la región de los Grandes Lagos, el fenómeno de nieve por efecto lago comenzará a perder intensidad durante este lunes. Según el análisis del Centro de Predicción Meteorológica del NWS, las nevadas disminuirán primero en los sectores del Medio oeste superior y, más tarde, en las áreas cercanas a los lagos inferiores.

El efecto lago llegará a su fin este lunes, aunque las bajas temperaturas persistirán por algunas jornadas Nam Y. Huh� - AP�

Este cierre gradual del evento estará acompañado por un patrón atmosférico que todavía mantendrá temperaturas por debajo de lo habitual, aunque con una tendencia a la moderación hacia el martes.

Ola de frío: el aire ártico dominará el este de Estados Unidos

El este de Estados Unidos continuará bajo el dominio de una masa de aire extremadamente fría, al menos hasta la noche de este lunes. El NWS señaló que un sistema de vaguada en niveles altos mantendrá temperaturas inferiores a los promedios históricos de diciembre, con sensaciones térmicas peligrosamente bajas en numerosas zonas.

Las advertencias por frío extremo y avisos por viento frío estarán vigentes en vastas áreas que incluyen el Medio oeste, el valle del Ohio, los Apalaches y gran parte del Atlántico medio.

En sectores del Medio Oeste e Indiana, las sensaciones térmicas descenderán hasta valores cercanos a -20°F (-29°C).

En zonas elevadas de Maryland, Virginia Occidental y Virginia, por encima de los 4000 pies (1219 metros), el viento podría llevar la sensación térmica hasta -25°F (-32°C).

En el noreste de Pensilvania, especialmente en los Poconos, el frío intenso persistirá durante las primeras horas del día.

Se esperan temperaturas congelantes en el noreste y sureste de Estados Unidos NWS

Alertas por heladas en el sudeste y la costa del Golfo

El frío no se limitará al norte. Amplias áreas del sudeste y de la costa del Golfo también enfrentarán condiciones inusualmente frías para la región. El NWS emitió advertencias por heladas y avisos por frío en partes de Florida, Georgia, Alabama y Mississippi.

En el norte y centro de Florida, las temperaturas descenderán hasta valores cercanos a 31°F (-0,5°C), con riesgo de heladas que podrían afectar cultivos sensibles y vegetación vulnerable. En el sur de Georgia y el sudeste de Alabama, se anticiparán heladas más severas.

En el Panhandle de Florida y el sur de Georgia, se esperan temperaturas mínimas de hasta 22°F (-6°C).

Las sensaciones térmicas caerán hasta 14°F (-10°C) en algunas localidades.

Las autoridades recomendarán proteger plantas, mascotas y cañerías expuestas.

Repunte térmico: dónde suben las temperaturas esta semana

Aunque el frío se mantendrá protagonista durante este lunes, los especialistas señalaron que el patrón atmosférico empezará a modificarse gradualmente. AccuWeather anticipó que el aire ártico comenzará a retirarse a medida que avance la semana, lo que permitirá un aumento progresivo de las temperaturas en el centro y el este del país norteamericano.

En muchas zonas del Medio oeste y el noreste, los valores máximos comenzarán a acercarse a los promedios históricos hacia mediados de la semana, tras varios días con registros muy por debajo de la media.