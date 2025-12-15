Ola de frío invernal: cómo sigue la tormenta de nieve en Nueva York y Nueva Jersey en las próximas horas

La primera gran irrupción de aire ártico de la temporada invernal mantendrá su influencia sobre el área metropolitana de Nueva York y amplias zonas de Nueva Jersey durante las próximas horas. Tras la tormenta de nieve del fin de semana, el foco del pronóstico pasará ahora por el frío intenso, el viento y la evolución de las temperaturas a lo largo de este lunes y los días siguientes.

El impacto de la nevada del fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey

La tormenta que se desarrolló entre la noche del sábado y la mañana del domingo dejó acumulaciones significativas en gran parte de la región, según informó ABC 7 en su cobertura del evento.

El fin de semana, se registraron acumulaciones de nieve de varias pulgadas en Nueva York y Nueva Jersey ANGELA WEISS - AFP

En Manhattan y áreas ubicadas al norte y oeste de la ciudad, la nieve alcanzó entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,5 centímetros).

En Staten Island, sectores de Queens y Brooklyn, Long Island y amplias zonas del centro y sur de Nueva Jersey, los registros fueron mayores, con acumulados de tres a seis pulgadas (7,5 a 15 centímetros).

Estas condiciones generaron calles resbaladizas, problemas de visibilidad y complicaciones en el tránsito. Hubo demoras en el transporte público, especialmente en los servicios de New Jersey Transit, y también se registraron impactos en el tráfico aéreo, con retrasos en aeropuertos clave como Newark y restricciones temporales en John F. Kennedy y LaGuardia.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades municipales anunciaron la suspensión de las normas de estacionamiento alternado para facilitar las tareas de limpieza, una medida habitual tras eventos de este tipo.

Un comienzo de semana con frío extremo en Nueva York

El arranque del lunes estará marcado por una masa de aire fría, la más intensa de la temporada hasta el momento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Nueva York, la presión alta avanzará desde el suroeste y dominará la región, lo que favorecerá condiciones estables pero con temperaturas extremadamente bajas.

Durante la mañana del lunes se sentirá un frío penetrante, mientras que por la tarde el ambiente seguirá siendo invernal, aunque con vientos algo menos intensos que durante el fin de semana.

La masa de aire ártico mantendrá la sensación térmica entre 15 y 19°F en gran parte del área metropolitana de Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Las temperaturas máximas se mantendrán claramente por debajo del punto de congelación en la mayoría de las localidades. En gran parte del área metropolitana, los valores apenas alcanzarán los 28°F (-2°C) o 29°F (-1°C), mientras que la sensación térmica se ubicará entre los 15°F y 19°F (-9°C a -7°C), debido a la combinación de aire frío y brisa persistente.

Nubes, posibles copos y una noche fría en Nueva York

Hacia la noche del lunes, el pronóstico anticipó una disminución adicional del viento, lo que permitirá un mayor enfriamiento nocturno, especialmente en áreas no urbanas. El NWS de Nueva York señaló la presencia de una perturbación débil en niveles altos que aportará humedad suficiente como para generar nubosidad abundante. Sin embargo, la existencia de una capa de aire seco cerca de la superficie dificultará la formación de precipitaciones significativas.

En ese contexto, no se descartó la aparición de copos aislados o algunas ráfagas de nieve muy ligera, aunque las probabilidades de acumulación serán mínimas. La cobertura nubosa evitará un desplome más marcado de las temperaturas, algo que podría ocurrir si el cielo quedara completamente despejado sobre el manto de nieve ya existente.

Aun así, las mínimas nocturnas descenderán a valores extremadamente bajos, con registros que rondarán los 18°F a 20°F (-8°C a -6°C) en zonas urbanas y que podrían caer un poco más en sectores del interior.

Hacia la noche del lunes, una perturbación débil en niveles altos podría generar nubosidad abundante y la aparición de copos aislados o ráfagas de nieve muy ligera William Volcov - ZUMA Press Wire

Cómo seguirá el tiempo en Nueva Jersey este lunes

El pronóstico del NWS de Mount Holly detalló un panorama similar para Nueva Jersey. Durante el lunes, la influencia de un sistema de alta presión y una vaguada débil favorecerán el aumento de la nubosidad, con la posibilidad de algunos chaparrones de nieve, principalmente cerca y al norte de la autopista I-78. En las zonas más elevadas, la acumulación podría limitarse a una leve capa superficial.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25°F y 31°F (-4°C a -1°C), con sensaciones térmicas que se mantendrán en los diez y en algunos casos cerca de los 20°F (-7°C).

Por la noche, el ambiente volverá a ser muy frío, con mínimas entre 15°F y 19°F (-9°C a -7°C) para buena parte del estado y valores aún más bajos en zonas elevadas, donde la sensación térmica podría acercarse a un solo dígito en Fahrenheit.

Evolución a corto plazo en Nueva York y Nueva Jersey: martes y miércoles en ascenso

A partir del martes, el frío comenzará a ceder de manera gradual. La alta presión se desplazará hacia el sur y permitirá el ingreso de un flujo del suroeste, lo que favorecerá una lenta moderación térmica.

A partir del martes, el frío comenzará a ceder de manera gradual con el ingreso de un flujo del suroeste CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El martes se espera una jornada con bastante sol durante la mañana y aumento de nubes hacia la tarde. Las temperaturas máximas subirán levemente, con registros en torno a los 32°F a 35°F (0°C a 2°C), especialmente en áreas costeras.

Durante la noche del martes persistirá cierta incertidumbre respecto a la intensidad del viento. Si las ráfagas resultan más débiles de lo previsto y el cielo se despeja, el enfriamiento radiativo podría ser más marcado, en particular en zonas rurales con nieve en superficie. Aun así, el pronóstico indicará mínimas mayormente en los 20°F bajos y medios (-6°C a -3°C).

El miércoles marcará un cambio más notorio. Con un flujo del suroeste más establecido, las temperaturas se acercarán a valores más típicos para la época, con máximas que alcanzarán los 42°F a 45°F (6°C a 7°C) en Nueva York y Nueva Jersey. Un frente frío débil cruzará la región durante la noche, pero no contará con humedad suficiente como para generar precipitaciones.